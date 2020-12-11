Ужасный конец в Загребе. ЦСКА так и не смог выиграть в Лиге Европы

Ни для загребского «Динамо», ни для ЦСКА этот матч ничего не решал. Хорваты досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места, а москвичи, наоборот, потеряли все шансы на продолжение евросезона, застряв на последней, четвёртой позиции. Единственной мотивацией команд оставались премиальные от УЕФА за победу в конкретной игре, кроме того, хозяева надеялись установить уникальное достижение – завершить групповой этап без единого пропущенного мяча.

Команда Виктора Гончаренко всё-таки не дала состояться динамовскому рекорду в Лиге Европе, однако больше ЦСКА нечем похвастаться после игры в Загребе. В отличие от прошлого сезона «армейцы» не смогли завершить групповой этап первой победой. Ужасный конец. Хорошо хоть от разгрома ушли…

В заявке ЦСКА по разным причинам отсутствовала целая группа игроков – Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Чидера Эджуке и Никола Влашич. Интересно, что даже при таких потерях в основу не попали ни Фёдор Чалов, ни Адольфо Гайч. Второй матч подряд эти двое начали встречу на скамейке запасных, а Виктор Гончаренко сыграл с одним Ильёй Шкуриным впереди.

Хорваты с первых минут действовали с высокой интенсивностью. То есть и в ненужной по большому счёту игре средняя европейская команда готова показывать то, чего у наших не получается даже в самых ответственных матчах. В дебюте встречи игроки «Динамо» пару раз падали в штрафной ЦСКА на пенальти, но, к счастью, португальский судья Тьягу Мартинш не хотел обижать «армейцев». Более того, в середине первого тайма арбитр пропустил удар локтем со стороны Бактиёра Зайнутдинова, игравшего в Загребе правого полузащитника, в лицо Марина Леоваца. У хорвата пошла кровь, его пришлось менять. Будь в Лиге Европы система VAR, Зайнутдинова, скорее всего, удалили бы.

Вскоре после этого Зайнутдинов упустил на угловом Йошко Гвардиола, который ударом головой вывел «Динамо» вперёд. «Армеец» успел только за трусы схватить 18-летнего защитника (кстати, правами на него уже владеет «РБ Лейцпиг»). Прыжок у юного Гвардиола – фантастический!

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«Нет движения между линиями!» – недовольно высказывал своим игрокам Гончаренко. Но футболисты как будто пропускали мимо ушей слова тренера. Исполнявший роль «десятки» Ильзат Ахметов не обострял, а Шкурин, Зайнутдинов и Арнор Сигурдссон к перерыву совершили меньше касаний мяча, чем Игорь Акинфеев. По ударам в створ ЦСКА уступал – 0:4 (всего – 6:10).

На 41-й минуте Константин Марадишвили проиграл верховое единоборство Миславу Оршичу, и тот сделал счёт 2:0. Чем в этом эпизоде занимались игроки левого фланга «армейцев», позволившие сопернику спокойно выполнить кросс, понять невозможно. Ещё дважды в первом тайме Оршич бил из-под Марадившили в штангу.

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Во втором тайме ЦСКА спешил отыграться, вот только идей в атаке у красно-синих было минимум. Ахметов претендовал на пенальти, разыграв комбинацию со Шкуриным, но теперь уже португальский судья не поверил «армейцу». Наконец, на исходе часа игры Гончаренко бросил в бой Чалова, правда, сохранил схему с одним нападающим, убрав с поля Шкурина (статистика Ильи в Загребе: ноль ударов и ноль ключевых передач). Впрочем, ещё через семь минут на замену вышел Гайч.

Едва ЦСКА перешёл на игру с парой форвардов, как пропустил контрвыпад. Ловре Майер шикарным проникающим пасом вывел Лирима Кастрати один на один с Акинфеевым. В Загребе даже счастливая нога вратаря, коснувшаяся мяча, не спасла красно-синих от третьего пропущенного мяча.

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Только при счёте 3:0 хозяева потеряли концентрацию и стали допускать ошибки в обороне. Это был день хорватов, поэтому неудивительно, что сухую серию динамовцев прервал их соотечественник Кристиян Бистрович.

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Полузащитник умно открылся и решил эпизод в два касания. Более того, затем после удара Бистровича со штрафного сумасшедший момент получил на добивании Чалов! Фёдор снова не забил в ситуации, когда промахнуться было сложнее, чем попасть, но, похоже, ноги у голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича (с ним мы ещё встретимся в отборе ЧМ-2022) такие же волшебные, как у Акинфеева.

«Армейцы» даже перебили «Динамо» после перерыва: нанесли девять ударов против пяти (в створ – 5:1). Чалов успел пробить четыре раза. Фёдор не забил, но хотя бы мог это сделать в отличие от запомнившегося только неуместными фолами Гайча.