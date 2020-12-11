В краснодарском клубе готовы побороться за победу в Лиге Европы. Это возможно?

Кто может достаться «Краснодару» в ЛЕ. Расклады для нашей последней команды в еврокубках

«Краснодар» остался последней российской командой на международной арене после вылета «Зенита» и «Локомотива» из Лиги чемпионов и ЦСКА из Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева тоже не задержалась в ЛЧ, но хотя бы зацепилась за третье место на групповом этапе, поэтому во второй части сезона продолжит выступление в плей-офф ЛЕ. Разбираемся, кто может достаться «быкам» в 1/16 финала.

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Участников 1/16 финала разделят на две половины – сеянных (победители всех 12 групп ЛЕ, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ) и несеянных (12 команд, ставших вторыми в группах ЛЕ, плюс оставшийся квартет из ЛЧ). Сеянные получат, как принято считать, небольшое преимущество, поскольку ответный матч 1/16 финала проведут дома.

«Краснодар» в рейтинге команд, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, оказался лишь на пятом месте. От «Аякса» отстал на два очка, от «Шахтёра» и «Брюгге» – на три, а от «Манчестер Юнайтед» – на четыре. Это значит, что краснодарцы будут несеянными при жеребьёвке. Начнут плей-офф 18 февраля домашним матчем, а 25-го сыграют на выезде. Вот полный состав корзин:

«Сеянные»: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр» (Украина), «Аякс», ПСВ (оба – Нидерланды), «Рома», «Наполи», «Милан» (все – Италия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия).

«Несеянные»: «Краснодар» (Россия), «Ред Булл Зальцбург», «Вольфсберг» (оба – Австрия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Славия» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия), «Бенфика», «Брага» (оба – Португалия), «Гранада», «Реал Сосьедад» (оба – Испания), «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Антверпен» (Бельгия).

Из числа потенциальных соперников команды Мусаева, можно убрать «Шахтёр», так как УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьёвке. Что касается остальных потенциальных соперников, то почти все превосходят «Краснодар» по подбору футболистов и качеству игры. Возможно, после отдыха и нормальной подготовки на зимних сборах более-менее неплохие шансы у «быков» будут в противостоянии с ПСВ, «Глазго Рейнджерс», загребским «Динамо» или «Брюгге».

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Между тем, Игорь Смольников уже обозначил цель «Краснодара» в этом турнире:

««Здорово, что попали в Лигу Европы, обыграли прямого конкурента. Конечно, хотим пройти и выиграть её. Почему нет?» – сказал защитник в интервью для «Матч ТВ» после игры с «Челси» в Лондоне.

Специально для Смольникова и оптимистически настроенных болельщиков «Краснодара» добавим, что финал Лиги Европы запланирован на 26 мая 2021 года. Его должен принять польский Гданьск. Победитель ЛЕ гарантирует себе место на групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.