Гончаренко может покинуть ЦСКА. Что вообще происходит в клубе

У него есть два матча. Но станет ли без Гончаренко лучше?

10 декабря ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» 1:3 и бесславно закончил кампанию в Лиге Европы. Команда не одержала ни одной победы, забила всего два гола (оба на выезде) и стала одной из худших во всём групповом этапе. С учётом чемпионата ЦСКА не выигрывает уже на протяжении шести матчей. Всё это привело к тому, что до нового года у клуба вполне может поменяться тренер.

Искать в этом евросезоне хоть что-то хорошее — как страдать биполяркой. Но попробуем Добрые слова для Семака, боссов «Локомотива», даже для Гайча. Может, зря.

Какое положение дел сейчас

По нашей информации, в ЦСКА сейчас действительно рассматривают и обсуждают отставку Виктора Гончаренко. «Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сообщил источник «Чемпионату».



Согласитесь, сейчас нет никакой уверенности, что «армейцы» смогут обыграть «Урал» в следующем туре. Уральская команда точно упрётся и будет биться, особенно после разгрома от «Зенита». А значит, решение по Гончаренко вполне может быть принято уже после этих выходных.

Ужасный конец в Загребе. ЦСКА так и не смог выиграть в Лиге Европы Матч «Динамо» Загреб – ЦСКА – символ всего выступления российских клубов на групповом этапе еврокубков.

Что к этому привело

Сейчас есть полное ощущение, что команда и тренер устали друг от друга, а жёсткий график только усугубляет ситуацию. У ЦСКА налицо целый комплекс проблем: новички не тащат так, как от них ждали; Овчинников в открытую говорит, что не соглашается с решениями главного; игроки перестали прогрессировать, команде не хватает эмоций, а Гончаренко, кажется, уже не понимает, что с этим всем делать. Можно сказать, что у команды был отличный отрезок, который позволил взлететь на первое место, и это будет правдой. Смена схемы на игру в четыре защитника — безусловная заслуга Гончаренко- обеспечила такой эффект. Но как только этот эффект ушёл, команда снова засбоила.

Худшая замена тура: убрав с поля Эджуке, Гончаренко всё испортил А внутри тренерского штаба ЦСКА в очередной раз проявляются разногласия.

Причём это проявляется во всём. Взять игру с «Химками». Если бы ЦСКА реализовал хотя бы половину моментов в первом тайме, то вёл бы 3:0. Но не реализовал. У игроков пропала реализация, пропала уверенность: всё это идёт от того, что никто в команде не чувствует уверенности в будущем. Как мне кажется, Виктор Михайлович немного жалеет, что решил вернуться к работе в ЦСКА после своей летней отставки. Ещё тогда он, по собственным словам, сказал команде, что, возможно, игрокам нужно что-то другое. Но Гончаренко убедили вернуться, чтобы к концу года команда снова вернулась почти к тому же летнему состоянию.

Тот факт, что одним из кандидатов на пост нового главного называется Василий Березуцкий, говорит о том, что ЦСКА следует по своему пути. Но будет ли он верным? Назначение Березуцкого, конечно, добавит команде эмоций. Но что потом? Сможет ли он построить свою команду? Гончаренко много дал ЦСКА. Считал и считаю его сильнейшим тренером РПЛ на сегодня, но на данный момент он, похоже, зашёл в тупик. Уход будет логичным. Но станет ли от этого ухода лучше ЦСКА – очень большой вопрос