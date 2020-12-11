Россия совершила рывок в таблице коэффициентов УЕФА! А, нет, показалось…

Вторую неделю подряд очки в рейтинг России приносит лишь «Краснодар», который теперь сыграл вничью с «Челси». Команда Галицкого плохо выступает в РПЛ, но единственной из России пробилась в евровесну. С «Локомотивом» чуда не случилось – победить «Баварию» не удалось. «Зенит» и ЦСКА тоже уступили. В результате суммарный рейтинг сезона у России увеличился за неделю с 4,166 до 4,333.
Голландцы остаются нашими главными преследователями в таблице и находятся на расстоянии 8 очков (4 победы). Пока тяжело предсказать, удастся ли им нас обогнать. Пока вероятность этого – 50 на 50.
Полностью таблица коэффициентов УЕФА
Единственное, что может хоть как-то порадовать, это неудачи как раз голландских клубов. Внезапно АЗ проиграл хорватской «Риеке», которая за предыдущие пять туров не смогла победить никого. В результате АЗ остался на третьей строчке с 8 очками.
Ещё более удивительная ситуация произошла с «Фейеноордом», который в последнем туре встречался с «Вольфсбергом». Победа гарантировала команде Дика Адвоката выход в 1/16 финала ЛЕ. Однако выиграл австрийский клуб, чей состав почти на порядок уступает по стоимости (13,75 млн евро против 104,83 млн евро).
В результате у всех наших преследователей осталось по два клуба в еврокубках (все – в ЛЕ): у Голландии: «Аякс» и ПСВ; у Бельгии: «Брюгге» и «Антверпен»; у Австрии: «РБ Зальцбург» и «Вольфсберг».
Оба голландских клуба и «Брюгге» будут сеяными, в отличие от «Краснодара». Жеребьёвка плей-офф ЛЧ и ЛЕ состоится в понедельник, 14 декабря. Полностью список сеяных команд можно посмотреть тут.
Отметим, что после группового этапа сохранить все свои клубы в еврокубках смогли лишь Англия и Испания – в плей-офф вышли по семь команд от этих стран. Пускай даже «МЮ» опустился в Лигу Европы. Пока высший рейтинг сезона (14,500) как раз у Англии – в том числе из-за победы «Челси» над «Севильей».
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