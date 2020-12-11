«Манчестер Юнайтед» провалился в Лиге чемпионов. Дело в тренере или составе?

После ударной концовки предыдущего сезона «Манчестер Юнайтед» был частым гостем в топ-4 в таблицах, спрогнозированных теми или иными экспертами. И по логичным причинам: сразу после трансфера заблистал Бруно, после карантина взял себя в руки Погба, а Рэшфорд и Марсьяль вышли на новый уровень понимания — не хватало только пары точечных усилений. Летом пришел Донни ван де Бек, из аренды вернулся Дин Хендерсон, а под конец трансферного окна «МЮ» наконец успокоил болельщиков и купил левого защитника (Алекс Теллес) и форварда (Кавани) — на бумаге «Юнайтед» выглядел неплохо. Но сезон сразу пошёл не так. 1:3 с «Кристал Пэлас» дома, победа над «Брайтоном» за счёт пенальти после финального свистка и пяти штанг ворот «МЮ», 1:6 от «Тоттенхэма» (снова дома) — на Сульшера свалилось очень много критики, пошли разговоры об увольнении, болельщики выражали недовольство в соцсетях. Затем ситуация почти выправилась, но случился вылет из ЛЧ, и разговоры пошли с новой силой. За что же ругают «Манчестер»?

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Начнём с самой очевидной и частой претензии. В центре защиты у «МЮ» три основные опции — Магуайр, Линделеф, Байи. Именно в таком порядке, учитывая травматичность Эрика. Англичанин выходит на матчи с капитанской повязкой, его место в основе вопросов не вызывает (даже при явном косяке с третьим голом «Ред Булла» Гарри является безальтернативным первым выбором в центр защиты). А вот по напарнику вопросов слишком много, причём по каждому из них. Линделёф проводит откровенно плохой сезон: постоянно теряет оппонента, поскольку не может договориться с партнёрами по обороне, кто кого держит, слабая игра один-в-один — и при этом всё ещё умудряется выходить в старте. Почему? Потому что Байи тоже плох (получил шанс в матче с «Тоттенхэмом» и очень эффектно провалился — впрочем, там повеселилась вся команда). В моменте с первым голом Эрик выключился из эпизода и не успел подстраховать партнёров — помешай защитник Ндомбеле и доиграй момент до конца, гола бы не случилось.

Во втором голе сработал эффект неожиданности, но у Байи все равно был шанс отыграть эпизод и не выключаться во время свистка (тем более, Магуайр выдвинулся из линии обороны, что привело к фолу и быстрому штрафному). На пространстве Сон оказался гораздо быстрее и эффективнее и Байи, и Шоу.

Спектр проблем Байи, выдавшего бенефис со «шпорами», схож с уже перечисленными проблемами Виктора. И швед, и ивуариец оба не в форме и не впечатляют настолько, что в старте выходит Аксель Туанзебе (и смотрится не хуже конкурентов), а болельщики даже вспоминают о существовании Маркоса Рохо. В расстановке с тремя центральными, которую в топ-матчах иногда выбирает Сульшер, левым центральным выходит Люк Шоу, но номинальному левому латералю банально не хватает дисциплинированности и скорости реакции на действия соперника с мячом.

Отдельного внимания заслуживают проблемы «Юнайтед» на стандартах у своих ворот: этот недочёт вроде бы был исправлен во второй половине прошлого сезона, но в последних играх проблема вернулась. В последних матчах с «ВХЮ» и «Саутгемптоном» вообще все голы пришли со стандартов (впрочем, рекордный гол Уорд-Прауса видели уже все).

Первый гол «Саутгемптона»: Беднарек стоит на ближней штанге, перед ним Алекс Теллес. Следует подача на ближнюю, Теллес должен как минимум навязать борьбу. Бразилец ошибается, просчитывая траекторию полета мяча, и в итоге не достаёт до него в прыжке — Беднареку достаточно лёгкого движения головой.

Похожая ошибка случилась и в матче с «Вест Хэмом»: Марсьяль не смог дотянуться до мяча, никто не мешает Деклану Райсу ударить по воротам. Мяч летит мимо, но на него успевает никем не прикрытый на дальней штанге Соучек (недоглядели тот же Теллес, замёрзший во время удара Райса, и Погба).

Как видно из проблем на угловых, будет несправедливо сваливать всё на центральных защитников: не лучше дела обстоят и в остальных зонах. Среднестатистический пропущенный гол «МЮ» выглядит примерно так: соперник проходит первую волну прессинга, мяч оказывается в центральной зоне (откуда часто уходит Бруно, чтобы помочь с давлением в первой линии). Оттуда атака или сразу ускоряется проникающим пасом, или быстро перетекает на один из флангов. Далее оборона взламывается либо переводом на другой фланг, либо кроссом в штрафную (про несогласованность защитников уже сказали). Особенно «Юнайтед» уязвим к переводам — при них оголяются всё слабые стороны защитной линии: недочёты Ван-Биссаки в позиционной обороне, сонливость Линделёфа/Байи, недостаточно быстрая реакция Шоу/Теллеса на эпизоды (яркий пример — первый пропущенный гол с «Лейпцигом»). «МЮ» в принципе часто проваливается по флангам — во всех проигранных матчах, кроме злополучной игры с «Тоттенхэмом», удачные пасы в штрафную «Юнайтед» чаще приходили с обоих флангов, а не с центра (обратная картина чаще наблюдается в случаях, когда «МЮ» побеждает).

У команды Сульшера не всё в порядке и с опорной зоной: Матич иногда выдает выступления в духе того самого, старого Матича, но обычно на поле выходит просто постаревший Неманья, который не поспевает за соперниками. Не улучшает обстановку и характеристика оборонительной системы «Юнайтед»: в 4-2-3-1 и Бруно в роли десятки двум центральным полузащитникам приходится покрывать больше пространства из-за специфики защитных построений (Фред и Мактоминей с этим ещё относительно справляются). Первую линию прессинга составляет форвард и кто-то из атакующей тройки (зависит от расположения мяча). Это ведет к образованию четвёрки игроков во второй линии, причём центральным полузащитникам в любом случае приходится отрабатывать за не самыми дисциплинированными партнёрами, больше нацеленными на атаку. В такой системе Матичу (в августе возраст серба перевалил за его игровой номер) откровенно не хватает скорости, а интеллект и выбор позиции, к сожалению, не всегда могут компенсировать излишнюю медлительность.

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Против «ПСЖ» Сульшер решил выставить в центр поля пару Фред — Мактоминей. Фанатское сообщество негодовало, что Сульшер оставил Фреда на поле после перерыва (получил жёлтую за тычок в сторону Паредеса и был на взводе), однако решение норвежского тренера понять можно. Во-первых, обе игры без полузащитника в старте обернулись полным провалом для «МЮ»: 1:3 дома с «Пэласом», 1:2 в гостях с «Истанбулом». В этом сезоне из троицы ЦП оборонительного плана (ещё Матич и Мактоминей) Фред — безальтернативно лучший. Во-вторых, непосредственно в этом матче бразилец был ключевым игроком «Юнайтед» и держал под контролем центр поля: без мяча направлял Мактоминея (в единоборствах Скотт очевидно сильнее, поэтому бразилец чаще страхует) — связка центрхавов выглядела очень достойно. Однако для нынешнего «МЮ» есть ещё одно сочетание в центре поля, которое является определяющим фактором в решении последнего из основных пунктов критики Сульшера.

Шлейф недостаточной эффективности позиционных атак тянется ещё с периода Моуриньо. Приход Сульшера и наигрывание комбинаций на левом фланге улучшили ситуацию, ещё приятнее картина стала выглядеть после трансфера Бруну Фернандеша на «Олд Траффорд». При всём этом прямо сейчас у португальского полузащитника слишком много влияния на итоговый результат: не идёт у Фернандеша — не идёт у всей команды. Все уже настолько привыкли к креативному гению Бруну, что он является фокальной точкой всех позиционных атак. Разгрузить его (вместо него или вместе с ним) могут только Погба и Донни ван де Бек. Француз показал, почему всё ещё топ в атаке, в последнем матче с «Лейпцигом», круто выйдя на замену: постоянные обострения, подключения в штрафную и рискованные передачи вперёд заставили Нагельсманна понервничать. Однако излишняя недисциплинированность в обороне, которая и так является проблемой для «МЮ», исключает вариант с Полем, зато присутствие Донни на поле однозначно поможет. Ван де Бек — очень умный и тонкий игрок, отлично интерпретирующий пространство и мгновенно читающий эпизоды. В домашнем матче с «Истанбулом» (4:1) Донни играл в паре с Фредом в схеме 4-2-3-1, и было очень заметно его влияние на игру: мяч ходил гораздо быстрее, было больше передач в одно касание, больше движения в постоянно освобождающиеся зоны от игроков «МЮ». Всё это дезориентировало защитников и приводило к опасным моментам и голам в ворота турков. Важно для решения проблем в атаке и другое свойство нидерландца: прекрасное видение поля позволяет ему вовремя открываться в позицию для получения и мяча, и свободного пространства (или же отклеиться от опекуна, освободив зону для партнёра). Особенно хорошо это качество раскрывается, когда ван де Бек занимает позицию десятки — в разгромной победе над «Лейпцигом» именно Донни был вершиной ромба в полузащите.

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Надо понимать, что нынешний «Юнайтед» — команда скорее реактивная, реагирующая на игру соперника. «МЮ» комфортнее подстраиваться под оппонента, а не диктовать ход игры (матчи с топами и аутсайдерами это ярко показывают). Ван де Бек — тот ключик, который поможет взламывать низкие компактные блоки и передачами, и движением, и просто мозгами. Надо добавить, что и при игре без мяча Донни хватает организованности, чтобы не терять позицию, интеллекта, чтобы позицию держать, и скорости, чтобы успевать за мячом. Полноценная интеграция бывшего игрока «Аякса» в состав однозначно укрепит позиции Сульшера, которого многие фанаты уже просят на выход.

Впрочем, так ли надо их укреплять? Насколько реален этот кризис «Юнайтед»? По результатам всё не так и критично: в группе ЛЧ с финалистом и полуфиналистом прошлого розыгрыша едва не вышли в плей-офф, но провалились с «Лейпцигом», почти отыгравшись. В чемпионате «МЮ» идёт шестым, от первого места отстает всего на пять очков и имеет игру в запасе. Есть большие вопросы по игре, но после международного перерыва «Юнайтед» смог с переменным успехом замаскировать оборонительные недостатки (которые всё ещё легко вскрывать топ-командам) и показал, что может взламывать плотную оборону соперников — из недавних ярких примеров второй тайм с «Вест Хэмом» и последние двадцать минут с «Лейпцигом». По ходу этих матчей норвежский тренер показал, что грамотно (пускай и не всегда своевременно) умеет реагировать на ситуацию на поле. Перекраивать оборонительную организацию команды посреди сезона — затея рискованная, поэтому «Юнайтед» будет ждать зимнего трансферного окна, а пока довольствоваться Линделёфом, Байи и Туанзебе и надеяться на лучшее (читай: на решение в лице Донни ван де Бека, хорошую форму лидеров атаки и хотя бы одного из центральных защитников). Дотянет ли до этого лучшего сам Сульшер — вопрос, на который он и сам не знает ответа.