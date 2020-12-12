Бывшие тренеры «Спартака». Где они сейчас

В современной истории «Спартака» было много перестановок, причём как в руководстве клуба, так и на тренерском посту. Мы решили вспомнить тех, кто возглавлял красно-белых в XXI веке, а также рассказать, чем они занимаются сейчас.

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Олег Романцев (1989 – 1995, 1997 – 2003)

Легендарный для «Спартака» тренер с 2005 года на пенсии. Недолго Романцев консультировал Валерия Карпина, после чего ушёл на заслуженный отдых. «Я перестал быть фанатом футбола, – признался недавно Олег Иванович. – Это, наверное, возрастное, что тут поделаешь?» Иногда Романцев даёт комментарии в прессе, обсуждая российский футбол и, конечно же, «Спартак».

В 35 лет Чернышов возглавил «Спартак», но с работой он откровенно не справился. Команда играла неважно, к тому же случился бромантановый скандал. Уже через три месяца Андрей был уволен. После «Спартака» он работал во множестве клубов из Европы и стран Ближнего Востока, но больших успехов там не добился. Сейчас Чернышов работает генеральным менеджером в сербском «Динамо».

«Спартак» стал последним клубом в карьере итальянского тренера. «После России я решил немного отдохнуть и посмотреть футбол в качестве обозревателя»», – сказал Невио в 2012 году итальянской прессе. С 2015 по 2016 годы Скала занимал пост президента в «Парме». Сейчас Невио занят тем, что развивает собственный бизнес. Кроме того, Скала является экспертом на одной из итальянских радиостанций.

Фото: Kaz Photography/Getty Images

Латвийский специалист часто подвергался критике за неяркую игру, которую показывал «Спартак» под его руководством. Старков даже открыто говорил о том, что на него оказывалось «большое психологическое давление». В частности, делал это Дмитрий Аленичев. «Старков – тупик для «Спартака», – заявил в мае 2006 года бывший капитан красно-белых. В итоге убрали из клуба обоих. Старков после «Спартака» возглавлял сборную Латвии и ряд латвийских клубов. До 2019 года он трудился в «Лиепае».

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Владимир Федотов (2003, 2004, 2006 – 2007)

С 2002 года Федотов находился в структуре «Спартака». Дважды он становился исполняющим обязанности главного тренера, а в 2006 году возглавил команду на постоянной основе. Несмотря на вице-чемпионство в том сезоне, летом 2007 года Владимир Григорьевич покинул свой пост. По словам Егора Титова, Федотов был уверен, что его кто-то «подсиживает»: «Он не называл фамилий, но всем и так понятно, откуда дует ветер – из Австрии. Там Шавло и Черчесов познакомились, сдружились. Лучше у них спросить, почему уволили Федотова».

После «Спартака» Владимир Григорьевич работал в «Москве», откуда его также уволили. Федотов впал в депрессию, которая, как считают многие, и стала причиной смерти. В марте 2009 года Владимир Григорьевич скончался в возрасте 67 лет.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бывший голкипер «Спартака» возглавил команду в 2007 году. Под его руководством красно-белые взяли серебро чемпионата России, но уже через год Черчесов был отправлен в отставку. Причина – разгром от ЦСКА (1:5) и бесславный вылет из Лиги чемпионов. Позже Станислав Саламович работал в ряде российских и зарубежных клубов. С 2016 года он является главным тренером сборной России.

Именитый датчанин так и не стал успешным тренером. В «Спартаке» Лаудруп провалился, не случилось у него больших побед и в других клубах. Последним местом работы Микаэля является катарский «Аль-Райян», который он покинул в 2018 году. С тех пор Лаудруп сидит без тренерской работы.

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Валерий Карпин (2009 – 2012, 2012 – 2014)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С переменным успехом Карпин работал в «Спартаке». Дважды он приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России, но до трофеев так и не добрался. В 2014 году после серии неудачных игр Валерий Георгиевич покинул «Спартак». Сейчас Карпин возглавляет другой клуб РПЛ – «Ростов».

Эмери приходил в «Спартак» будучи весьма перспективным тренером. С «Валенсией» он завоевал три бронзы чемпионата Испании, что с учётом «Реала» и «Барсы» – большой успех. Однако в России у него не получилось. Команда так и не смогла привыкнуть к требованиям Унаи. После «Спартака» Эмери три раза выиграл с «Севильей» Лигу Европы, работал в «ПСЖ» и «Арсенале». Сейчас Унаи возглавляет «Вильярреал».

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Дмитрий Гунько (2014)

Гунько возглавлял «Спартак» чуть меньше трёх месяцев. За это время красно-белым удалось выиграть лишь три из девяти матчей. Покинув свой пост, он остался в клубной структуре: работал в академии и «Спартак-2». С ноября 2020 года Гунько является главным тренером армянского клуба «Ноа».

Всего год продержался в «Спартаке» швейцарец. При нём красно-белые заняли 6-е место в РПЛ, а игра команды откровенно хромала. За 30 туров «Спартак» забил столько же, сколько и пропустил – по 42 мяча. После России Мурат вернулся на родину, где продолжил работать с местными клубами. Сейчас Якин возглавляет «Шаффхаузен».

Дмитрий Аленичев (2015 – 2016)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ветераны клуба положительно отнеслись к назначению Аленичева на пост главного тренера «Спартака». Тем не менее, спустя год Дмитрий Анатольевич покинул клуб, причём сам – после вылета команды из Лиги Европы. Позже Аленичев трудился в «Енисее», а с мая 2019 года он сидит без тренерской работы.

Уходя из «Спартака», Аленичев оставил знаменитый «багаж», который в итоге подобрал Каррера. Именно итальянец принёс красно-белым долгожданное чемпионство. Однако золотой состав «Спартака» развалился из-за внутренних противоречий. Случились они, в том числе, и по вине Массимо. В октябре 2018 года Каррера покинул «Спартак». Почти год итальянец отдыхал, а сейчас он возглавляет греческий АЕК.

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Олег Кононов (2018 – 2019)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Белорусский специалист приходил в «Спартак», чтобы поставить атакующий футбол. Оправдать ожидания болельщиков Кононов не смог и осенью 2019 года с позором ушёл из клуба. До недавнего времени он трудился в «Риге», а сейчас находится без работы.

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После увольнения Станислава Черчесова «Спартак» временно возглавил Игорь Ледяхов. Под его руководством красно-белые провели три матча, одержав лишь одну победу. Спустя две недели Ледяхов уступил своё место Микаэлю Лаудрупу. Тем не менее, Ледяхов остался в клубе: входил в тренерский штаб датчанина, а также помогал Валерию Карпину. Долгое время он работал в «Ахмате». До лета 2019 года Ледяхов руководил «Балтикой».

Сергей Родионов (2009)

С апреля по декабрь 2009 года «Спартак» де-юре возглавлял Сергей Родионов. По факту же командой руководил Валерий Карпин, у которого в то время не было тренерской лицензии. Позже Родионов трудился в «Спартаке» как генеральный и спортивный директор. Сейчас Сергей Юрьевич является президентом клубной академии, где работал ранее в 2011-2015 годах.

Рауль Рианчо (2018)

В июне 2018 года Рианчо вошёл в тренерский штаб Массимо Карреры, а уже через пять месяцев он принял «Спартак», когда итальянца уволили. Рауль успел провести шесть матчей во главе красно-белых, в которых добыл лишь две победы. Сейчас Рианчо сидит без тренерской работы.

Сергей Кузнецов (2019)

Бывший помощник Олега Кононова остался на «пересменку» после ухода белорусского специалиста. Один-единственный матч Кузнецова в «Спартаке» закончился поражением от «Краснодара» (1:2). С октября 2020 года Сергей трудится в «Панатинаикосе» как помощник румынского тренера Ласло Бёлёни.