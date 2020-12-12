Два пенальти и привоз от экс-игрока «Манчестер Юнайтед». «Зенит» с «Динамо» сыграли весело

«Зенит» переиграл «Динамо» в Петербурге и стал единоличным лидером чемпионата. Кроме того, два игрока петербургской команды делят первое место в соревновании бомбардиров. У Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна теперь по 10 голов.

Между тем, Азмун, оформивший хет-трик в ворота «Урала», неожиданно не попал в стартовый состав «Зенита». Иранец, как и Далер Кузяев, начал игру с «Динамо» на скамейке запасных. Кроме того, в заявке хозяев отсутствовали из-за повреждений Михаил Кержаков и Вячеслав Караваев.

Сандро Шварц решил преподнести сюрприз своему коллеге Сергею Семаку, сыграв в три центральных защитника. Видимо, немецкий тренер готовился к большому количеству передач в штрафную на дуэт центрфорвардов Дзюба – Азмун. Но сегодня иранца заменил Себастьян Дриусси, которого тренер второй раз подряд выпускает впереди после того, как аргентинец пожаловался на игру на «дерьмовой позиции». Пока «Зенит» адаптировался к схеме «Динамо» и к прессингу в рамках выбранной модели, бело-голубые создали пару моментов. Невероятно, как Даниил Лесовой не забил своей бывшей команде на 3-й минуте!



Потом картина игры начала меняться в пользу петербуржцев. Вильмар Барриос стал опускаться третьим в розыгрыш мяча против прессинга, вытягивая соперника из центра. В результате на исходе четверти часа матча «Зенит» повёл, реализовав первый же шанс. «Динамо» не хватило игрока на фланге (Гильермо Варела остался один против двоих зенитовцев), Роман Евгеньев не смог вынести мяч из штрафной, а Иван Ордец проиграл подбор. Никто не помешал Артёму Дзюбе свободно поразить ворота.

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При счёте 1:0 уже «Зенит» контролировал ход игры. И к перерыву петербуржцы превзошли москвичей по ударам – 6:4 (в створ – 2:2). Команда Семака должна была забивать второй гол в яркой атаке, которую завершала передача Дугласа Сантоса на Дзюбу, но «третий защитник» Роман Нойштедтер уничтожил всю красоту своим перехватом. Тем не менее эпизод неожиданно продолжился просмотром повтора на предмет назначения одиннадцатиметрового. Судья Сергей Иванов после подсказки своих помощников с VAR зафиксировал фол Сергея Паршивлюка. С одной стороны, защитник «Динамо» по инерции задел ахилл Дугласа Сантоса, а, с другой, при нынешней трактовке правил это пенальти. Дзюба спокойно оформил дубль с «точки».

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Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Тем не менее динамовцы не опустили рук и после перерыва вернулись в игру во всех смыслах. Несмотря на разрывы в линиях, вызванные в том числе тактикой бело-голубых, команда Шварца создавала моменты. Николай Комличенко, едва выйдя на замену, сократил счёт. Правда, форвард, от которого ждут голов с игры, забил с пенальти. Этот одиннадцатиметровый был назначен за то, что Магомед Оздоев неаккуратно сыграл в штрафной против Вячеслава Грулёва.

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«Зенит» заканчивал матч с тремя центральными защитниками (Семак выпустил Дмитрия Чистякова), а Шварц, напротив, добавлял игроков в атаку. До последних минут не покидало ощущение, что кто-то забьёт: либо «Динамо» спасётся в концовке, либо Дзюба со свежим Азмуном завершат один из контрвыпадов сине-бело-голубых забитым мячом. Так и получилось. Гол хозяевам подарил своей ошибкой Варела. Поразительно, что Алексей Сутормин, здорово раскрывающийся на позиции правого защитника, сделал четвёртую голевую передачу в трёх матчах!

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В итоге «Динамо» проиграло, не уступив по общему количеству ударов – 10:10 (в створ – 5:5). В РПЛ в отличие от Лиги чемпионов «Зенит» может побеждать на классе. Даже конкурентов и ближайших преследователей.