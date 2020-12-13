Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Куда пропал бывший футболист ЦСКА Сергей Чепчугов

Куда пропал бывший футболист ЦСКА Сергей Чепчугов
Салават Муртазин
Вечный дублёр Акинфеева. Куда пропал Сергей Чепчугов
Нет, он ещё не закончил (официально). Ждём камбэка?
Футбол / РПЛ 0

Сергей Чепчугов — легендарный сменщик Игоря Акинфеева. За 7,5 лет в ЦСКА голкипер провёл всего 28 матчей. Стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе и дважды играл против «Реала» в Лиге чемпионов. Осенью 2017 года Чепчугов провёл последний (на данный момент) матч в большом футболе, но о завершении карьеры не объявлял. Разбираемся, куда пропал футболист и чем он занимается сейчас.

Чепчугов шёл на место Акинфеева, который должен был уйти в «Манчестер Юнайтед»

Декабрь 2009 года. ЦСКА объявил о подписании контракта с голкипером Сергеем Чепчуговым. По итогам сезона-2009 Чепчугов был признан лучшим голкипером первого дивизиона, выдав рекордную «сухую» серию в 728 минут. Вратарь помог «Сибири» впервые пробиться в Премьер-Лигу, после чего и сам отправился на повышение, в столицу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я хорошо провёл сезон и на меня обратили внимание большие клубы РПЛ, — делился воспоминаниями Чепчугов с коллегами из «Гола». — По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня. Даже знаю, что Сёмин в каком-то интервью сожалел, что я не перешёл в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались».

При этом в личной беседе боссы ЦСКА сообщили Чепчугову, что в скором времени Игорь Акинфеев отправится за границу, и клубу нужна замена.

«Подумал: «Хорошо, что ЦСКА – значит, поедем в ЦСКА», — продолжал рассказ Чепчугов. —Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена. Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет».

По словам Акинфеева, он был готов попробовать свои силы в европейском чемпионате. «Рассмотрим с Гинером любое предложение», — говорил вратарь в одном из интервью. СМИ писали об интересе к российскому голкиперу со стороны ведущих команд, но конкретных предложений в клуб не поступало. Спустя год после прихода Чепчугова ЦСКА и Акинфеев заключили новое соглашение.

«Если бы мне не сказали, что Акинфеев уйдёт через полгода, то, возможно, я не перешёл бы в ЦСКА, — вспоминает Чепчугов. — Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев никуда не ушёл, а я сел на лавку. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь всё равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вскоре появилась информация, что ЦСКА планирует отдать Чепчугова в аренду. Голкипер мог вернуться в «Сибирь» или отправиться в соседнюю «Томь». Но по итогу никуда не ушёл, оставшись в ЦСКА.

«Я мог попроситься в аренду – играть-то хочется, — признавался Чепчугов. — У меня уже тогда была семья – была стабильность, поэтому я и не дёргался. Главное, что всё стабильно в семье, растёт дочка. Тренируюсь, хорошая зарплата, прекрасная команда, турниры».

Кстати, у Чепчугова изумительная история знакомства с супругой.

«Я работала в ресторане Paulhouse на Удальцова, — вспоминает Ксения в интервью «Чемпионату». — Туда часто заходил Серёжа, ещё Мамаев, Думбия заглядывал. Однажды друг попросил мне взять автограф у Чепчугова. Ну, я и подошла к Серёже… А он думал, что это я так хотела познакомиться (смеётся). Постепенно начали общаться, ну и пошло-поехало. Между прочим, тот автограф так у меня и остался! Лежит дома как семейная реликвия».

Чепчугов: люблю фильмы ван Дамма. Хочу сняться в кино про драки
Вратарь ЦСКА рассказал, реально ли вытеснить Акинфеева, почему он фанатеет от ван Дамма и как Григорий Лепс помогает перед «Реалом».

Настраивался на «Реал» под песни Лепса. Памятная футболка Касильяса

Самый памятный поединок Чепчугова в составе ЦСКА — дома против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все ведь помнят стычку Акинфеева и Веллитона? После неё Акинфеев получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на год. В лигочемпионском матче ворота «армейцев» занял Чепчугов.

«Этот матч стоит в моей карьере на первом месте, — ностальгировал голкипер. — В тот день я не волновался. Готовился, смотрели теоретические занятия. По дороге в автобусе слушал Лепса. Совсем легкое волнение. А чего волноваться? Для того и играем. Может быть, так устроен я».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лишь на 93-й минуте ЦСКА спасся от поражения. Понтус Вернблум, забивший в дебютном матче, привёл в восторг 70 тысяч болельщиков в «Лужниках» и миллионы — у телеэкранов. Чепчугов, кстати, был признан лучшим игроком матча.

В ответной встрече мадридцы победили со счётом 4:1. ЦСКА выбыл из Лиги чемпионов, зато у Чепчугова осталась памятная футболка Касильяса.

«После матча поменялся футболками с Касильясом, — вспоминал голкипер в интервью «Чемпионату». — Ну, вернее не я… Нашего массажиста, Мишу Насибова попросил. Я стеснялся, реально стеснялся. Подходить к самому Касильясу, ещё и просить что-то… А вот Насибову ничего не страшно. Он, собственно, достал мне майку».

Какое прозвище было в команде. Зачем нанимал стилиста и покупал шубу

Со слов Чепчугова, он всегда старался делать свою работу как можно лучше: «Знал, что всё равно играть не буду, но тренироваться-то надо. Понимал, что в любой момент мог выйти. Мало ли что. Может быть, поэтому засиделся».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью «Чемпионату» об отличительной черте характера Чепчугова.

«Чепчугов был доволен, что не выходит? Такого, чтобы доволен, конечно, не было. Но и сильно Серёга не переживал, это правда, — говорил Чанов. —Не играет и не играет. Потренировался — и хорошо. Такой вот человек по натуре. Пофигист. Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него. У каждого свой характер. Если у Акинфеева или Габулова сразу были видны амбиции, лидерство, спортивная злость, то Серёга всегда на своей волне».

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева
Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?

А ещё вратарь был очень доверчивым. Занимательную историю вспомнил Евгений Алдонин: «Серёжа Чепчугов — самый забавный футболист на моей памяти. Доверчивый парень. Его постоянно разыгрывали. Кто-нибудь наплетет, развесит лапшу по ушам. Чепчугову вроде не верится, но вопросы задает на полном серьёзе. А нам смешно. В команде ему дали прозвище ЧП. С Серёжей вечно что-то случается. При этом у него барские замашки. На базу приезжал на такси премиум-класса и долго не выходил из машины. Ждал, когда шофер откроет ему дверь. Нанимал стилиста и шёл с ним в универмаг подбирать одежду. Мы узнали и обалдели: «Серёга, тебе деньги некуда девать?!».

Спустя пару лет мы попросили голкипера подтвердить слова Алдонина. Слово Чепчугову:

«С открыванием двери в такси было всего два раза, не постоянно. В «Командире» у них принято открывать тебе дверь. Ну я и сижу, жду… Не хочу обидеть, вот и всё. Так что это не барские замашки. Ребята пару раз увидели — и начали в шутку стебаться.

Что касается стилиста, никого я не нанимал. Просто однажды ходил за покупками в ЦУМ. Подходит человек и говорит: «Здравствуйте, вам помочь в выборе одежды?». Он там работал — не в каком-то магазине, а именно в ЦУМе. Ну, нормальный парень, в деле своём разбирается. Я и согласился — почему нет? Максим, так его зовут, не говорил мне: «Вот твой образ, примерь!». Просто быстро подобрал нужные вещи. Джинсы там, майку, рубашку… Реально мне помог».

В один из дней Чепчугов явился на базу в чёрной шубе. По словам футболиста, до этого он никогда не ходил в шубах и решил попробовать. Попробовал так, что бывшие футболисты ЦСКА до сих пор смеются, вспоминая эту историю.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Аленичев невзлюбил голкипера. 2,5 года без футбола. Чепчугов возвращается?

В мае 2017 года Сергей Чепчугов покинул ЦСКА. В составе «армейцев» голкипер провёл 28 матчей, пропустил 34 мяча и 9 раз сыграл на ноль. Выступая за ЦСКА, стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе.

Вскоре воспитанник красноярского футбола Чепчугов подписал двухлетний контракт с «Енисеем». После презентации 32-летний вратарь признался, что ещё собирается играть пять-семь лет.

В Красноярске футболист не скучал. В один из осенних дней в 2017 году Чепчугов выложил видео со своим танцем под песню Стаса Михайлова «Всё для тебя» в одном из клубов. Позже запись была удалена.

Чепчугов переходил в «Енисей» в качестве «железного» игрока основы. Начиналось всё неплохо, однако вскоре Дмитрий Аленичев отправил голкипера в глубокий запас. Восемь матчей за полгода — такую статистику не назвать пределом мечтаний. Зимой Аленичев не взял Чепчугова на сборы «Енисея». Спустя полмесяца вратарь покинул команду. Последний раз Чепчугов выходил на поле 25 октября 2017 года.

Фото: фк-енисей.рф

Мы связались с Сергеем и разузнали, куда он пропал и что нового случилось в его жизни.

«У меня всё хорошо. Не переживайте. Буду пробовать вернуться в футбол. Это, конечно, будет уникальный случай, если смогу вернуться спустя 3 года простоя. В ближайшее время буду звонить и узнавать, какие варианты могут предложить.

Не получалось вернуться по разным причинам. Самое главное сейчас — есть огромное желание снова играть в футбол. На данный момент я себя готовлю, постепенно даю нагрузку организму. В тренажёрный зал по понятным причинам ходить не могу. Занимаюсь в домашних условиях, выполняю определённый набор упражнений. Да и в подъезде есть лестница: можно задействовать ступеньки для бега и прыжков. Если станет теплее, выйду на искусственное поле.

Будет здорово, если попаду на зимние сборы. Но никакой конкретики пока нет. Надеемся и ждём! Спасибо за поддержку!».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020