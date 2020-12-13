Вечный дублёр Акинфеева. Куда пропал Сергей Чепчугов

Сергей Чепчугов — легендарный сменщик Игоря Акинфеева. За 7,5 лет в ЦСКА голкипер провёл всего 28 матчей. Стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе и дважды играл против «Реала» в Лиге чемпионов. Осенью 2017 года Чепчугов провёл последний (на данный момент) матч в большом футболе, но о завершении карьеры не объявлял. Разбираемся, куда пропал футболист и чем он занимается сейчас.

Чепчугов шёл на место Акинфеева, который должен был уйти в «Манчестер Юнайтед»

Декабрь 2009 года. ЦСКА объявил о подписании контракта с голкипером Сергеем Чепчуговым. По итогам сезона-2009 Чепчугов был признан лучшим голкипером первого дивизиона, выдав рекордную «сухую» серию в 728 минут. Вратарь помог «Сибири» впервые пробиться в Премьер-Лигу, после чего и сам отправился на повышение, в столицу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я хорошо провёл сезон и на меня обратили внимание большие клубы РПЛ, — делился воспоминаниями Чепчугов с коллегами из «Гола». — По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня. Даже знаю, что Сёмин в каком-то интервью сожалел, что я не перешёл в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались».

При этом в личной беседе боссы ЦСКА сообщили Чепчугову, что в скором времени Игорь Акинфеев отправится за границу, и клубу нужна замена.

«Подумал: «Хорошо, что ЦСКА – значит, поедем в ЦСКА», — продолжал рассказ Чепчугов. —Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена. Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет».

По словам Акинфеева, он был готов попробовать свои силы в европейском чемпионате. «Рассмотрим с Гинером любое предложение», — говорил вратарь в одном из интервью. СМИ писали об интересе к российскому голкиперу со стороны ведущих команд, но конкретных предложений в клуб не поступало. Спустя год после прихода Чепчугова ЦСКА и Акинфеев заключили новое соглашение.

«Если бы мне не сказали, что Акинфеев уйдёт через полгода, то, возможно, я не перешёл бы в ЦСКА, — вспоминает Чепчугов. — Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев никуда не ушёл, а я сел на лавку. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь всё равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вскоре появилась информация, что ЦСКА планирует отдать Чепчугова в аренду. Голкипер мог вернуться в «Сибирь» или отправиться в соседнюю «Томь». Но по итогу никуда не ушёл, оставшись в ЦСКА.

«Я мог попроситься в аренду – играть-то хочется, — признавался Чепчугов. — У меня уже тогда была семья – была стабильность, поэтому я и не дёргался. Главное, что всё стабильно в семье, растёт дочка. Тренируюсь, хорошая зарплата, прекрасная команда, турниры».

Кстати, у Чепчугова изумительная история знакомства с супругой.

«Я работала в ресторане Paulhouse на Удальцова, — вспоминает Ксения в интервью «Чемпионату». — Туда часто заходил Серёжа, ещё Мамаев, Думбия заглядывал. Однажды друг попросил мне взять автограф у Чепчугова. Ну, я и подошла к Серёже… А он думал, что это я так хотела познакомиться (смеётся). Постепенно начали общаться, ну и пошло-поехало. Между прочим, тот автограф так у меня и остался! Лежит дома как семейная реликвия».

Чепчугов: люблю фильмы ван Дамма. Хочу сняться в кино про драки Вратарь ЦСКА рассказал, реально ли вытеснить Акинфеева, почему он фанатеет от ван Дамма и как Григорий Лепс помогает перед «Реалом».

Настраивался на «Реал» под песни Лепса. Памятная футболка Касильяса

Самый памятный поединок Чепчугова в составе ЦСКА — дома против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все ведь помнят стычку Акинфеева и Веллитона? После неё Акинфеев получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на год. В лигочемпионском матче ворота «армейцев» занял Чепчугов.

«Этот матч стоит в моей карьере на первом месте, — ностальгировал голкипер. — В тот день я не волновался. Готовился, смотрели теоретические занятия. По дороге в автобусе слушал Лепса. Совсем легкое волнение. А чего волноваться? Для того и играем. Может быть, так устроен я».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лишь на 93-й минуте ЦСКА спасся от поражения. Понтус Вернблум, забивший в дебютном матче, привёл в восторг 70 тысяч болельщиков в «Лужниках» и миллионы — у телеэкранов. Чепчугов, кстати, был признан лучшим игроком матча.

В ответной встрече мадридцы победили со счётом 4:1. ЦСКА выбыл из Лиги чемпионов, зато у Чепчугова осталась памятная футболка Касильяса.

«После матча поменялся футболками с Касильясом, — вспоминал голкипер в интервью «Чемпионату». — Ну, вернее не я… Нашего массажиста, Мишу Насибова попросил. Я стеснялся, реально стеснялся. Подходить к самому Касильясу, ещё и просить что-то… А вот Насибову ничего не страшно. Он, собственно, достал мне майку».

Какое прозвище было в команде. Зачем нанимал стилиста и покупал шубу

Со слов Чепчугова, он всегда старался делать свою работу как можно лучше: «Знал, что всё равно играть не буду, но тренироваться-то надо. Понимал, что в любой момент мог выйти. Мало ли что. Может быть, поэтому засиделся».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью «Чемпионату» об отличительной черте характера Чепчугова.

«Чепчугов был доволен, что не выходит? Такого, чтобы доволен, конечно, не было. Но и сильно Серёга не переживал, это правда, — говорил Чанов. —Не играет и не играет. Потренировался — и хорошо. Такой вот человек по натуре. Пофигист. Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него. У каждого свой характер. Если у Акинфеева или Габулова сразу были видны амбиции, лидерство, спортивная злость, то Серёга всегда на своей волне».

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А ещё вратарь был очень доверчивым. Занимательную историю вспомнил Евгений Алдонин: «Серёжа Чепчугов — самый забавный футболист на моей памяти. Доверчивый парень. Его постоянно разыгрывали. Кто-нибудь наплетет, развесит лапшу по ушам. Чепчугову вроде не верится, но вопросы задает на полном серьёзе. А нам смешно. В команде ему дали прозвище ЧП. С Серёжей вечно что-то случается. При этом у него барские замашки. На базу приезжал на такси премиум-класса и долго не выходил из машины. Ждал, когда шофер откроет ему дверь. Нанимал стилиста и шёл с ним в универмаг подбирать одежду. Мы узнали и обалдели: «Серёга, тебе деньги некуда девать?!».

Спустя пару лет мы попросили голкипера подтвердить слова Алдонина. Слово Чепчугову:

«С открыванием двери в такси было всего два раза, не постоянно. В «Командире» у них принято открывать тебе дверь. Ну я и сижу, жду… Не хочу обидеть, вот и всё. Так что это не барские замашки. Ребята пару раз увидели — и начали в шутку стебаться.

Что касается стилиста, никого я не нанимал. Просто однажды ходил за покупками в ЦУМ. Подходит человек и говорит: «Здравствуйте, вам помочь в выборе одежды?». Он там работал — не в каком-то магазине, а именно в ЦУМе. Ну, нормальный парень, в деле своём разбирается. Я и согласился — почему нет? Максим, так его зовут, не говорил мне: «Вот твой образ, примерь!». Просто быстро подобрал нужные вещи. Джинсы там, майку, рубашку… Реально мне помог».

В один из дней Чепчугов явился на базу в чёрной шубе. По словам футболиста, до этого он никогда не ходил в шубах и решил попробовать. Попробовал так, что бывшие футболисты ЦСКА до сих пор смеются, вспоминая эту историю.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Аленичев невзлюбил голкипера. 2,5 года без футбола. Чепчугов возвращается?

В мае 2017 года Сергей Чепчугов покинул ЦСКА. В составе «армейцев» голкипер провёл 28 матчей, пропустил 34 мяча и 9 раз сыграл на ноль. Выступая за ЦСКА, стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе.

Вскоре воспитанник красноярского футбола Чепчугов подписал двухлетний контракт с «Енисеем». После презентации 32-летний вратарь признался, что ещё собирается играть пять-семь лет.

В Красноярске футболист не скучал. В один из осенних дней в 2017 году Чепчугов выложил видео со своим танцем под песню Стаса Михайлова «Всё для тебя» в одном из клубов. Позже запись была удалена.

Чепчугов переходил в «Енисей» в качестве «железного» игрока основы. Начиналось всё неплохо, однако вскоре Дмитрий Аленичев отправил голкипера в глубокий запас. Восемь матчей за полгода — такую статистику не назвать пределом мечтаний. Зимой Аленичев не взял Чепчугова на сборы «Енисея». Спустя полмесяца вратарь покинул команду. Последний раз Чепчугов выходил на поле 25 октября 2017 года.

Фото: фк-енисей.рф

Мы связались с Сергеем и разузнали, куда он пропал и что нового случилось в его жизни.

«У меня всё хорошо. Не переживайте. Буду пробовать вернуться в футбол. Это, конечно, будет уникальный случай, если смогу вернуться спустя 3 года простоя. В ближайшее время буду звонить и узнавать, какие варианты могут предложить.

Не получалось вернуться по разным причинам. Самое главное сейчас — есть огромное желание снова играть в футбол. На данный момент я себя готовлю, постепенно даю нагрузку организму. В тренажёрный зал по понятным причинам ходить не могу. Занимаюсь в домашних условиях, выполняю определённый набор упражнений. Да и в подъезде есть лестница: можно задействовать ступеньки для бега и прыжков. Если станет теплее, выйду на искусственное поле.

Будет здорово, если попаду на зимние сборы. Но никакой конкретики пока нет. Надеемся и ждём! Спасибо за поддержку!».