Болельщики выступили против Гончаренко! Но увольнение сейчас – не в стиле ЦСКА

Сначала главное. Гончаренко пока в ЦСКА, и на пресс-конференции он пояснил, что будущее команды и своё будущее в ЦСКА будет обсуждать в другом месте.



Теперь о последовательности и преданности.



Сегодня исторический вечер для ЦСКА – в начале матча с «Уралом» болельщики впервые публично выступили против Гончаренко. Да, их было двое, но они, стоя на центральной трибуне, держали простыню с чёрными буквами: «Ганчаренко, в отставку». Революционно и непривычно для спокойного ЦСКА, где даже фанатская трибуна не выступает против кого-то одного, а направляет посыл на команду целиком: «Давайте играть» + «Бейтесь».

Виктор Гончаренко Фото: Константин Рыбин, РФС

Очевидно, что играть надо и биться больше. Очевидно, что от команды «сквозит неуверенностью» (сказал сам Гончаренко). А ещё очевидно: если Гончаренко уволят прямо сейчас или в ближайшие дни, то это будет популярным и максимально эмоциональным решением, когда вокруг есть одна мысль: «Если не так, как нам хочется, значит, валим тренера». Такое решение совсем не в стиле ЦСКА, который бьёт другие клубы РПЛ стабильностью и исключительно рациональными движениями.



Семь матчей без побед (четыре ничьи и три поражения) – плохо. Вылет из группы Лиги Европы второй год подряд – тоже плохо. Гончаренко не пошёл благодарить фанатов, а сразу ушёл под трибуну – наверняка ему неуютно оттого, что люди скорее против него, чем за. Срыв на подающего мячи мальчика в начале матча – тоже не от лучшей жизни.



Но третье место за тур до перерыва, четыре очка до первого «Зенита» – нормальная и рабочая история для ЦСКА, который не феерил в плей-офф Европы со времён «Лиона» и «Манчестер Юнайтед».



За неидеальный результат могут уволить в «Спартаке» или другом клубе с резким начальником, но не в ЦСКА. Гинер разрывал заявления об увольнении от Слуцкого – ЦСКА достраивался и брал чемпионство. Гинер не уволил Гончаренко после отъезда в Беларусь – ЦСКА изменился за лето и выдал как минимум нестыдную первую часть сезона РПЛ.

Фото: Константин Рыбин, РФС

Вопрос к желающим отставки Гончаренко – как раз про стиль. Ваш стиль – и вы, и ваше руководство, и футболисты в интервью часто подчёркиваете, что ЦСКА – это семья. Увольнять тренера просто потому, что хочется больше побед, радикально и не по-семейному. Как и не по-семейному было бы отказываться от вратаря после 11 лет без сухих матчей в Европе.



Для отставки в уравновешенном клубе (а ЦСКА как раз такой) нужны серьёзные и глубокие причины. Как и для расставания внутри пары, которая четыре года жила вместе и думала пожениться, но вдруг зациклилась на фразе «Кажется, мы неидеальная пара».



Идеально не будет никогда. А лучше со временем – вполне.