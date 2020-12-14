Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн. С кем сыграет «Краснодар»?

Привет, друзья! Сегодня в штаб-квартире УЕФА в последний раз в уходящем 2020-м будут тянуть шары. 14 декабря одна за другой состоятся сразу две жеребьёвки — 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Нас на данном этапе более всего интересует один вопрос — какой соперник достанется «Краснодару». Другие российские клубы до евровесны, увы, не дожили. «Быки» стартуют в плей-офф 18 февраля дома, а 25-го сыграют на выезде. Круг потенциальных противников очерчен — вот он: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр» (Украина), «Аякс», ПСВ (оба – Нидерланды), «Рома», «Наполи», «Милан» (все – Италия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия). Выбирайте на свой вкус!