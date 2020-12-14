Джака снова подставляет «Арсенал». Может, уже пора на выход?

«Арсенал» сыпется в АПЛ. Победа над «Ливерпулем» в Суперкубке, уверенный выход в плей-офф Лиги Европы не должны отвлекать от главного: стиль команды Микеля Артеты не даёт никаких результатов в чемпионате. Шесть поражений в восьми последних матчах: хоть шутить про вылет «Арсенала» в Чемпионшип начали ещё на старте сезона, но с каждым туром поводов смеяться всё меньше. Лондонцы уступили «Бернли», одному из главных аутсайдеров лиги, и опустились на 15-е место. От зоны вылета всего пять очков. И пока нет причин думать, что ситуация нормализуется быстро. Ведь даже сами игроки делают всё, чтобы падение продолжалось. Один из главных героев арсенальской катастрофы – Гранит Джака.

В игре с «Бернли» Джака схватил соперника за шею. Фримпонг предложил взять себя на его место

Проблемы Гранита Джаки в «Арсенале» начались давно. Он капитанил при Унаи Эмери, потом был лишён повязки, но воспринял это с какой-то детской обидой. Так что почти год его имя ассоциируется с какими-то происшествиями. Накануне игры с «Бернли» английская пресса обсуждала инцидент произошедший в игре с «Арсенала» с «Лидсом» (0:0). После финального свистка Киран Тирни решил по-мужским пообщаться с Эзджаном Алиоски, который спровоцировал удаление Пепе и травмировал Букайо Саку. Но до нормального разговора дело не дошло: защитника «Арсенал» возмутил Джака, который после игры добродушно обнимался с соперниками, словно в их воротах оказалось минимум пять мячей. Так что вместо разговора с Алиоски пришлось серьёзно подискутировать с партнёром по команде. Но к нужному результату это не привело.

В игре с «Бернли» Джака продолжил вредить команде. Сначала срубил Дуайта Макниле и получил первую жёлтую. А сразу после этого решил потаскать за горло Эшли Вествуда. Но благодаря VAR его действия не остались безнаказанными. Полузащитник покинул поле в тот момент, когда команде так нужно было забить.

Реакция последовала незамедлительно. Всплыл даже завершивший карьеру воспитанник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг. Он написал в «Твиттере»: «Продайте Джаку и подпишите меня бесплатно».

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра рассказал очень характеризующую историю.

«Однажды Тьерри Анри пригласил меня к себе домой посмотреть матч «Арсенала». Он включил телевизор, и первое, что мы увидели на экране, – это был Джака с капитанской повязкой. После этого Тьерри выключил телевизор. Я спросил: «Что случилось?». Он ответил: «Я не могу смотреть на то, что Джака является капитаном моей команды». Мы так и не посмотрели игру. Это демонстрирует то, что думает о нём легенда этого клуба. И сегодня он снова подвёл свою команду. Это не в первый раз. Думаю, болельщикам «Арсенала» это уже надоело», – сказал он в эфире Sky Sports.

Артета был более дипломатичен, но тоже остался недоволен действия полузащитника: «Мы доминировали с самого начала и до удаления Гранита Джаки. Команда горит желанием и, вероятно, даже слишком сильно, так как в ключевые моменты мы переступили черту и заработали удаление. Мы знаем, что такие действия игрока недопустимы. В том положении, в котором мы сейчас находимся, это ещё более неприемлемо», – сказал коуч.

Джака не в первый раз подводит «Арсенал». Больше года назад его лишили капитанской повязки

В октябре прошлого года Унаи Эмери мучился с «Арсеналом». До увольнения тренера оставалось несколько недель, но именно Гранит Джака стал катализатором крупного конфликта. В матче с «Кристал Пэлас» болельщики были недовольны его действиями и во время замены стали освистывать. Игрок отреагировал мгновенно: приставил руку к уху, а затем выкрикнул оскорбление в адрес трибун. В завершение бросил на землю футболку и ушёл в подтрибунное помещение.

Фанаты были в бешенстве. Они тут же потребовали лишить полузащитника капитанской повязки и выкинуть из клуба. В Сети стал популярен хештег #XhakaOut. Сам игрок не извинился за свои действия, но и вдобавок сменил фотографию профиля и в «Инстаграме»: вместо снимка в форме «Арсенала» выложил себя в форме сборной Швейцарии.

Клуб отстранил Джаку от матчей и лишил повязки. Всё шло к продаже полузащитника, однако новый главный тренер Микель Артета переубедил руководство и игрока уходить, несмотря на интерес «Герты».

Прошло больше года. Поведение Джаки явно не улучшилось. А в соцсети вернулся старый хештег. Правда, теперь будущее уже другого тренера под угрозой.