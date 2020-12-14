О чём молчит Тедеско. «Спартак» перестал развиваться, общие игровые проблемы не решаются

К немецкому тренеру накопились вопросы: и по поводу задач Мозеса при обороне, и по поводу общей структуры атаки.

«Спартак» проиграл в Сочи, потерял важнейшие очки, отстал от первого места, испортил себе настроение перед битвой с «Зенитом» и в очередной раз позволил затянуть себя в громкий скандал. Пока вся страна спорит, кто прав, а кто виноват в конфликте Тедеско и Бородина, важно понимать: будь красно-белые сейчас в порядке с игровой точки зрения, мы бы ни о чём таком сейчас не говорили. А если и говорили бы, то не в приоритетном порядке, а в остаточном.

Расизм и национализм — новые враги «Спартака». Дальше что — каннибализм и экзорцизм? Тедеско занимается не своим делом. Ему сейчас нужно думать, как «Зенит» обыграть.

Матч в Сочи вряд ли был для «Спартака» проигрышным – команда достаточно создала, забила в эпизоде, где Ларссон запросто мог остановить мяч и без помощи руки, не реализовала два отличных прострела Мозеса на полупустые ворота, загубила ещё несколько хороших выводов фланговых защитников на свободное пространство. Возможно, недосчиталась одного-двух пенальти – очевидных среди них нет, но при желании поставить было можно. Соперник красно-белых создал точно не больше, по-настоящему ударным у «Сочи» получился разве что стартовый отрезок во втором тайме.

Говорить о глубоком кризисе «Спартака» после такой игры явно рановато. Но лично я ловлю себя уже пару месяцев на мысли, что красно-белые при Тедеско в какой-то момент перестали развиваться. Был очень бурный рост в начале сезона, когда команда усовершенствовала множество игровых деталей в рамках прежней системы: стала лучше выходить из-под прессинга при помощи коротких и средних передач, лучше использовать пространство между линиями и ширину поля, больше прессинговать сама. Тогда «Спартак» вырвался в лидеры чемпионата по всевозможным метрикам – и мы писали об этом.

Но далее рост красно-белых приостановился. Спорных по качеству матчей набралось многовато, среди них были и победные («Тамбов» в гостях и дома, «Химки», «Ротор» в гостях и дома), однако уже тогда было понятно, что ни о каком уверенном лидерстве не может быть и речи. Да, «Спартак» в стабильности никому из конкурентов не уступает – исключительно потому, что сам по себе чемпионат в текущем сезоне крайне слабый. Но если Тедеско хочет построить что-то реально крутое, ему нужно смотреть только на свой коллектив. И понимать, что стагнация в спорте равна деградации.

«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел К Тедеско вообще не должно быть вопросов. Команда двигается вперёд – «Локомотив» обыгран абсолютно по делу.

Выход из-под прессинга (в частности, при ударах «от ворот») – непредсказуемое мучение. Именно из-за отсутствия наработанного алгоритма «Спартак» пропустил от «Сочи»

На примере матча с «Сочи» можно подчеркнуть вновь ухудшившуюся структуру позиционной атаки и доводки мяча от своей трети поля до финальной. Особенно в случаях, когда команда разыгрывает удар «от ворот» — это та самая фаза игры, в которой соперники прессингуют чаще, чем в игровых ситуациях, поскольку есть время расставиться. Такие ситуации проще отрабатывать на тренировках.

«Спартак» в розыгрыше свободных ударов напрочь провалился. В первом тайме было три попытки, две закончились длинными выносами Маслова в борьбу, ещё одна – пустым перекатыванием, парашютом от Максименко на Мозеса на фланг (снова в борьбу), перехватом «Сочи» и почти опасным моментом.

Во втором тайме снова три неудачных розыгрыша, третий как раз завершился пропущенным голом. Пропустил «Спартак» исключительно из-за того, что его закрыли на правой бровке, отняли мяч, резко развернули центр – и возникла комфортная ситуация для быстрого удара со средней дистанции.

Жиго мог бы сыграть лучше и выброситься под удар, однако это частность, а интереснее говорить всё же о системности: об отсутствии у «Спартака» эффективных розыгрышей от ворот. Желание – есть, действующих алгоритмов – нет. И из-за этого ещё больше проблем, поскольку соперники по умолчанию получают один беспроигрышный пункт в атакующем плане: моменты в быстрых атаках после прессинга создавать довольно просто. А «Спартак» плохой структурой розыгрыша их дарит. Гол «Сочи» в определённой степени закономерен.

У команды чрезмерный акцент на правую сторону при развитии атаки. Это не всегда хорошо

Продолжая предыдущую тему, хочу заметить, что проблемы в развитии атаки у «Спартака» прослеживаются и в игровых ситуациях. Команда занимает первое место в РПЛ по владению и третье – по количеству передач, зато по пасам в финальную треть – шестое, а по глубоким передачам (в 20-метровую зону от ворот соперника) – пятое. То есть красно-белые на фоне остальных неидеальны в доставке мяча в выгодные точки.

Здесь вижу два нюанса, которые мешают команде.

Во-первых, навыки продвижения мяча при помощи передач у опорных полузащитников развиты не на высшем уровне. Крала можно бесконечно хвалить за выдающийся объём перемещений, за хорошую динамику, за заполнение зон у штрафной, но конкретно под чужим давлением в начале атаки он играет не так, как хотелось бы от нижнего опорника. Алекс не всегда видит самые перспективные варианты передач, через раз успевает вовремя открыться между линиями. Как, к примеру, на картинке снизу – сделай он шаг правее, могла бы пойти передача ему. А так как чех себя не предложил, Маслов в очередной раз забросил мяч вперёд.

Во-вторых, «Спартак» чрезмерно нагружает именно правую зону при начале атаки – и все соперники уже об этом знают. Тот же «Сочи» при прессинге чётко понимал, в каких зонах следует начинать самый агрессивный отбор. Понимаю, что справа играют Маслов и Мозес, а слева – Джикия и Айртон, оба без стабильной игры под давлением, но, постоянно сваливаясь в одну сторону, красно-белые сами у себя отбирают варианты для дальнейшего развития атаки. Улучшение владения через левую сторону – один из аспектов, над которым будет нужно задуматься зимой.

Опорная зона всё ещё защищается неэффективно. Бакаев и позиционная грамотность – несовместимые понятия

В «Спартаке» всё ещё нет профильного нижнего опорника. Зобнин даёт слишком много атакующих включений вперёд, поэтому его не всегда хватает при возврате назад. Крал не обладает уникальными навыками разрушения, особенно в динамичных эпизодах. А Бакаев, которого в «Сочи» использовали и как «десятку», и как «восьмёрку», попросту не отрабатывает назад.

Раньше дыры в опорной зоны часто закрывал выбросами Жиго, сейчас французский защитник делает это реже. В схеме 3-4-1-2 на опорных полузащитников выпадает огромный объём, особенно при резких разворотах атаки – тройке игроков, а в случае «Спартаке» — вовсе паре, нужно успевать контролировать всю ширину. Крал и Зобнин вдвоём всё расстояние не покрывают, а польза от Бакаева минимальна.

Минимальна она на сегодня и в атаке: создаваемая острота, если не считать матч с «Тамбовом», ничтожно мала, игра в переходах слабая, действия на фланге при начале атаки тоже заканчиваются потерями.

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Мозес кошмарно играет в переключениях. Его фланг слишком уязвим

Момент из самого начала (40-я секунда) второго тайма: «Спартак» теряет мяч в центре поля, нужно переключаться назад. Мозес в максимально высокой точке – это его классическое расположение в рамках структуры.

Атака «Сочи» развивается, игроки «Спартака» бегут назад, Мозес нехотя реагирует и лёгким бегом пытается вернуться. Но после навесной передачи на дальнюю штангу вновь останавливается и выжидает.

А зря: происходит заброс на дальнюю штангу, где Терехов, рядом с которым мог и даже должен быть Мозес (атака длилась более пяти секунд), после высоченного кросса наносит опаснейший удар. Безобразная отработка эпизода – и это не физические ограничения, не неготовность (напомню, самое начало тайма), а наплевательское отношение к своим обязанностям.

Второй эпизод из этого же стартового отрезка (уже 180-я секунда второго тайма). Мозес неагрессивно играет против соперника и даёт выполнить подачу в штрафную. Ничего страшного, не смертельно, хоть и неприятно.

Дуганджич бьёт в упор головой, попадает в Максименко. Мяч отскакивает в сторону фланга. Мозес застыл, не сузил – и его же оппонент вновь первый на мяче. Пас в зону подбора и ещё один удар из опаснейшей позиции, теперь в исполнении Маргасова.

И это снова вовсе не неготовность, а потеря концентрации и нежелание доигрывать свои эпизоды. В «Интере» или «Челси» концентрация настолько вопиющих эпизодов у Мозеса была гораздо ниже. Он мог плохо сыграть в динамичном отборе, проиграть борьбу, но играть не бросал.

Пока всё, что делает Мозес, — это действия на мяче в высоких точках. К Тедеско есть два вопроса: требует ли он вообще что-либо от статусного нигерийца и как предвкушает перспективу его противодействия мобильному Дугласу Сантосу в ближайшей игре с «Зенитом»? Не лучше ли туда поставить от греха подальше Зобнина?

Я всё ещё высоко оцениваю индивидуальный уровень Мозеса, понимаю и принимаю его оборонительные недостатки, но в данном случае речь, кажется, больше про мотивацию и отношение к игре в РПЛ. Что бы кричали на каждом углу про Рассказова, если бы он в таком темпе отрабатывал назад? А что бы ему сказал сам Тедеско?

Команде нужны исполнители стандартов и игрок с дальним ударом. Это огромный потенциал для дальнейшего роста

«Спартак» забил всего два гола в сезоне ударами из-за штрафной. Первым отметился Урунов в кубковой игре с «Родиной». Вторым – Айртон в матче с «Тамбовом», но то «чудо» едва ли можно считать полноценным дальним выстрелом. Так выглядит карта всех ударов красно-белых в сезоне. Для сравнения – у ЦСКА семь голов в чемпионате из-за штрафной, у «Сочи», «Рубина» и «Динамо» — по четыре.

Само по себе отсутствие игроков с внятным дальним ударом (он был разве что у Бакаева, но сейчас исчез вместе с формой и смещениями с правого фланга) некритично, но в «Спартаке» проблема чуть глубже. У команды нет стабильных исполнителей стандартов. Прямых ударов со штрафных не прослеживается.

С угловых команда забила четыре, с розыгрышей штрафных – ещё четыре, и это на самом деле неплохой показатель. Но он теоретически мог бы быть ещё выше (количество агрессивных в воздухе и прыгающих футболистов велико), если бы «Спартак» обрёл зимой стабильного подающего. Подачи Ларссона слишком мягковаты, летят по высокой траектории, у Зобнина большой разброс в точности.

Идеальный новичок для «Спартака» на зиму: опорник с достойным объёмом, умеющий продвигать мяч и исполнять стандарты. Будет дорого, но нужно искать.

Выводы

Увольнять Тедеско, конечно же, нельзя ни в коем случае. Он держит «Спартак» в лидерах, переживает за дело до такой степени, что скандалит и конфликтует со всеми вокруг. Это говорит в том числе о неравнодушии (но и о неумении совладать с нервами – тоже). Только спорить с тем, что после старта сезона команда вдруг перестала расти, тоже глупо.

Кто-то скажет, что все проблемы – из-за отсутствия трансферов, игру некем усиливать. Но, во-первых, «Спартак» играл гораздо ярче в августе точно в таком же составе – была лучше структура, в лучшей форме находились те же Ларссон и Понсе. Во-вторых, среди перечисленного выше есть аспекты, которые можно пробовать улучшать и без приобретений. Пока этого не происходит.

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Матч с «Зенитом» будет показательным и позволит понять, насколько Тедеско сейчас объективен по отношению к своей работе и сконцентрирован на футболе.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.