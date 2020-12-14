Его «Ливерпуль» не стал чемпионом Англии, но влюбил в себя очень многих.

«Для меня уйти из футбола – всё равно что перестать дышать». Не стало Жерара Улье

Сегодня в возрасте 73 лет скончался французский тренер Жерар Улье. Болельщикам он запомнился по работе в «ПСЖ», «Ливерпуле», «Лионе» и сборной Франции. В 2011 году Улье завершил тренерскую карьеру и ушёл на пенсию.

Причины смерти Улье не уточняются. По информации L’Equipe, французский специалист вчера вернулся домой после перенесённой операции на аорте в Париже. Ранее у него уже были серьёзные проблемы со здоровьем, которые и вынудили его уйти из большого футбола.

Улье делал несколько операций на сердце

В октябре 2001 года, в бытность главным тренером «Ливерпуля», 55-летний Улье перенёс сложную операцию на сердце. Во время матча против «Лидса» французский специалист почувствовал боль в груди – пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Друзья и коллеги настоятельно рекомендовали Жерару уйти из футбола, но он всем отвечал фразой: «Для меня это всё равно что перестать дышать!». Уже в марте 2002-го, спустя пять месяцев, Улье вернулся на тренерский мостик, а позже признался, что его восстановление должно было проходить гораздо дольше.

«Доктора утверждают, что обычно каждый час операции требует месяца восстановления. Меня оперировали 11 часов. Но мне было крайне важно вернуться в строй именно в марте. Не надо быть психологом, чтобы понять: если тренер силён, то и игроки сильны, если он утомлён, то и они утомлены», — рассказывал он накануне старта нового сезона.

Фото: Olivier Prevosto/Getty Images

После возвращения Улье на тренерскую скамейку «Ливерпуль» занял второе место в сезоне АПЛ — 2001/2002. В октябре того же года он вместе с мерсисайдцами дважды обыграл «Спартак» в Лиге чемпионов (5:0 на «Энфилде» и 3:1 на «Динамо»), а в конце мая 2004-го был уволен из «Ливерпуля» в связи с неудовлетворительными результатами. Суммарно Жерар Улье выиграл с «красными» шесть трофеев, включая требл (Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок английской лиги) в сезоне-2000/2001.

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Спустя год француз вернулся к тренерской работе, подписав контракт с «Лионом». Вместе с клубом из одноимённого города Улье дважды подряд стал чемпионом Франции, а после золотого сезона-2006/2007 неожиданно подал в отставку.

«Я не ожидал отъезда Улье из команды, но раз так получилось, то горевать я не собираюсь», — отметил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, который изо всех сил старался удержать специалиста в команде.

Через некоторое время Жерар объяснил, что захотел взять паузу, подвести некоторые итоги и подумать о дальнейшей жизни. В 2007 году он стал техническим директором сборной Франции. На этой должности он проработал три года, а позже всё же вернулся в АПЛ в качестве нового главного тренера «Астон Виллы».

Фото: David Rogers/Getty Images

Когда Улье подписывал контракт с клубом из Бирмингема, он предоставил рекомендацию своего хирурга, утверждавшего, что никаких противопоказаний к тренерской деятельности у 63-летнего специалиста нет. Однако уже в апреле 2011 года его вновь госпитализировали с болями в сердце, а готовить команду к матчу против «Сток Сити» пришлось его помощнику Гарри Макаллистеру. Спустя полтора месяца Жерар Улье покинул «Астон Виллу», пообещав вернуться в большой футбол.

«Я очень огорчён, что не буду тренировать «Астон Виллу» в новом сезоне. По сравнению с 20 апреля, когда мне стало плохо, моё здоровье значительно улучшилось. Ближайшие месяцы я всё же посвящу выздоровлению и только после этого смогу вернуться в футбол. Я польщён, что мне довелось тренировать этот замечательный клуб. Желаю всем, кто связан с «Астон Виллой», всего наилучшего в будущем», — сказал Улье.

В большой футбол он, к сожалению, больше не вернулся. Из-за высокого напряжения на работе врачи запретили ему продолжать тренерскую карьеру. Улье иногда присутствовал на матчах «Ливерпуля», а также работал спортивным экспертом на телевидении.

Закончили всё. Ван Гал и ещё 9 тренеров, которые вряд ли вернутся Луи ван Гал пополнил группу успешных тренеров, которые, похоже, не хотят возвращаться к любимой работе. Вспомним этих наставников.

Великие высказывания Жерара Улье.

● «Моя философия – «клуб превыше всего»!



● «Если ты носишь футболку «Ливерпуля», то должен сражаться как лев».



● «Футбол – это мой кислород».



● «Успех возможен только тогда, когда в вашем словаре есть слово «работа».



● «Жизнь вообще чертовски интересна, когда балансируешь на лезвии».



● «Напряжённые отношения, конфликты – это составляющая часть нашей тренерской работы. Они неизбежны в любом клубе. Через них лежит дорога к успеху».



● «Я всегда подбираю состав, у которого лучшие шансы на победу в конкретно взятом матче».



● «Я пришёл в команду болельщиком «Ливерпуля». Покидаю клуб ещё большим болельщиком».



● «Кое-кто говорит, что мне следует забыть о футболе. Так, может, мне ещё и забыть, как дышать?».



Покойтесь с миром, месье Улье!