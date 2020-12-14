ЦСКА Гончаренко развалился. Но уйти должен не только он

Катастрофа ЦСКА продолжается. В 18-м туре РПЛ, играя целый тайм в большинстве против «Урала», красно-синие умудрились пропустить в конце матча и сыграть вничью – 2:2. Это седьмой матч «армейцев» подряд без побед. В этом году у ЦСКА осталась одна игра – с «Ростовом» на выезде, которую пропустят из-за дисквалификаций сразу несколько основных игроков. По нашей информации, отставка Гончаренко — почти решённый вопрос. Шансов на то, что на зимние сборы команду повезёт Виктор Михайлович, осталось минимум. Уже можно констатировать, что его ЦСКА развалился. Но виноват в этом не только главный тренер. А его самого следует отпустить, чтобы спасти его карьеру.

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Очевидно, что поворотным моментом в этой истории стало возвращение Гончаренко из Беларуси после своей нашумевшей отставки этим летом. Напомню, что после разгрома от «Зенита» Гончаренко решил покинуть ЦСКА, уехал домой и явно не планировал возвращаться. Но руководство «армейцев» уговорило тренера вернуться, пообещав усиление и поддержку. И это первая ошибка: тренера нужно было отпускать уже тогда, когда он почувствовал, что упёрся в потолок своих возможностей в команде и отношений в коллективе. В футбольных кругах ни для кого не секрет, что отношение к Виктору Михайловичу в команде после возвращения изменилось. Между наставником и игроками уже не было той ментальной связи, какая существовала раньше. Контроль над командой постепенно терялся, и теперь, кажется, был потерян совсем, раздевалка разрознена. Гончаренко нужно было отпустить ещё летом – и это первое звено в цепи событий.

Хотя вполне возможно, что контроль над командой не был бы потерян, если бы тренерский штаб поддержал Гончаренко. Но, насколько известно, единства в штабе давно нет. Помощники главного тренера в беседах между собой критикуют его решения. Это видно и по ответам Сергея Овчинникова на пресс-конференциях. К примеру, после матча с «Химками» Овчинников был довольно откровенен: «Замены Эджуке и Дзагоева? Решение принимает главный тренер. Я согласен, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли». Помощник Гончаренко ясно дал понять, что он поступил бы по-другому. Проще говоря, штаб перестал по-настоящему поддерживать тренера, что привело к тому, что Виктор Михайлович запутался и сломался.

Именно поэтому вместе с Гончаренко должен уйти весь штаб. Но вряд ли это случится, потому что новым тренером с высокой степенью вероятности будет назначен Василий Березуцкий, а он, скорее всего, решит опереться в работе на хорошо знакомых коллег, что логично.

Говоря о нынешнем провале, нельзя не затронуть селекцию. Из новичков пока полностью оправдывается лишь покупка Зайнутдинова, которую Гончаренко одобрил сразу. Чидера Эджуке играет неплохо, но пока не на 12 млн евро. Эджуке, кстати, был креатурой руководства «армейцев», а не главного тренера. Но больше всего вопросов по переходу Адольфо Гайча: у дорогого нападающего пока всего один гол во всех турнирах. На данную секунду это провал, потому что ждали от этой покупки очень многого. И если весной после сборов ничего не изменится, то селекционный отдел должен будет ответить за такую трансферную кампанию. Ведь Гончаренко возвращался из Беларуси в ЦСКА под обещания качественного усиления. По затратам он его получил, по качеству – нет.

В клубе с заменой Гончаренко до конца сезона практически определились. В руководстве верят в Василия Березуцкого, у которого весь руководящий опыт пока ограничивается работой в штабе Слуцкого в Голландии и у Гончаренко в ЦСКА. Достаточно ли этого, чтобы сразу стать главным тренером ЦСКА? Большой вопрос. Со стороны такой выбор выглядит как очередное спорное решение, которое не гарантирует успеха. В ЦСКА что-то сломалось, и виноват в этом точно не только нынешний тренер. Клубу нужен детокс, но, если вся вина будет возложена исключительно на Виктора Михайловича, ни к чему хорошему это не приведёт.