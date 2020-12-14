Такой академии даже Галицкий позавидует! Главное о сопернике «Краснодара» в Лиге Европы

Сегодня по итогам жеребьёвки Лиги Европы «Краснодар» узнал соперника на стадии 1/16 финала турнира. Им стало загребское «Динамо», которое в текущем розыгрыше дважды соперничало с ЦСКА на групповом этапе ЛЕ.



В Москве “армейцы” довольствовались нулевой ничьей, а Никола Влашич не смог поразить ворота действующего чемпиона родной страны.

Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Лиге Европы У России по-прежнему ноль побед на групповом этапе еврокубков.

А в Загребе на стадионе «Максимир» всё для москвичей закончилось ещё хуже. ЦСКА влетел 1:3, так и не одержав ни одной победы в группе K.

Ужасный конец в Загребе. ЦСКА так и не смог выиграть в Лиге Европы Матч «Динамо» Загреб – ЦСКА – символ всего выступления российских клубов на групповом этапе еврокубков.

Теперь обыграть хорватских динамовцев попытается «Краснодар». Представляем соперника «быков», с которыми команде Мурада Мусаева предстоит дважды сразиться во второй половине февраля следующего года.

Флагман хорватского футбола

«Динамо» было основано в 1945 году на базе трёх загребских клубов — «Граджански», «Конкордии» и ХАШК, которые расформировала коммунистическая партия Югославии. Первые серьёзные успехи клуба датированы сезоном-1966/1967, когда «синие» одержали победу в Кубке ярмарок, обыграв в финале со счётом 2:0 «Лидс Юнайтед».

Хорваты и сербы устроили грандиозную бойню на стадионе. Вскоре началась гражданская война Даже будущая легенда «Милана» Звонимир Бобан дрался с полицейскими.

Уже после распада Югославии в начале 1990-х годов началась эпоха загребского «Динамо» в Хорватии. С тех пор клуб 21 раз становился чемпионом страны и постоянно участвует в еврокубках. В июне 2020-го «синие» в очередной раз отпраздновали чемпионство, которое стало для «Динамо» 14-м в течение пятнадцати последних лет.



Клуб из Загреба живёт на деньги от продажи своих звёзд. Здесь начинали играть Лука Модрич, Деян Ловрен, Ведран Чорлука, Милан Бадель, Матео Ковачич, Шиме Врсалько и другие. Почти половина игроков сборной прошли через академию «Динамо».



В неё отбирают самых талантливых ребят со всей страны, предоставляя им лучшие условия для развития.



«Каждый ребенок подписывает контракт. Он живёт на базе клуба, получает стипендию. Это делается для того, чтобы условные «Реал», «Барселона» и «Аякс» не могли свободно его переманить. Если нашего парня всё-таки сильно захотят подписать, придётся заплатить 2 миллиона евро, а немногие рискуют отдавать такие деньги за совсем юных футболистов. Кроме того, трансфер осуществится, только когда игроку исполнится 18», — рассказывал директор академии «Динамо» Иво Шушак.



Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука относил школу загребского клуба к числу трёх лучших в Европе, где к молодым футболистам относятся очень заботливо.

Общая стоимость команды и самый дорогой футболист клуба

По информации немецкого портала Transfermarkt, на данный момент общая стоимость состава загребского «Динамо» составляет 74,5 млн евро, а самым дорогим футболистом клуба считается 25-летний вратарь Доминик Ливакович, которого оценивают в 12,5 млн евро.



Для сравнения: общая стоимость состава «Краснодара» намного выше и составляет 116 млн евро, а самыми дорогостоящими игроками «быков» считаются Тонни де Вильена, Вандерсон и Матвей Сафонов, каждый из которых стоит по 11 млн евро.



Главным тренером «Динамо» является бывший футболист клуба 49-летний Зоран Мамич, который успел поработать не только в Хорватии, но и в Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Я угадал. Знал, что нам достанется «Краснодар». Не потому, что считаю соперника слабым, а потому что хотел получить именно «Краснодар». Эта команда демонстрирует хороший футбол. У соперника есть хорошие игроки, мне лучше всего знаком Маркус Берг, который выступал в моей команде два года назад. Он профессионал высочайшего класса, о его качествах не стоит много говорить. «Краснодар» демонстрирует более разнообразный футбол, чем ЦСКА», — прокомментировал итоги жеребьевки Мамич в интервью официальному сайту хорватского клуба.

На данный момент клуб из Загреба занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, имея в активе 30 очков и две игры в запасе. Лучшим бомбардиром «Динамо» является опытный 31-летний нападающий Марио Гавранович, который за 17 матчей отгрузил в ворота соперников 12 мячей.

Известная фанатская группировка Bad Blue Boys

Ещё одной отличительной особенностью клуба считаются болельщики «Динамо», а именно их фанатская группировка Bad Boys Blue, основанная 17 марта 1986 года. Она известна своими перфомансами и невероятной поддержкой. BBB издают журналы, посвящённые клубу и субкультуре ультрас и ощутимо помогают родному городу.



Например, после того как Загреб пострадал от недавнего землетрясения, фанаты «Динамо» сразу же собрались у родильного дома, чтобы помочь в эвакуации новорожденных младенцев в безопасное место. Они взяли с собой тёплую одежду, не забыв надеть маски.

На этом благие дела фанатской группировки не закончились. Они приняли участие в уборке улиц Загреба после землетрясения, совместно с военными.

А во время карантина Bad Boys Blue организовали доставку продуктов и средств первой необходимости старикам и пожилым людям, которые из-за коронавируса не могу выходить на улицу, так как находятся в зоне риска.



Уже во второй половине февраля 2021 года загребское «Динамо» вернётся в Россию, но на этот раз отправится не в Москву, а в Краснодар. Надеемся, что клуб Сергея Галицкого даст бой хорватскому гранду и не повторит неудачи ЦСКА.