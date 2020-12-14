Арбитры тормозят конкурентов «Зенита» – «Спартак» и ЦСКА? Разбор судейства 18-го тура

18-й тур РПЛ получился скандальным. Прежде всего – из-за событий во время и после игры «Сочи» и «Спартака». Главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, тренеру и игроку «Сочи» Дмитрию Бородину и Жоаозиньо грозят дисквалификации. Бородину – за оскорбления тренера «Спартака», Жоаозиньо – за удар в пах помощнику Тедеско Хинкелю, а самому Тедеско – за жест в сторону скамейки соперника и резервного арбитра. Всё случившееся – звенья одной цепи, начало которой – спорные судейские решения на поле, из-за которых и вспыхнули все три конфликта между «Сочи» и «Спартаком».

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Решениями судей могут быть недовольны и в ЦСКА – да, команда в большинстве не смогла удержать преимущество в матче с «Уралом», но по отсутствия удаления игрока «Урала» Егорычева и неназначению пенальти в ворота «Урала» за фол на Магнуссоне в СМИ и соцсетях тоже было много споров. А о том, что из-за судейских ошибок ЦСКА и «Спартак» замедлились в чемпионской гонке с «Зенитом», написал в своём телеграм-канале журналист Василий Уткин. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал спорные судейские решения всех матчей 18-го тура.



Слово Федотову.

«Химки» — «Арсенал» — 1:0

Сиденков в принципе провёл хорошую работу. Лапочкин на VAR разобрался в моменте, когда игрок «Химок» выбивал мяч из штрафной и попал в руку своего же одноклубника. Сейчас это трактуется как продолжение игры. Оценка у Сиденкова — 8,4. Отработал он хорошо, старался. Я не увидел особой разницы с судейством Карасёва. Такой уровень нужно держать, но первый год судейства самый лёгкий, спрашивают обычно со второго года.

«Зенит» — «Динамо» — 3:1

На матче работал Сергей Иванов. На 32-й минуте Сантос пытался прострелить на Дзюбу, сзади Паршивлюк его догнал, и Сантос упал. VAR пригласил Иванова просмотреть эпизод на наличие пенальти. Тут двоякая ситуация: сначала у Паршивлюка нога попала в землю, а потом уже в ахилл, после чего он её одёрнул. Формально, это нарушение правил, но это не такое нарушение, когда игрок прыгает с двух ног, особой агрессии у Паршивлюка не было. По букве закона Иванов прав, но я бы такой пенальти не поставил. Дзюба и Сантос ничего не поняли даже: «Что вы смотрите там»? Нужно было больше агрессии, чтобы оценивать безрассудные действия. По видео все скажут, что это 11-метровый удар. По футбольным понятиям – нет.

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Непонятно, почему Дзюбе не показали жёлтую за наступание на ногу Шиманьскому на 36-й минуте. Что касается падения Дриусси в штрафной «Динамо» на 40-й минуте, то это нормальный момент. Защитник поставил ноги, там был маленький контакт, но Себастьян быстро встал и продолжил игру. По 11-метровому в ворота «Зенита» у меня тоже нет вопросов – Оздоев сфолил по неосторожности, прыгнул на игрока «Динамо». Всё правильно, так как нападающий пытался нанести удар по воротам. Оценка у Иванова — 8,3.

«Ротор» — «Уфа» — 1:0

Самый главный эпизод матча – попадание мяча в руку защитнику «Ротора» на 69-й минуте игры. Казарцев должен был назначить пенальти в ворота «Ротора» и показать их игроку жёлтую, которая стала бы второй. Это очевидный момент: игрок выставлял в сторону руку, мяч летел в створ – нужно было назначать 11-метровый. Но Казарцев думал о чём-то другом. Что касается второй жёлтой Морозову, то здесь всё по делу.

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Вообще непонятно, что Казарцев делал в этой игре. Оценка у него — 7,3. Если арбитра зовут смотреть VAR, и он подтверждает продолжение игры, а комиссия подтверждает ошибку – это минус оценка. Очень странное судейство с его стороны.

«Сочи» — «Спартак» — 1:0

В моменте с отменённым голом Ларссона на 42-й минуте он подыграл себе рукой. Взятие ворот «Сочи» отменёно правильно. На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить 11-метровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку.



Что касается эпизода на 53-й минуте с падением Жиго в штрафной «Сочи», то арбитр должен был назначать 11-метровый удар в ворота хозяев за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться к мячу. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на соперника, стараясь не по правилам не пустить француза к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти, непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи»! «Спартак» снова прибили. Оценка у Панина – 7,1.

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«Тамбов» — «Рубин» — 0:1

На матче работали Левников и Матюнин. На 20-й минуте «Рубин» забил гол из офсайда. Но AVAR не работал на игре – не смогли откалибровать линии. И, как назло, прилетает такой момент. Это проблема помощника Левникова Воронцова. На 67-й минуте произошёл странный эпизод – нападающий «Тамбова» бежал в защитника «Рубина», врезался в него сам и упал. Но Левников назначил пенальти! Матюнин же позвал его посмотреть повтор, и решение в итоге было отменено. Но сам факт фиксации Левниковым нарушения в этом моменте очень настораживает. Оценка Левникова — 7,9.

«Краснодар» — «Локомотив» — 5:0

На 40-й минуте было несколько падений в штрафной «Краснодара», и Москалёв зафиксировал фол в пользу «Краснодара». При этом мяч в ворота хозяев всё-таки залетел, но свисток прозвучал раньше, поэтому это не гол и VAR засчитать его никак не мог. После этого Турбин, работающий на VAR, позвал посмотреть повтор эпизода на наличие фола Сорокина на Эдере – игрок хозяев по неосторожности ударил его по пятке.

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Миранчук 11-метровый не забил, но интересно, что после этого игрок «Краснодара» выбил мяч прямо в руки своему вратарю. Но споры игроков «Локо» о том, что это был пас, остались без результата – игру Москалёв продолжил. В остальном же вопросов к главному арбитру нет. Оценка — 7,9.

«Ахмат» — «Ростов» — 0:1

На матче работал Волошин, на VAR – Мешков. На 14-й минуте Волошин показал жёлтую Хаджикадуничу, она стала для него четвёртой в сезоне. Контакт там был, но не на жёлтую карточку – безрассудного действия там не было. Но больше меня поразил момент на 54-й минуте. Игрок «Ахмата» бежал на мяч, Ерёменко же выбил его в сторону ворот, после чего Песьяков забрал мяч в руки. Абсолютно игровой момент, но Волошин придумал здесь свободный в пользу «Ахмата». Видимо, очень сильно этого хотел. Если бы хозяева забили – был бы скандал. Забавно, что Песьяков выставил судью клоуном в этом эпизоде и кинул ему мяч, как кость собаке. Арбитр просил у вратаря мяч, а тот откинул его в сторону, дескать, беги за ним. И ведь Волошин побежал! И даже жёлтую Песьякову не показал. Просто цирк! Оценка у Волошина — 8,3.

ЦСКА — «Урал» — 2:2

В поле работал Сухой, на VAR – Карасёв. На 27-й минуте была атака ЦСКА, Дзагоев владел мячом, сзади его догнал Егорычев. Игрок ЦСКА пытался ворваться в штрафную площадь, но Егорычев схватил его руками и начал заваливать. После был назначен штрафной удар, но арбитр не показал вторую жёлтую и красную карточку Егорычеву. И, как назло, он забил гол на 32-й минуте, хотя к тому моменту должен был быть удалён.

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На 28-й минуте стоило назначить пенальти в ворота «Урала», Погребняк схватил руками Магнуссона, как в вольной борьбе. Игрока ЦСКА просто завалили в штрафной площади и держали до конца, это не Магнуссон потерял равновесие. Почему не вмешался VAR в лице Карасёва я не знаю.



Следующий эпизод – 47-я минута. Погребняку дали пас вперёд, Магнуссон вместе с ним вступил в единоборство. Сначала правила нарушил Магнуссон. Но далее нарушил Погребняк, когда левой рукой попал по лицу игрока ЦСКА. Арбитры увидели только нарушение Погребняка. Ему показали жёлтую, но Сухой зачем-то отвернулся и пошёл её записывать. Погребняк взял мяч, показав, что хочет кинуть им в арбитра. Если бы у Погребняка не было жёлтой карточки, наверное, Сухой показал бы первую жёлтую. Можно ли здесь говорить о прямой красной? Конечно. Это зависит от дисквалификации и поведения Погребняка. Это поведение можно назвать агрессивным и неуважительным. Он не имел права так себя вести.



В моменте на 94-й минуте Шкурин сам испугался такого фола. Евсеев катился, видел, что на него летит игрок, пытался как-то смягчить, знал, что будет удар. А Шкурин выпрямил свою шпалу и шёл до конца. В этом и вся разница. Не могу сказать, что была явная агрессия, но скорость была, как и прямая нога. Все условия для прямой красной карточки. Оценка арбитра – 6,9.

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В СМИ начали обсуждать, что конкурентов «Зенита» – ЦСКА и «Спартак», судьи стали тормозить. И виноваты в этом только судьи. Большие вопросы по двум эпизодам в Сочи, когда «Спартаку» не дали пробить пенальти. Почему Сухой не удалил Егорычева и не назначил пенальти в ворота «Урала» – тоже загадка. Он вообще три тура не работал, а тут ему ЦСКА дали судить. Это неправильно. «Ростов» ведь тоже могли прибить этим свободным, он там рядом с первой тройкой.



Арбитры не понимают, как судить. Куда Левников вваливает такие смешные одиннадцатиметровые, когда не видят рук и фолов в штрафной, когда Казарцев не даёт очевидный пенальти… На месте руководителя департамента Казарцев бы у меня закончил. Сказал бы ему: «Вась, до свидания, вари сталь – стране нужны сталевары. У вас это лучше получается».