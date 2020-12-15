Юран мстит Газизову? Бывший спартаковец вновь в центре скандала

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран решил в очередной раз напомнить о себе. Специалист, ранее работавший в «Химках», затронул тему, связанную с возрастом полузащитника «Спартака» Остона Урунова. По словам Юрана, реальные данные футболиста отличаются от тех, что прописаны в паспорте.

«Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4–5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал и что было очевидно», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».



Узбекский футболист пополнил ряды московского клуба в августе нынешнего года. Молодой полузащитник ранее выступал за «Уфу», генеральным директором которой был Шамиль Газизов. Впоследствии функционер перебрался в столицу, а через какое-то время по тому же маршруту проследовал и Урунов. Впрочем, на прошлой неделе «Спартак» объявил об увольнении Газизова, проработавшего в клубе всего пять месяцев.

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Урунов, между прочим, уже успел вляпаться в скандальную историю. Едва перейдя «Спартак», узбекский футболист опубликовал фотографию с сумками из модных бутиков. 19-летний хавбек похвастал дорогими покупками, а затем удалил снимок. После этого Газизов поговорил с парнем, однако впоследствии бывший гендиректор «Спартака» подчеркнул, что на этой истории можно было словить хайп.

Остон Урунов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кстати, летом 2020 года Юран покинул пост главного тренера «Химок» с большим скандалом. Он заявил, что распоряжение о его увольнении поступило от гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Юран утверждал, что его кандидатура не была согласована с красно-белыми.



«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — сказал тогда Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

Впрочем, Юран на этом не успокоился. Впоследствии выяснилось, что перед увольнением он якобы заявил, что «не будет ложиться под «Спартак». Специалист указывал на наличие связи между московским клубом, «Уфой» и «Химками», которая нарушает принцип честного проведения РПЛ. По словам Юрана, названные клубы должны были отдать «Спартаку» 12 очков. Через несколько недель красно-белые не сумели переиграть на выезде «Уфу» — 1:1.



Слова Юрана всерьёз заинтересовали комитет по этике Российского футбольного союза. Организация сделала специалисту замечание и оштрафовала на 100 тыс. рублей.

В октябре уроженец Луганска возглавил «СКА-Хабаровск», однако в ходе зимнего перерыва в ФНЛ отметился очередным резонансным высказыванием о «Спартаке».



«Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьёзно», — сказал руководитель департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.



Юран снова оказался в центре внимания, однако не предоставил никаких доказательств переписанного возраста Урунова. Как бы там ни было, любопытно, как будет развиваться эта история и чем она всё-таки закончится.