Петр Чех возобновил карьеру! Разбираем, как это было и чем он вообще занимается в «Челси»

29 мая 2019 года. «Арсенал» попал под мощный пресс «Челси» в финале Лиги Европы – 1:4. Сразу же печальная новость (ладно, о ней все знали ещё до финала, но на фоне счёта от этого становится ещё грустнее): Петр Чех завершил карьеру игрока.



«Я горжусь собой и тем, как я сегодня играл, потому что когда проводишь последний матч в карьере в финале, всегда большое давление и много слухов».

В том же интервью Чех сказал, что до 30 июня 2019 года будет игроком «Арсенала». Но уже спустя три недели после финала ЛЕ «Челси» объявил о его возвращении. Должность – технический директор.

Грановская обожает Чеха – вместе оформили трансферы Вернера и Зиеша. А ещё «Челси» по рекомендации Петра заменил проблемного вратаря

После назначения Чеха на роль технического директора «Челси» Марина Грановская дала очень редкое интервью. Тут получилось не очень бодро, но достаточно приветливо:



«Мы всегда надеялись, что, когда Петр захочет уйти на пенсию, мы снова увидим его в нашей команде. Теперь он здесь. И его знания помогут нам построить команду мечты».



Полуторагодичное интервью Грановской идеально раскрывает роль Петра Чеха в «Челси». С прошлого лета это не просто клубная легенда, сидящая на мнимой должности и получающая неплохую зарплату. Нет.



Чех – часть механизма, которая действительно формирует новую команду. Он входит в состав команды, отвечающей за переговоры и покупку игроков. Формально каждый трансфер состоит из нескольких этапов: изучение игрока, сверка планов, разговор с Лэмпардом и переговоры.



Чех подключается на последнем этапе.



Фактически работу и роль Чеха в трансферной политике «Челси» отображают три трансфера: Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Эдуар Менди.



• Вернер. Чех в дуэте с Лэмпардом провёл супероперативную работу, договорившись о трансфере Вернера ещё прошлой зимой.



The Telegraph пишет, что Чех и Лэмпард летали в феврале в Лейпциг, где несколько раз встретились с Вернером, его отцом и агентом. На этих встречах Чех выступал как в роли переговорщика, так и в роли переводчика. Он знает немецкий, поэтому помогал Лэмпарду общаться с Вернером.



Когда с их стороны переговоры с Вернером были завершены, тот согласился на трансфер в «Челси» – в игру вступила Грановская. Она оформила все детали перехода.



• Зиеш. Та же самая ситуация. Лэмпард и Чех много раз приезжали в Амстердам на встречу с ним. Однажды Чех провёл переговоры самостоятельно – тогда сгонял в Марокко, где встретился с агентом Зиеша и уладил все вопросы по агентским выплатам.



Грановская и тут беседовала только с клубом.



• Менди. Вратарский вопрос долго мучил Лэмпарда. В конце прошлого сезона было примерно понятно, что клуб уже занимается поиском нового кипера по запросу главного тренера. Фактически эту миссию выполнял Чех.



Английская пресса называла много вариантов на место в воротах «Челси». Но Чех, внимательно изучивший несколько кандидатов, выбрал Менди. Тот был после суперсезона в «Ренне» – Чех приехал во Францию и убедил его в правильности перехода.

The Telegraph хорошо описал роль Чеха в устройстве современного «Челси». Когда клуб тренировал Антонио Конте, все переговоры на себя брал бывший технический директор Майкл Эменало.



Когда в команде был Маурицио Сарри, вместо Эменало была уже сама Грановская. Она пыталась идеально контактировать как с руководством, так и с командой. Но со вторым были проблемы. Почти все обсуждения Грановская (в силу занятости) вела по телефону. Вместо Сарри с ней постоянно беседовали его помощники – Сарри редко включал телефон и совсем не пользовался мессенджерами.



Чех взял эту роль на себя. Он – легенда клуба, его уважают игроки, он знаком и хорошо общается с Лэмпардом. Все важные вопросы по сделкам и другим темам Грановская теперь решает не напрямую, а через своего коллегу – Чеха.



«Чех – профессионал. Каждый день у него начинается с фразы «Доброе утро» и приятной улыбки. Он умеет расположить к себе. Он вежлив и умён. «Челси» очень повезло с таким сотрудником», – говорит Грановская.

Чех – это драйв вне поля. Он гоняет в хоккей (тоже в воротах) и занимается музыкой. Недавно записал трек с тренером «Уикомба»

«Я стараюсь занять себя чем-то в свободное время. Не сижу на месте. Мне интересно жить полной жизнью, расписывать каждую минуту. Чтобы потом сказать своим внукам: «Да, ребята, у вашего дедушки была прекрасная жизнь».



Первая страсть Чеха – барабаны. Об этом знают примерно все, и об этом сам Чех регулярно напоминает в своём «инстаграме».

И вот.

Ещё, например, вот.

А недавно вместе c главным тренером «Уикомба» Гаретом Айнсвортом и британским исполнителем Йеном Уильямсом они записали рождественскую песню – о том, как важно беречь себя в наше сложное время.

Ещё одна страсть Чеха – хоккей. Тут получилось даже выйти на профессиональный (окей, почти) уровень. Сыграл за команду из четвёртой английской лиги – защищал ворота. И да, в «Инстаграме» он показывает тренировки.

Карьера Чеха в хоккее не получилась из-за дороговизны оборудования – поэтому родители отдали его в детстве в более бюджетный футбол. Сейчас Чех говорит:



«Я не стану профессионалом. Я просто играю в своё удовольствие. Мне нравится хоккей, я люблю играть в воротах. Классно, когда занимаешься любимым делом практически ежедневно».

А ещё Чех включён в заявку «Челси». Что-что? Да-да

Петр Чех завершил карьеру в 2019 году. Спустя сезон он снова попал в заявку «Челси» на АПЛ.



Тема такая. Чех действительно в заявке «Челси», но он не присутствует на скамейке запасных и не получает зарплату как игрок. Он нужен команде только для аварийного случая (так даже написано на официальном сайте «Челси») – на случай, если ковид и жёсткий сезон лишит команду всех вариантов по вратарям.



Сам Чех говорит:



«Я на сто процентов готов помочь, если будет необходимо. Я в хорошей форме, за два месяца тренировок я увидел, что сохранил свои качества. Кроме того, я год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне энергии, моё тело восстановилось после 20 лет игры на профессиональном уровне. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, я готов».



Но возвращаться в АПЛ пока рановато – поэтому Чеха поставили на матч молодёжки «Челси» против «Тоттенхэма». Основной кипер молодёжной команды Лукас Бергстром играл бы две встречи подряд, если бы вышел с «Тоттенхэмом». Поэтому тренер Энди Майерс использовал ротацию.

Чех вышел в основе, пропустил на третьей минуте. На 17-й пропустил ещё. Но в итоге «Челси» выиграл — 3:2. Кстати, вместе с Чехом за «Челси» U23 играл Дэнни Дринкуотер – тоже вышел в старте и удалился на 77-й минуте.



Вот такое возвращение Чеха в профессиональный футбол – спустя 565 дней после предыдущего профессионального матча.



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