За европровал нужно отвечать. В ЦСКА крайним признан Гончаренко. А в «Зените» и «Локо»?

Тренеры, провалившиеся в Европе, как ни в чём не бывало продолжили работать. И получили: Николич — крупнейшее поражение «Локомотива» в чемпионатах России, Гончаренко — домашнюю ничью с «Уралом» и безвыигрышную серию из 7 матчей.
Эра милосердия, о которой писали братья Вайнеры, всё-таки наступила? Или коронавирус что та война — всё спишет?
А может, европровалы — это теперь не показатель тренерской работы? Лига чемпионов и Лига Европы — второстепенные турниры, главное — успехи в РПЛ? Но зачем? Чтобы снова отобраться в Европу? И снова там провалиться? Замкнутый круг.
Похоже, что первым отправится на выход Гончаренко. Почему «похоже» — летом он уже брал тайм-аут на один матч, но потом вернулся к работе с ЦСКА. Нужно дождаться официальной информации. Лично моё мнение — другого выхода, кроме как расстаться, в этой ситуации нет. Хотя бы потому, что треснутую чашку не склеить. Кажется, Гончаренко в какой-то степени стал заложником тех своих летних эмоций, когда сам же смоделировал собственную отставку.
Разумеется, нет никаких гарантий, что с приходом новых тренеров дела в ЦСКА, «Зените» и «Локомотиве» пойдут лучше. Может, даже хуже станет. Как при Зико, Манчини или Божовиче. Но вопрос-то сейчас нет в этом. Может ли стать лучше с Семаком, Гончаренко и Николичем — вот сейчас главный вопрос.
Ведь то же самое было в 2018-м. Те же последние места в ЛЧ и ЛЕ. Хотя не было никакого коронавируса, а вместе с ним тяжелейшего графика и проблем с составом, на которые сейчас принято дружно кивать. Получается, нет никакого прогресса. В лучшем случае — топтание на месте. И зачем тогда всё это?
Вот что теперь должен сделать Николич, чтобы его работа по итогам сезона считалась как минимум удовлетворительной и позволила ему остаться в «Локо»? Наверное — финишировать в лигочемпионской двойке. Кто-то верит, что у серба это получится?
Семак вполне может выиграть третье подряд золото с «Зенитом». Но кажется, что этого уже будет недостаточно. Газзаева из ЦСКА в 2003-м и после золота уволили. «Вардар» стал настолько болезненным ударом, что даже первое российское чемпионство «армейцев» не спасло будущего триумфатора Кубка УЕФА от отставки.
Я не требую именно тренерской крови, но кто-то же должен отвечать за случившийся позор? Пусть тренеры не виноваты. А кто тогда? Игроки, руководство? Чаще всего у нас получается, что никто. В этом весь российский футбол — и играем никак, и виноват никто.
- 15 декабря 2020
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