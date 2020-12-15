Кокорин снова не сыграет с «Зенитом». Похоже, между клубами есть странная договорённость

Кокорин не летит в Питер на матч против «Зенита». По официальной версии, игрок пожаловался на мышечные боли. Хотя об этом до сих пор нет никакой информации на официальном сайте «Спартака». Если там в поиске вбить «Кокорин», то последняя новость датирована 9 декабря. Заголовок: «Кокорин тренируется в общей группе».

В информационном поле уже давно ходят разговоры о договорённости, по которой нападающий не играет против «Зенита» и «Сочи». Будто это обговаривалось, когда игрок приходил в «Спартак». Уже экс-гендир клуба Шамиль Газизов на вопрос о договорённости не выпускать Кокорина против «Зенита» ответил: «Полная ерунда».



Смотрим статистику выступления Кокорина в этом сезоне РПЛ. Нападающий не играл до 6-го тура включительно. Затем Кокорин попадал в заявку с 7-го по 16-й тур каждый раз, кроме одного случая – 10-й тур, когда «Спартак» принимал «Зенит». И вот теперь не сыграет в Питере. А ещё так совпало, что Кокорин ни разу не сыграл против «Сочи» – ни в 1-м туре, ни в 18-м. Если 1-й тур был спустя шесть дней после трансфера, то 18-й – через три дня после заголовка «Кокорин тренируется в общей группе».

В телеграм-каналах можно встретить много чепухи, но иногда попадается действительно инсайдерская информация. Например, телеграм-канал «Дай УдаритЬ», похоже, близок к руководству клуба. И там открыто говорится о том, что Кокорин не играет с «Зенитом» из-за неких договорённостей. Само собой, это подаётся как провал прошлой дирекции. Но тут важна не интерпретация, а сам факт.



Кстати, если рассматривать именно ту сделку Газизова, то приобретение Кокорина выглядело вполне в интересах клуба. На тот момент футболиста хотели плюс-минус все российские топ-клубы (плюс несколько команд из Европы). Заполучить такого футболиста выглядело верным решением по состоянию на лето-2020. Другое дело, что мы видели перформанс Кокорина в первой части сезона. Безусловно, ожидалось что-то большее.

Ладно, можно спорить о провальности трансфера Кокорина, но стоит обратить внимание совсем на другое, если эти договорённости с «Зенитом» действительно существуют. А как вообще возможно такое? Футболист был свободным агентом. С чего вдруг вообще могут обсуждаться договорённости играть или не играть против кого-то? Да, в нашем удивительном футболе есть подобные пункты при арендах (хотя это тоже сомнительное явление), но здесь-то откуда?

И тут лбом сталкиваются два логических поезда. С юридической стороны нет никаких оснований для того, чтобы такие договорённости существовали. Это противоречит спортивному принципу. Вот как раз здесь отдельный привет Газизову, который в августе сказал: «Саша выбрал спорт». А с другой стороны существует мир понятийный. Как мне написали в нашем рабочем чате, где мы обсуждаем статьи: «Гриш, ну это Россия. Не понимаю такое искреннее удивление».

Простите, друзья. Я на секундочку забыл, на кого мы ориентируемся. Видимо, на чемпионат Таиланда или что-то такого уровня. Явно не на АПЛ или Бундеслигу. Конечно, нужно писать о том, плохой Газизов или хороший. Остальное не так важно.