Бывшие тренеры ЦСКА. Где они сейчас

Недавно мы рассказывали, как сложились судьбы бывших тренеров «Спартака». В продолжении цикла поговорим об их коллегах из ЦСКА.

Бывшие тренеры «Спартака». Где они сейчас Вернётся ли кто-то из них на пост наставника красно-белых?

Олег Долматов (1998-2000)

Новое тысячелетие ЦСКА встретил под руководством Олега Долматова, и встретил неудачно: к 9-му туру сезона-2000 команда болталась неподалёку от зоны вылета. Не последнюю роль в этом сыграла личная трагедия в семье Долматова – исчезновение жены главного тренера. Покинув ЦСКА, Олег Васильевич поработал во множестве команд, как в России, так и в ближнем зарубежье, а в 2017 году вернулся в столичный клуб в новом качестве – координатора юношеских команд. На этом посту Олег Васильевич трудится по сей день.

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Павел Садырин (1989-1992, 1997-1998, 2000-2001)

Третий приход Садырина в ЦСКА оказался последним. На момент возвращения в «армейский» клуб Павлу Фёдоровичу диагностировали рак предстательной железы. В октябре 2001 года, незадолго до окончания сезона, Садырин покинул свой пост и срочно отправился на лечение в Германию. Не помогло – в декабре того же года Павел Фёдорович скончался. Одному из самых успешных тренеров в истории ЦСКА было 59 лет.

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Александр Кузнецов (2001)

После Садырина команду временно возглавил Александр Кузнецов, ассистент Павла Фёдоровчиа. Позже он входил в штаб Валерия Газзаева, когда тот руководил ЦСКА. Карьера главного у Кузнецова не задалась – в его послужном списке скромные «Славия» (Мозырь), «Салют» и «Гомель». Начиная с 2006 года Александр Дмитриевич находится без тренерской работы. По его собственным словам, ему просто «понравилось отдыхать».

Газзаев работал в ЦСКА с небольшим перерывом. Несмотря на чемпионство в сезоне-2003, в ноябре того же года он был уволен. Виной тому провал «армейцев» в Лиге чемпионов. Однако уже через полгода Газзаев вернулся в ЦСКА. При этом президент «армейского» клуба Евгений Гинер заявил, что Валерий Георгиевич и вовсе не уходил из ЦСКА, а «занимался различными вопросами». Всего на счету Газзаева три чемпионства с «армейцами», но главный трофей – Кубок УЕФА 2005 года. Позже он работал в киевском «Динамо» и «Алании», а с 2016 года заседает в Государственной Думе.

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Артур Жорже (2003-2004)

Заменить Газзаева был призван Артур Жорже, но в 20 матчах под его руководством ЦСКА одержал всего 9 побед, после чего португальца уволили. «Гинеру не хватило терпения, – заявил Жорже в интервью «Советскому спорту». – В то время мы шли на втором-третьем месте, играли нормально. Но взгляды на футбол у нас были разные». Сейчас Артуру 74 года. Уже пятилетку португалец отдыхает на пенсии.

Зико (2009)

Не получилось в ЦСКА и у бразильца Зико. Меньше года он продержался в России, одержав 16 побед в 29 матчах. Легендарный футболист Зико успешным наставником, к сожалению, не стал. Последним местом работы тренера Зико был индийский «Гоа» (2014-2016). С 2018 года он является техническим директором в японском клубе «Касима Антлерс».

Ещё меньше проработал в ЦСКА Хуанде Рамос. Спустя полтора месяца он ушёл – под гнётом плохих результатов. Вдобавок «армейский» клуб сменил тогда вектор развития. «Надо строить новую команду. Только российский тренер может это сделать», – пояснил «Радио Спорт» в октябре 2009 года Евгений Гинер. Хуанде, в свою очередь, после ЦСКА трудился в «Днепре» и «Малаге». С 2016 года Рамос находится в творческом отпуске.

Строить новую команду доверили Леониду Слуцкому. Ему, со слов Гинера, сразу был предоставлен «большой кредит доверия». Слуцкий надежды оправдал: выиграл три чемпионства и два Кубка России, вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но именно участившиеся неудачи на международной арене и привели к уходу Леонида Викторовича из клуба, причём по собственному желанию. Три года Слуцкий проработал в Европе, возглавляя «Витесс» и «Халл Сити».



Теперь он регулярно отбирает очки у ЦСКА – вместе с «Рубином»: недавно обыграл «армейцев» второй раз за три матча. Такие победы Леониду Викторовичу, должно быть, вдвойне приятны.