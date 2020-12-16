Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Зенит» — «Спартак» — лучшие бомбардиры дерби двух столиц в чемпионате России. Тест

Вспомните бомбардиров встреч «Спартака» и «Зенита»
«Чемпионат»
Вспомните бомбардиров встреч «Спартака» и «Зенита»? Тест!
Есть две подсказки – количество голов и клуб (а у некоторых — клубы).
Футбол / РПЛ 0

Самая яркая вывеска последнего тура этого года – матч в Санкт-Петербурге: «Спартак» встретится с «Зенитом» в 159-й раз в истории.

Немного статистики:

  • «Зенит» побеждал в 48 встречах, «Спартак» – в 66.
  • В чемпионате СССР больше побед у «Спартака» (43 против 22), а в чемпионате России – у «Зенита» (20 против 18).
  • У «Зенита» – 198 голов, у «Спартака» – 258.
  • Самая крупная победа «Зенита» — 5:0, «Спартака» – 6:0.

А лучших бомбардиров предлагаем вспомнить вам – там сплошь известные персонажи. Внимание: в тесте фамилии только тех, кто забивал в российский период.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020