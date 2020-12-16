Вспомните бомбардиров встреч «Спартака» и «Зенита»? Тест!
Есть две подсказки – количество голов и клуб (а у некоторых — клубы).
Самая яркая вывеска последнего тура этого года – матч в Санкт-Петербурге: «Спартак» встретится с «Зенитом» в 159-й раз в истории.
Немного статистики:
- «Зенит» побеждал в 48 встречах, «Спартак» – в 66.
- В чемпионате СССР больше побед у «Спартака» (43 против 22), а в чемпионате России – у «Зенита» (20 против 18).
- У «Зенита» – 198 голов, у «Спартака» – 258.
- Самая крупная победа «Зенита» — 5:0, «Спартака» – 6:0.
А лучших бомбардиров предлагаем вспомнить вам – там сплошь известные персонажи. Внимание: в тесте фамилии только тех, кто забивал в российский период.
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