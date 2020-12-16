«Спартак» – «Зенит»: хроника «войны». Почему молчат командиры клубов и как ведутся битвы

Нас ждёт самый спокойный матч между «Зенитом» и «Спартаком» за последние несколько сезонов. И это удивительно. Мы успели привыкнуть, что информационное поле на фоне их противостояния взрывается так, что завалы от взрывов приходится разбирать неделями. Но сейчас в войне «Зенита» и «Спартака» практически наступила тишина.
Хроника войны
Серьёзное противостояние «Зенита» и «Спартака» идёт уже больше 10 лет. Напоминает оно больше войну, в которой иногда всё доходит до точки кипения, а иногда остывает. Генералы в этой войне – высшее руководство клубов, командиры – их ближайшие подчинённые, полковники – футболисты, а рядовые солдаты – верные болельщики. В атаку идут по очереди: владелец «Спартака» обвиняет «Зенит» в использовании административного ресурса в истории с трансфером Владимира Быстрова – в ответ летит снаряд по самолюбию: всевозможные опросы, по которым «Зенит» признаётся самым популярным клубом России.
Футболисты тоже не забывали о фронте: Игорь Денисов, разочарованный поражением в Москве, бросался на Валерия Карпина, руководившего тогда «Спартаком». А «Зенит» в щепки разносил красно-белых на Петровском, забивая им пять мячей.
Иногда к битве подключались и судьи, ярче всего – в 2016 году. После игры в Санкт-Петербурге арбитра Сергея Иванова открыто обвиняли в помощи «Зениту», и в итоге главе судейского департамента пришлось уйти в отставку.
Наши дни
В последний год после небольшого затишья стороны снова активизировались.
Прошлой зимой (тогда «Спартак» проиграл в Питере 0:1) главной темой матча был скандал из-за конфликта Дзюбы и болельщиков «Спартака». Тогда Артёма оскорбляли во время игры сборной, потом фанатов красно-белых пачками стали арестовывать в Санкт-Петербурге перед игрой, а после победы Дзюба передал привет своим обидчикам. Но не всем: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».
Следующего конфликта ждать пришлось недолго: в полуфинале Кубка клубы вновь встретились на «Газпром-арене». Перед игрой о броске перчатки в сторону «Зенита» заявил новый (сейчас – уже старый) гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. А почти накануне матча владелец «Спартака» Леонид Федун запустил хештег #судитеспартаккакзенит. Попутно в Питер из Москвы летели обвинения в продавливании переноса матча в Санкт-Петербург (всё дело было в ошибке регламента Кубка). Война продолжилась.
Ответили Федуну фанаты «Зенита»: вывесили оскорбительный (это ещё мягко сказано), несогласованный с РФС огромный баннер в адрес босса красно-белых.
После матча командир Газизов заявил в адрес соперника, что если не будет уважения, то «им всем будет больно». А сам Федун жёстко отреагировал на судейство в той встрече, спрогнозировав, что без судейской поддержки «Зенит» отхватит в Лиге чемпионов.
С началом нового сезона войну обострили футболисты: обе команды взобрались на вершину таблицы РПЛ. Один из командиров «Зенита» – гендиректор Александр Медведев — при этом никак не мог найти перчатку Газизова, «Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Александром Кокориным, а после матча первого круга в Москве клуб Федуна ещё и наказали за нарушение нормы по количеству зрителей (болельщики на фронте сразу стали искать в этом следы «админресурса»).
И наконец сейчас, когда клубы разделяет лишь три очка, когда очный матч может предрешить судьбу будущего чемпионства, наступила тишина. Что случилось?
Почему снаряды больше не летят?
Перед сегодняшней игрой генералы молчат. Но причины на это у них разные.
На северо-западе решают свои проблемы. В футбольных кругах давно говорят о смене командиров в «Зените», тратить энергию на битву с Москвой сейчас нецелесообразно и просто некогда.
Да и информационный фон для них сейчас не самый благоприятный – маленькая победоносная война в Лиге чемпионов у Санкт-Петербурга не получилась, и командиры осознанно ушли в тень, решив, что так будет даже лучше.
В Москве смена командиров уже произошла, и сил на неё было потрачено немало. Зато именно благодаря этой смене успешно прошёл испытание новый вид видения битвы: партизанская война.
Болельщики-партизаны, вооружившись телеграм-каналами, отстаивают честь «Спартака» и его интересы, попутно заряжая обычных солдат на фронте и всех следящих за войной спартаковским патриотизмом. Делают они это при помощи патриотических военных постов, гордо разоблачая несогласных с политикой партии в своих рядах. Генералы же в своих атаках взяли паузу: грязную работу по атаке на «Зенит» спокойно делают анонимы на полях «Телеграма».
Но не сомневайтесь – эта война (кстати, так игры со «Спартаком» описывает и капитан Дзюба) обязательно подарит нам ещё много увлекательных сражений. Генералы и командиры обеих сторон в ней ещё выступят. Затишье всегда бывает перед бурей.
- 16 декабря 2020
-
11:13
-
11:04
-
10:44
-
10:41
-
10:17
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
08:30
-
07:08
-
06:42
-
05:50
-
05:27
-
04:54
-
04:38
-
04:16
-
03:59
-
03:35
-
03:16
-
02:58
-
02:37
-
02:22
-
02:02
-
01:54
-
01:32
-
01:14
-
00:51
-
00:51
-
00:39
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:08
- 15 декабря 2020
-
23:53