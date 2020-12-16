«Спартак» – «Зенит»: хроника «войны». Почему молчат командиры клубов и как ведутся битвы

Нас ждёт самый спокойный матч между «Зенитом» и «Спартаком» за последние несколько сезонов. И это удивительно. Мы успели привыкнуть, что информационное поле на фоне их противостояния взрывается так, что завалы от взрывов приходится разбирать неделями. Но сейчас в войне «Зенита» и «Спартака» практически наступила тишина.

Хроника войны

Серьёзное противостояние «Зенита» и «Спартака» идёт уже больше 10 лет. Напоминает оно больше войну, в которой иногда всё доходит до точки кипения, а иногда остывает. Генералы в этой войне – высшее руководство клубов, командиры – их ближайшие подчинённые, полковники – футболисты, а рядовые солдаты – верные болельщики. В атаку идут по очереди: владелец «Спартака» обвиняет «Зенит» в использовании административного ресурса в истории с трансфером Владимира Быстрова – в ответ летит снаряд по самолюбию: всевозможные опросы, по которым «Зенит» признаётся самым популярным клубом России.



Футболисты тоже не забывали о фронте: Игорь Денисов, разочарованный поражением в Москве, бросался на Валерия Карпина, руководившего тогда «Спартаком». А «Зенит» в щепки разносил красно-белых на Петровском, забивая им пять мячей.



Иногда к битве подключались и судьи, ярче всего – в 2016 году. После игры в Санкт-Петербурге арбитра Сергея Иванова открыто обвиняли в помощи «Зениту», и в итоге главе судейского департамента пришлось уйти в отставку.

Арбитры тормозят конкурентов «Зенита» – «Спартак» и ЦСКА? Разбор судейства 18-го тура Матчи красно-белых с «Сочи» и ЦСКА с «Уралом» были богаты на судейские ошибки. Экспертиза Игоря Федотова.

Наши дни

В последний год после небольшого затишья стороны снова активизировались.



Прошлой зимой (тогда «Спартак» проиграл в Питере 0:1) главной темой матча был скандал из-за конфликта Дзюбы и болельщиков «Спартака». Тогда Артёма оскорбляли во время игры сборной, потом фанатов красно-белых пачками стали арестовывать в Санкт-Петербурге перед игрой, а после победы Дзюба передал привет своим обидчикам. Но не всем: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».



Следующего конфликта ждать пришлось недолго: в полуфинале Кубка клубы вновь встретились на «Газпром-арене». Перед игрой о броске перчатки в сторону «Зенита» заявил новый (сейчас – уже старый) гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. А почти накануне матча владелец «Спартака» Леонид Федун запустил хештег #судитеспартаккакзенит. Попутно в Питер из Москвы летели обвинения в продавливании переноса матча в Санкт-Петербург (всё дело было в ошибке регламента Кубка). Война продолжилась.



Ответили Федуну фанаты «Зенита»: вывесили оскорбительный (это ещё мягко сказано), несогласованный с РФС огромный баннер в адрес босса красно-белых.



После матча командир Газизов заявил в адрес соперника, что если не будет уважения, то «им всем будет больно». А сам Федун жёстко отреагировал на судейство в той встрече, спрогнозировав, что без судейской поддержки «Зенит» отхватит в Лиге чемпионов.



С началом нового сезона войну обострили футболисты: обе команды взобрались на вершину таблицы РПЛ. Один из командиров «Зенита» – гендиректор Александр Медведев — при этом никак не мог найти перчатку Газизова, «Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Александром Кокориным, а после матча первого круга в Москве клуб Федуна ещё и наказали за нарушение нормы по количеству зрителей (болельщики на фронте сразу стали искать в этом следы «админресурса»).



И наконец сейчас, когда клубы разделяет лишь три очка, когда очный матч может предрешить судьбу будущего чемпионства, наступила тишина. Что случилось?

Решение по Тедеско — плюс не только для «Спартака». «Зенит» и РФС тоже могут быть довольны Но кто в этой ситуации выиграл больше других?

Почему снаряды больше не летят?

Перед сегодняшней игрой генералы молчат. Но причины на это у них разные.



На северо-западе решают свои проблемы. В футбольных кругах давно говорят о смене командиров в «Зените», тратить энергию на битву с Москвой сейчас нецелесообразно и просто некогда.



Да и информационный фон для них сейчас не самый благоприятный – маленькая победоносная война в Лиге чемпионов у Санкт-Петербурга не получилась, и командиры осознанно ушли в тень, решив, что так будет даже лучше.



В Москве смена командиров уже произошла, и сил на неё было потрачено немало. Зато именно благодаря этой смене успешно прошёл испытание новый вид видения битвы: партизанская война.



Болельщики-партизаны, вооружившись телеграм-каналами, отстаивают честь «Спартака» и его интересы, попутно заряжая обычных солдат на фронте и всех следящих за войной спартаковским патриотизмом. Делают они это при помощи патриотических военных постов, гордо разоблачая несогласных с политикой партии в своих рядах. Генералы же в своих атаках взяли паузу: грязную работу по атаке на «Зенит» спокойно делают анонимы на полях «Телеграма».



Но не сомневайтесь – эта война (кстати, так игры со «Спартаком» описывает и капитан Дзюба) обязательно подарит нам ещё много увлекательных сражений. Генералы и командиры обеих сторон в ней ещё выступят. Затишье всегда бывает перед бурей.