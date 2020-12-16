Испанец, который играл за «Спартак» и «Зенит». Удивительная судьба Немесио Посуэло

В преддверии дерби двух столиц вспоминаем уникального футболиста, который сыграл и за «Спартак», и за «Зенит». Уникален он хотя бы тем, что родился в семье испанских эмигрантов, но, несмотря на это, стал своим в СССР.



Немесио Посуэло, или просто Миша, как его называли у нас, стал первым в послевоенной истории игроком, выступавшим за оба популярных клуба. До него такой фокус проворачивал только Сергей Сальников. Посуэло – человек удивительной судьбы. Он лично знал звёзд советской эстрады, забивал Яшину, а в 26 лет был дисквалифицирован… пожизненно!

Детдом, «Торпедо», испанский блат

Уроженец Харькова Немесио Посуэло провёл детство в разъездах. Какое-то время его семья проживала в Башкирии. «Отец воевал на Кавказе, – вспоминал Немесио. – Когда его комиссовали, он увёз нас в Москву». В семь лет Посуэло потерял мать и оказался вместе с сёстрами в детском доме. «Отец всё время уезжал по партийным делам, и мы стали путешествовать по интернациональным детским домам: Болшево, Евпатория, Иваново», – рассказывал Немесио в интервью «Матч ТВ».

В ивановском детдоме Посуэло встретил Хуана Усаторре, который впоследствии также стал футболистом («Спартак», минское «Динамо», «Торпедо», «Локомотив»). Там же Немесио получил прозвище, ставшее его вторым именем – Мишка, в честь хулигана Квакина из фильма «Тимур и его команда». «Через забор от нашего детдома был стадион «Локомотив», где мы пропадали с Хуанчиком, – вспоминал Посуэло. – Потом отец женился во второй раз, забрал меня и отдал в торпедовскую школу».



В одном доме с Посуэло на Автозаводской жили культовые для «Торпедо» фигуры – Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов. Символично, что именно Стрельцов и «помог» Посуэло. «Когда Эдика посадили, меня взяли в первую команду. Я ведь тоже был нападающим», – объяснял Немесио. Капитаном «Торпедо» тогда, кстати, был испанец Агустин Гомес. Посуэло не исключает, что он мог «замолвить словечко» за земляка. К тому же, Гомес дружил с отцом Немесио, что лишь подтверждает возможный блат среди испанских «автозаводцев».

«Спартак», «Зенит» и пожизненная дисквалификация

В отсутствие Стрельцова Посуэло много играл и забивал. Пик пришёлся на 1962 год, когда Немесио оформил хет-трик в ворота ЦСКА и дважды отличился в матче с киевским «Динамо». Тогда же интерес к Посуэло проявили на исторической родине. «Атлетико» звал на просмотр, но в «Торпедо» сказали: «Парень, забудь об этом».



Когда Стрельцов вернулся в футбол, Немесио понял, что «ловить ему в атаке «Торпедо» нечего». «Договорились с «Кайратом», – вспоминал Посуэло. – Но Андрей Петрович Старостин (в ту пору зампред Федерации футбола СССР. – Прим. «Чемпионата») сказал: «Не могу я тебя туда отпустить». Как оказалось, в футбольной верхушке страны за Немесио уже всё решили – и продали из «Торпедо» в «Спартак».

Немесио Посуэло Фото: РИА Новости

В составе красно-белых он провёл 13 матчей, в которых забил 3 мяча. Один из них – в ворота Льва Яшина. Этот гол сам Посуэло считает своим главным достижением в «Спартаке». Несмотря на довольно удачный старт, Немесио покинул клуб. «В конце сезона команда поехала в Алжир, где жила моя тётка с родственниками. Из-за этого меня туда не пустили. Обиделся, сказал Николаю Петровичу Старостину: «Значит, не так уж я вам и нужен», – признался Посуэло в интервью «Матч ТВ».

После «Спартака» Немесио недолго поиграл в «Зените» (всего 5 матчей). Недолго – потому что выгнали за частые пьянки. После одной из них Николай Рязанов, нападающий «Зенита», был дисквалифицирован пожизненно. Посуэло отстранили на год. Позже Немесио играл на любительском уровне и даже работал на заводе. Мог вернуться в «Торпедо», но снова влип в неприятности: Юрий Севидов, форвард «Спартака», сбил человека, а перед этим они с Посуэло вместе выпивали.



Севидова посадили, а Немесио, как соучастник, получил пожизненную дисквалификацию. Интересно, что Севидов, выйдя на свободу, вернулся в футбол, а Посуэло – нет. «Когда заикнулись о моей амнистии, возразил Сан Саныч Севидов, отец Юрки. Считал, что его сын попал в тюрьму из-за меня», – сетовал Посуэло.

«Он был трезвый, почти. Но сбежал». Как ДТП сломало карьеру игроку «Спартака» Севидову Он подавал большие надежды, но закончил, как Эдуард Стрельцов.

Жизнь Посуэло после футбола

Попрощавшись с футболом, Посуэло уехал в Сибирь. Там он помогал строить город Краснокаменск, параллельно играя за команду рабочих. «Когда начальник узнал, что я Миша Посуэло, то предложил остаться тренером. Задержался я там на семь лет и считаю себя счастливым человеком. Увидел Сибирь, шахтёров, геологов», – говорил Немесио.



Позже Посуэло работал на заводах. Будучи футболистом, он познакомился со многими звёздами советской эстрады. С кем-то продолжал общаться и после футбола. Среди друзей и знакомых Посуэло были Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Никита Михалков и другие деятели искусства.



«Однажды меня спас Иосиф Кобзон, – признавался Немесио. – Выходим из ресторана ВТО: я, Валька Смирнитский (Портос из «Трёх мушкетеров») и болгарский актёр Стефан Данаилов. Выпившие. Задрались на улице с какими-то пацанами. Они избивали нас по-чёрному! Валька со Стефаном закрылись в телефонную будку – актёры же, берегли морды. А меня колошматили, сломали нос. Рядом шёл Иосиф Кобзон, а он боксом занимался: в одиночку уложил троих и отвёз меня в Склифосовского».



В 1990-х Посуэло покинул Россию и перебрался на историческую родину. Поселился бывший форвард «Торпедо», «Спартака» и «Зенита» в пригороде Мадрида под названием Велилья-де-Сан-Антонио. Там он тренирует детей в местном клубе «Атлетико». «Я приехал в Испанию в солидном возрасте, поэтому близких друзей у меня здесь нет, – сожалел Посуэло. – Молодым проще перестроиться, а мои корни остались в России».