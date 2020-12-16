Красно-белые не могут обыграть соперника с 2017 года.

«Зенит» — «Спартак». Онлайн. Завершится ли главный матч сезона в РПЛ без скандала?

Всем привет, друзья! Наступило время 19-го тура РПЛ, который станет заключительным перед зимним перерывом. Вне всяких сомнений, центральным станет матч «Зенит» — «Спартак», который состоится сегодня, 16 декабря 2020 года. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которую можно назвать самой главной в РПЛ в сезоне-2020/2021.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице и наверняка постарается увеличить отрыв от преследователей. Главным из них, кстати, является «Спартак», отстающий всего на три очка. Руководить красно-белыми будет Доменико Тедеско, который пока сумел избежать дисквалификации в связи с переносом даты рассмотрения дела.

Матч, который состоится на стадионе «Газпром Арена», начнётся в 20:00 мск.