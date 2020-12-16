Первая тренерская отставка сезона в АПЛ. Билича не спасла даже ничья в Манчестере!

«Вест Бромвич» в последнем туре сумел удержать ничью на «Этихаде» — пускай «Манчестер Сити» и не в лучшей форме, но для команды уровня «ВБА» (да и для любой другой) даже одно очко в гостях у команды Пепа является более, чем приемлемым результатом. Ничья вызвала уважение и удивление ещё и потому, что в последних 14 личных встречах «горожане» неизменно были сильнее. И вот «Вест Бром» отобрал наконец-то очки у «Сити», но на следующий день главного тренера Славена Билича, а вместе с ним и его помощников (ассистентов Деяна Рачуницу и Данило Бутуровича, а также тренера Джулиана Дикса) увольняют. В официальном заявлении клуба Славену желают всего самого лучшего и отдельно указывают, что руководство не даёт никаких дополнительных комментариев.

Очередной крутой сюжет в АПЛ! «Челси» мог крупно проиграть, но совершил шикарный камбэк Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич едва не сотворил большую сенсацию.

Как так вышло?

На самом деле отставка назревала. Клуб занимает девятнадцатое место, набрав семь очков в тринадцати матчах и пропустив больше всех в лиге (26 мячей). Слухи об увольнении пошли ещё после домашнего поражения в матче с «Кристал Пэлас» (1:5 с красной карточкой в первом тайме), последовавшее за ним поражение во встрече с «Ньюкаслом» (1:2 в гостях, хотя у «сорок» были проблемы с вирусом в команде) только укрепило намерение руководства, у которого и так были натянутые отношения с хорватом. Билич публично возмущался трансферным бюджетом: ему выделили всего 20 миллионов фунтов на покупку игроков. На такие «гроши» по меркам АПЛ команде, от которой не особо ожидали повышения и которая сумела занять второе место в Чемпионшипе, по сути, без форварда, остаться в лиге трудно, поэтому недовольство Славена понятно. Помимо этого, тренер выражал недовольство уходом Ахмеда Хегази (аренда в «Аль-Иттихад», хотя египтянин был нужен Биличу). Еще одной причиной для боссов клуба могла стать красная карточка в матче с «Эвертоном», когда тренер немножко психанул.



После всех перечисленных факторов увольнение хорвата уже не кажется таким диким. Говорят, такое решение было принято, чтобы новый главный тренер не стартовал с поражения в матче с «Сити» (перед игрой мало кто верил, что Пеп потеряет очки). Учитывая желание руководства, ничья — идеальный результат: при победе увольнение казалось бы максимально глупым и неоправданным, а хотя бы какая-то логика может прослеживаться.



Фанаты, однако, отставке явно оказались не рады: Билич — один из любимых тренеров болельщиков за последнее время. Славен вернул «Вест Бромвич» в элиту, заняв второе место в Чемпионшипе, был в прекрасных отношениях с фанами и сумел наладить атмосферу в команде. В глазах болельщиков Билич — жертва злобных руководителей команды во главе с китайским владельцем Лаем Гуочуанем (в трендах «твиттера» после матча с «Ман Сити» гулял хэштег #LaiOut). По словам самого Билича и по слухам до игры, можно сделать вывод, что решение об увольнении было принято ещё до матча.

Интересно, что на пресс-конференции после игры с «Сити» Билич излучал спокойствие: «Люблю свою работу. Я спокоен и не переживаю за будущее. Делаю свое дело и наслаждаюсь им, трудясь для себя, для персонала, для игроков, для клуба — всё остальное я не контролирую». Помимо этого, хорватский тренер высказался о контракте (истекает в конце сезона, отсутствие переговоров о продлении и новостей об этом только подогревали слухи о скорой отставке): «Меня всё устраивало, и я не собирался выбивать себе продление контракта, хотя после повышения я был в подходящей для этого позиции. Мы просто сконцентрировались на сезоне, и я не хотел запускать переговоры и отвлекаться». Билич был счастлив достигнутой ничьей, отметив, что он остался доволен игроками. После вопроса о том, играли ли футболисты «за него», хорватский тренер улыбнулся и уклонился от ответа, сказав, что не любит это клише и ещё раз упомянул наличие отличной атмосферы в команде. Это подтверждает и реплика героя матча Сэма Джонстона, вратаря «ВБА»: «У нас замечательный тренер, которого мы любим. Мы бьёмся за него, друг за друга и за клуб — не только сегодня».

Последними словами Билича в статусе главного тренера «Вест Бромвича» стала брошенная с улыбкой фраза: «Я просто делаю свою работу, пытаясь дать максимум. Меня вообще не волнуют разговоры об увольнении, я не контролирую то, что происходит за кулисами». Несколько раз повторенные слова о том, что Славену неподвластно, намекают на его готовность к такому исходу. Билич покидает «ВБА» любимцем болельщиков и — судя по словам Джонстона — игроков.

Кто возглавит «Вест Бромвич»?

Английская пресса ещё до матча с «Манчестер Сити» упоминала возможных преемников Билича: основной претендент — Сэм Эллардайс, также рассматриваются Эдди Хау, Марк Хьюз и Найджел Пирсон. Ну в самом деле, кто подойдёт на роль спасителя лучше Большого Сэма? Это первое имя, которое придёт в голову после увольнения тренера, когда ваш клуб плетётся в зоне вылета АПЛ. В послужном списке Эллардайса сразу несколько подобранных в середине сезона команд, которые Сэм оставлял в элите или просто улучшал результаты: «Блэкберн», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Эвертон». Лучшим этапом тренерской карьеры Эллардайса является период в «Болтоне», где англичанин провёл восемь лет (1999 — 2007), выведя команду из Чемпионшипа и сделав её середняком лиги. В последние годы при Сэме «Болтон» даже принимал участие в Кубке УЕФА, доходя до плей-офф (поражение в матче с «Марселем» в 1/16 финала в сезоне-2005/06).



Однако самым ярким эпизодом в карьере Большого Сэма всё равно будет легендарный период управления сборной Англии: после провального Евро-2016 ФА назначила Эллардайса, показывавшего тогда хорошие результаты с «Сандерлендом». При Сэме Англия одолела Словакию (1:0), но больше при Эллардайсе не сыграла — разразился скандал.

Тренер Англии подозревается в коррупции. Что вообще происходит? Сэм Эллардайс оказался в центре коррупционного скандала, связанного с трансферным рынком, – и скандал грозит только набирать силу.

Расследование The Telegraph показало, что тренер сборной требовал 400 тысяч фунтов за помощь в переговорах по трансферам, утверждая, что он знает, как обойти правила ассоциации. В итоге после двух с небольшим месяцев работы Эллардайс был уволен, оставив после себя историческое достижение: процент побед сборной при нем — 100%. Однако если Большого Сэма позовут спасать «Вест Бромвич», такой успех повторить явно не получится.