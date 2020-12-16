В МИД призвали «указать Вашингтону на его место». Сравниваем успехи России и США в футболе

История с санкциями министерства финансов США против президента Чеченской республики Рамзана Кадырова и его спортивных активов, включая футбольный клуб «Ахмат», получила любопытное продолжение. На эту тему официально высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила «указать Вашингтону его место в футболе».

США ударили по «Ахмату» и Кадырову. Что это значит Останется ли чеченский клуб без международных турниров и денег?

Что сказала Мария Захарова о США в футболе

Обсуждая меры, принятые американцами против Кадырова и «Ахмата», представитель МИД заявила на брифинге, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook:



«В этот раз американские коллеги, включив в санкционные списки футбольный клуб российской Премьер-лиги, просто превзошли сами себя и опровергли здравый смысл в принципе. Есть и иное измерение, серьёзное, мне кажется, УЕФА и ФИФА – крупнейшие международные спортивные ассоциации – должны в рамках своей компетенции высказать своё мнение. А по большому счёту, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола. Мы надеемся, что у международных спортивных структур хватит смелости и зрелости для подобных заявлений», – отметила Захарова.



Какое же место занимают США в мировой футбольной иерархии по сравнению с Россией?

Есть ли кризис в сборной России? Изменится ли лимит на легионеров? Отвечает президент РФС Александр Дюков ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся российского футбола.

Как выступали США и Россия на чемпионатах мира

С тех пор, как распался СССР, и Россия получила свою национальную команду, наша сборная пробилась на четыре из семи чемпионатов мира. Первый из них как раз проходил в США в 1994 году. На последний ЧМ – 2018 года – отбираться не потребовалось, так как этот турнир принимала Россия. В финальных стадиях мировых первенств наша команда сыграла 14 матчей, в которых одержала четыре победы при четырёх ничьих и шести поражениях. Это 38% набранных очков. Из группы сборная России смогла выйти только на домашнем ЧМ, где показала свой лучший результат – добралась до четвертьфинала.



Сборная США за это время приняла участие во всех семи чемпионатах мира. Сыграла в финальных стадиях 23 матча, в которых одержала пять побед при шести ничьих и 12 поражениях. Взяла 30% очков. Это чуть меньше, чем у России, однако у американцев было больше тяжёлых матчей в плей-офф. США трижды выходили в 1/8 финала чемпионатов мира, а в 2002 году вообще дошли до четвертьфинала на японо-корейском турнире.

«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022 Сумеет ли наша команда справиться с трагическими неудачами из прошлого?

Какой рейтинг у сборных России и США на сегодняшний день и сколько стоят их игроки

На сегодняшний день США опережают Россию в рейтинге ФИФА. Американцы занимают 22 место, тогда как наша национальная команда расположилась лишь на 39-й позиции.



Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает 11 самых дорогих игроков сборной России в 151,5 млн евро. В этот список входят Марио Фернандес (22 млн), Александр Головин (20 млн), Алексей Миранчук (18 млн), Фёдор Чалов (13 млн), Артём Дзюба (12 млн), Роман Зобнин (12 млн), Антон Миранчук (12 млн), Дмитрий Баринов (12 млн), Матвей Сафонов (11 млн), Магомед-Шапи Сулейманов (11 млн) и Александр Максименко (9,5 млн). Из них только двое выступают в топ-5 европейских лиг – Головин и Ал. Миранчук.



У США 11 самых дорогих игроков стоят 195,5 млн евро – это Кристиан Пулишич (60 млн), Джованни Рейна (30 млн), Уэстон Маккенни (22 млн), Сержиньо Дест (20 млн), Тайлер Адамс (16 млн), Джон Брукс (10 млн), Джош Сарджент (9 млн), Бренден Ааронсон (8 млн), Тимоти Веа (7,5 млн), Зак Стеффен (6 млн) и Деандре Йедлин (5 млн). В топ-лигах играют почти все эти футболисты, причём есть представители «Челси», «Ювентуса», «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити».



Указать Вашингтону на его место в футболе можно. Конечно, США – не лидеры в этом виде спорта. Жаль только, что наше место никак не выше, хотя Россия, как преемник СССР, должна была сохранить свои футбольные традиции и прежний уровень.