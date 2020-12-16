Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались на матче без зрителей! Это вообще как?

Перед началом матча между «Зенитом» и «Спартаком» произошёл любопытный инцидент. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге игра должна была пройти без зрителей, за исключением посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубных бизнес-зонах. Однако зрителей на трибунах оказалось гораздо больше, а уже ближе к началу встречи обычные выкрики фанатов в адрес друг друга переросли в драку.
На основных трибунах находиться было запрещено, но…
Стычка возникла в самом начале матча на одной из трибун «Газпром-Арены». Фанаты «Зенита», которые расположились на основной трибуне стадиона, увидели на противоположной болельщиков красно-белых. Они что-то выкрикивали в их адрес.
Сине-бело-голубые в численности около 250 человек отправились к красно-белым, которых на трибуне находилось порядка 70 человек. Началась драка, которую сумели остановить представители ОМОНа, а также стюарды, работающие на «Газпром-Арене».
Некоторых болельщиков «Спартака» разместили на одном из секторов, а вот других вывели со стадиона и повели их в неизвестном направлении.
Отметим, что согласно рекомендациям РПЛ присутствие зрителей на основных трибунах «Газпром-Арены» на сегодняшнем матче было запрещено. Фанатам разрешили находиться лишь в изолированных боксах стадиона. Однако их можно было увидеть по всему периметру арены.
В РПЛ уже отреагировали на драку между болельщиками двух команд.
«В начале матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» произошёл инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность», — отметили в пресс-службе РПЛ.
- 16 декабря 2020
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