27-5 по ударам в матче лидеров! «Зенит» сильнее – без вопросов

Встреча лидеров РПЛ в «дерби двух столиц» завершилась уверенной победой «Зенита». Команда Сергея Семака уйдёт на зимний перерыв, имея шесть очков преимущества над «Спартаком». Интересно, что Семак во главе «Зенита» ещё ни разу не проиграл «Спартаку» (четыре выигрыша и три ничьи), а сегодня впервые победил с разницей более одного гола.

Заявка «Зенита» на эту игру была почти оптимальной: отсутствовали только травмированные голкипер Михаил Кержаков и защитник Вячеслав Караваев. Любопытно, что в запасе остался из-за микроповреждения Себастьян Дриусси: после недовольного комментария аргентинца о своей позиции Сергей Семак дважды ставил его в атаке, но на «дерби двух столиц» выпустил дуэт Артём Дзюба – Сердар Азмун. «Спартак» помимо двух форвардов Александра Кокорина и Александра Соболева потерял дисквалифицированного Наиля Умярова.

Статистика ударов в первом тайме – 11-0 (в створ – 1-0) в пользу «Зенита»! При подготовке к игре Семак переиграл тактически Доменико Тедеско. Хозяева за счёт схемы 4-4-2 с ромбом в средней линии имели численное преимущество в центре поля, эффективно прессинговали, а быстрый Малком с позиции под нападающими успешно нырял в зону отсутствующего у «Спартака» классического опорного полузащитника. Кроме того, сине-бело-голубые очень хорошо насыщали штрафную красно-белых, поэтому регулярно создавали опасные моменты. Тем удивительнее, что при полностью выигранном хозяевами по качеству футбола первом тайме соперники уходили на перерыве при ничьей 1:1. Петербуржцев подводила реализация, в частности, Вендел и Азмун попадали в стойку ворот.



Хотя «Зенит» забил уже на 8-й минуте. Азмун находился совершенно один в полукруге штрафной, когда бил по воротам Александра Максименко. Романа Зобнина утащил за собой Малком, а Алекс Крал держал в штрафной другого зенитовца. Пожалуй, не лучшим образом сыграл и голкипер «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

Проигрывая, москвичи подняли линии и стали больше владеть мячом. Но всю работу за них в атаке сделал… капитан «Зенита» Деян Ловрен. Хорват сотворил курьёзный автогол: перестарался, отправляя мяч грудью Андрею Лунёву. Из спартаковцев в этом эпизоде похвалы заслужил Айртон. Бразилец здорово поборолся за мяч после кросса Виктора Мозеса, а Алексею Сутормину не хватило опыта защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

Вдобавок первый тайм ознаменовался дракой фанатов «Зенита» и «Спартака» на трибунах «Газпром Арене». При том, что официально на матч допускались только обладатели абонементов в вип-ложи. Подробнее о конфликте можно прочитать здесь:

Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались на матче без зрителей! Это вообще как? Лига уже успела отреагировать на инцидент в Санкт-Петербурге.

В начале второго тайма «Спартак» впервые пробил по воротам Андрея Лунёва и в створ, однако в целом характер игры не поменялся. «Зенит» продолжал давить благодаря хорошему владению и высокому коллективному отбору. Реакция Тедеско на происходящее – выход в линию нападения Ильи Кутопова, который должен был цепляться за мяч после длинных передач от вынужденных принимать на мяче простые решения защитников.



И ведь Кутепов чуть не отличился! На 71-й минуте он остался против крайнего защитника, как делал Соболев в кубковом матче с «Зенитом», но неточно пробил головой. Не забили москвичи – забили петербуржцы. Этот гол, прежде всего, следствие ошибки Виктора Мозеса. Нигериец, к которому вообще много вопросов, бросил на подборе Ярослава Ракицкого.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

С точки зрения матч-менеджмента тоже никак не скажешь, что Семак в чём-то уступил Тедеско. Разве что удивила относительно ранняя замена хорошо сыгравших Малкома и Вендела. Может, зенитовские бразильцы торопились на самолёт в отпуск, ведь ранее поле покинул и травмированный Дуглас Сантос? Шутки шутками, но чемпионы России и с одним Дзюбой на острие спокойно довёли дело до победы. Кстати, сам Артём в отличие от предыдущих встреч «Зенита» со «Спартаком» при нём не выглядел центральной фигурой игры, если забыть о конфликте центрфорварда с его сменщиком в роли капитана сборной России Георгием Джикией. Тем не менее статистика у Дзюбы приличная: семь раз пробил по воротам и отдал три ключевые передачи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

В результате сине-бело-голубые намного превзошли красно-белых по ударам – 27-5 (в створ – 9-2).