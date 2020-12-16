«Ловрен встал грудью за «Спартак». Реакция соцсетей на автогол защитника «Зенита»

В главном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен на 22-й минуте забил красивый автогол, перекинув мяч грудью за шиворот Андрею Лунёву. Сам вратарь в перерыве прокомментировал пропущенный гол от своего партнёра по команде.
«Недопонимание, так бывает. Я не ожидал, что он скинет, пошёл туда. Если бы ждал момента… В основном моменты опасные у ворот «Спартака», — сказал Лунев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Кстати, хорватский защитник вывел команду из Санкт-Петербурга с капитанской повязкой на руке. А во время матча в соцсетях ему сразу же припомнили его результативные ошибки в «Ливерпуле» и сборной Хорватии, отреагировав несколькими твитами.
А ещё до матча в «твиттере» появился вот такой мем.
А во время игры пользователи продолжили издеваться над хорватским защитником «Зенита».
Даже после гола Ярослава Ракицкого, который вывел «Зенит» вперёд, Ловрена продолжили упоминать в твиттере, акцентируя внимание на том, что ему вновь надо забить в свои ворота.
Несмотря на автогол хорватского защитника сине-бело-голубым удалось одержать уверенную победу над «Спартаком» благодаря точным ударам Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбы. Теперь «Зенит» уходит на перерыв в статусе лидера Тинькофф РПЛ, имея отрыв от «Спартака» в шесть очков.
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07