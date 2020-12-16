«Ловрен встал грудью за «Спартак». Реакция соцсетей на автогол защитника «Зенита»

В главном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен на 22-й минуте забил красивый автогол, перекинув мяч грудью за шиворот Андрею Лунёву. Сам вратарь в перерыве прокомментировал пропущенный гол от своего партнёра по команде.

«Недопонимание, так бывает. Я не ожидал, что он скинет, пошёл туда. Если бы ждал момента… В основном моменты опасные у ворот «Спартака», — сказал Лунев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Кстати, хорватский защитник вывел команду из Санкт-Петербурга с капитанской повязкой на руке. А во время матча в соцсетях ему сразу же припомнили его результативные ошибки в «Ливерпуле» и сборной Хорватии, отреагировав несколькими твитами.

А ещё до матча в «твиттере» появился вот такой мем.

А во время игры пользователи продолжили издеваться над хорватским защитником «Зенита».

Даже после гола Ярослава Ракицкого, который вывел «Зенит» вперёд, Ловрена продолжили упоминать в твиттере, акцентируя внимание на том, что ему вновь надо забить в свои ворота.

Несмотря на автогол хорватского защитника сине-бело-голубым удалось одержать уверенную победу над «Спартаком» благодаря точным ударам Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбы. Теперь «Зенит» уходит на перерыв в статусе лидера Тинькофф РПЛ, имея отрыв от «Спартака» в шесть очков.