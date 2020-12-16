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«Зенит» — «Спартак» — 3:1, реакция соцсетей на автогол Деяна Ловрена, 16 декабря 2020

Реакция соцсетей на автогол защитника «Зенита»
Дмитрий Росип
«Ловрен встал грудью за «Спартак». Реакция соцсетей на автогол защитника «Зенита»
Болельщики сразу же вспомнили красно-белое прошлое хорватского футболиста.
Футбол / РПЛ 0

В главном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен на 22-й минуте забил красивый автогол, перекинув мяч грудью за шиворот Андрею Лунёву. Сам вратарь в перерыве прокомментировал пропущенный гол от своего партнёра по команде.

«Недопонимание, так бывает. Я не ожидал, что он скинет, пошёл туда. Если бы ждал момента… В основном моменты опасные у ворот «Спартака», — сказал Лунев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Дзюба готов был подраться с Джикией, как фанаты команд.

Кстати, хорватский защитник вывел команду из Санкт-Петербурга с капитанской повязкой на руке. А во время матча в соцсетях ему сразу же припомнили его результативные ошибки в «Ливерпуле» и сборной Хорватии, отреагировав несколькими твитами.

А ещё до матча в «твиттере» появился вот такой мем.

А во время игры пользователи продолжили издеваться над хорватским защитником «Зенита».

Даже после гола Ярослава Ракицкого, который вывел «Зенит» вперёд, Ловрена продолжили упоминать в твиттере, акцентируя внимание на том, что ему вновь надо забить в свои ворота.

Несмотря на автогол хорватского защитника сине-бело-голубым удалось одержать уверенную победу над «Спартаком» благодаря точным ударам Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбы. Теперь «Зенит» уходит на перерыв в статусе лидера Тинькофф РПЛ, имея отрыв от «Спартака» в шесть очков.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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ФК Спартак ФК Зенит Деян Ловрен •••
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