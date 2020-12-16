За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол

Про такие большие по вывеске матчи часто говорят, что они идут сами по себе и выходят за рамки сезона. От них ждёшь качественной подготовки соперников друг к другу, запредельного настроя, максимального уровня взаимного сопротивления, невзирая на все обстоятельства.

То же самое мы ждали и сейчас. Пусть все понимали ещё по последним играм, что «Спартак» не в оптимальном состоянии, испытывает кадровый дефицит игроков, просел в футболе по всем показателям, но хотелось верить, что сейчас-то, когда есть прекрасный шанс уйти зимовать лидером и обеспечить себе отличное настроение на сборы, а заодно делом поддержать любимого тренера после недавнего скандала, «Спартак» найдёт внутри себя силу и мотивацию. И сыграет так, как полагается претенденту на золото. Тем более вряд ли сегодняшний «Зенит» при реально интенсивном и организованном футболе от соперника так уж страшен – Лига чемпионов ещё не подзабыта.



Но то, что мы в итоге увидели в исполнении «Спартака», — это ведь даже и футболом назвать нельзя. Полное убожество. Так позорно на фоне «Зенита» не имеет права выглядеть даже команда из ФНЛ, а команда Тедеско почему-то опустилась до катастрофического уровня. Причём провалились красно-белые даже не с первых минут, а ещё на этапе подготовки.



Мы ждали зрелищной битвы – а получили избиение.

Две авантюры от Тедеско. Они повлияли на ход матча

Характер игры начал вырисовываться сразу же – и основной вектор не изменился вплоть до самого конца. В первом тайме 49 процентов всей игры проходило на трети поля «Спартака», 34 — в средней трети и лишь 17 – на трети поля «Зенита». Кошмарное разделение, обычно свойственное матчам неравных по классу соперников. Ударные показатели ровно такие же: «Зенит» нанёс 11 ударов, «Спартак» — ни одного. Счёт 1:1 – банальное чудо.



На ход игры сильно повлияли решения тренерского штаба «Спартака». Два из них видятся авантюрными.



Во-первых, продолжилась структура плохих розыгрышей ударов «от ворот». Как и в целом по сезону, преимущественно они шли через правую сторону. Я неслучайно сделал акцент на этом компоненте в последнем разборе «Спартака» на фоне игры с «Сочи»: было понятно, что «Зенит» будет прессинговать и пробовать создавать моменты высоким давлением. «Спартак» вроде бы попытался чуть изменить структуру розыгрыша и адаптировать её под чужой прессинг (Жиго теперь опускался с линии штрафной во вратарскую), но всё равно всё получалось плохо.

О чём молчит Тедеско. «Спартак» перестал развиваться, общие игровые проблемы не решаются К немецкому тренеру накопились вопросы: и по поводу задач Мозеса при обороне, и по поводу общей структуры атаки.

К сожалению, не все удары от ворот попадали в трансляцию, но из примерно шести-семи ситуаций первого тайма «Зенит» минимум два раза выжал опасные атаки (грубый обрез Мозеса пасом через центр, слабый заброс Жиго и последующий перехват Барриоса). Остальные случаи просто заканчивались переходом владения. Все эти эпизоды постепенно формировали преимущество сине-бело-голубых, шаг за шагом, момент за моментом оно превращалась в доминирование.



Выглядело всё это ужасно. Мало того, что «Спартак» не выходил в атаку через контроль, так ещё облегчал сопернику жизнь в созидании. Похвальные претензии на комбинационный футбол не могли затмить очевидный вред в важнейшем матче.



Во-вторых, Бакаев снова вышел в срединном треугольнике. Об этом мы тоже неоднократно писали, но сейчас повторим: при 5-3-2 даже мобильной тройке полузащитников тяжело контролировать всю ширину поля. А «Спартак» по сути оборонял среднюю линию вдвоем. Само собой, не успевал — опорная зона проваливалась при любом развороте с фланга в середину. К отсутствию позиционных навыков у Бакаева приплюсовалось общее заторможенное движение, особенно у Крала – и красно-белые вообще перестали защищать пространство.



«Зенит» отлично надавил на эти слабости, максимально насытив середину – туда постоянно смещались и Вендел, и Малком. А Тедеско так и доиграл по исходной схеме до самого конца.

Выход Кутепова вперёд – план «Б» в четвёртый раз подряд. Серьёзно?

Когда ты выпускаешь Кутепова в нападение первый раз на 10 минут против «Ротора» — это прикольно. И может вполне сработать из-за эффекта неожиданности.



Когда ты повторяешь это четыре раза подряд, постепенно увеличивая отрезки и доводя их до аномального получаса, — ты расписываешься в том, что вообще ничего больше не хочешь придумывать. Ты вроде бы понимаешь, что соперник будет готов к твоему упрощению футбола и навалу, но тебе всё равно: за полчаса до конца просто показываешь всем, что ничего не делал на тренировках посреди недели и не наигрывал альтернативные варианты в атаке.



Нет игроков в резерве? Окей, отчасти согласен, но у тебя всё-таки сидит молодежь — Оганесян, Маркитесов, Игнатов. В среду «Спартак» играл и двигался настолько кошмарно, что можно было выпустить любого. Команде банально требовалось хоть какое-то движение, пусть даже суетливое: работа на подборах, заполнение центра при владении, агрессия при отборах — поставь вместо Крала любого игрока, наверняка стало бы лучше.



Но Тедеско упорно ничего не менял, и случился невероятный парадокс: команда, которую прижали к своим воротам, у которой забрали мяч, по воротам которой итого нанесли под 30 ударов, провела до 87-й минуты одну замену. Ещё раз: одну замену! Если это показательный жест руководству: «Смотрите, кого вы мне привезли летом», то очень жаль. Потому что хотелось смотреть не на жесты, а на футбол.

То же самое про отсутствие подготовки посреди недели можно сказать и про розыгрыши от ворот: очевидно неработающая структура снова была применена и снова привела к краху. Снова никак не защищена опорная зона, что против «Зенита», который просто насытил пространство смещающимися вингерами, оказалось ключевым фактором.



Я с большой симпатией относился к Тедеско в начале сезона — он многое сделал, многое улучшил, построил чёткую стабильную систему, начал её совершенствовать. Но сейчас, по-моему, это уже банальная халтура. Надеюсь, что не осознанная — не потому, что для себя он уже принял решение уехать из России.



Смотреть на это было стыдно. И Тедеско тоже должен испытывать это чувство. А заодно спросить себя: был ли он сконцентрирован на футболе и честен по отношению к нему в последние недели при подготовке к важнейшему отрезку?