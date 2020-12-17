Вау, «Тоттенхэм» во втором тайме атаковал лучше «Ливерпуля»!

Главный матч уикенда начался не со стартовым свистком, а на сутки раньше. Ещё во вторник на пресс-конференции накануне матча Жозе Моуринью устроил шоу: перечислил на всех травмированных игроков «Ливерпуля» и дал свою оценку каждому кейсу отдельно. Завуалированный выпад в сторону Юргена Клоппа, который в очередной раз пожаловался на невозможный календарь. У Жозе получилось, что серьёзная потеря – только травма ван Дейка, в остальном же не хватает только игроков ротации, а основа готова играть. «Я тоже могу назвать вам список. У нас 10 травмированных, два в команде до 16 лет, два в молодёжной…»

Жозе Моуринью выдал сильный монолог на пресс-конференции. Сегодня матч с «Ливерпулем» Тренер «Тоттенхэма» сказал слово «травмирован» 19 раз за 100 секунд.

Возможно, посыл Жозе был в том, что на самом деле команды встречаются почти в сильнейших составах (минус ван Дейк у «Ливерпуля» и Ламела у «Тоттенхэма»), то есть нынешняя ситуация не отличается от любого другого обычного сезона. Если так, то это странный посыл. Центр обороны Уильямс – Фабиньо ни в какой ситуации не может считаться нормальным. У Клоппа нет сразу трёх основных центральных защитников. А ещё Жоты, которые в последние пару месяцев стал игроком основы. А главное – количество травм таково, что у тренера совершенно нет возможности выбирать игроков, которые сейчас находятся в лучшей форме. Играют все кто есть. Трент вряд ли мог успеть набрать форму после травмы, но альтернатив нет.



Выпад Моуринью был фактологически неточным, но важнее другое – сам факт, что он так заговорил. Если вспомнить его психологические игры в предыдущие годы, то видно, что он никогда не говорит о командах другой весовой категории. Это всегда о ком-то с кем Моуринью конкурирует. Поэтому подробный, на две минуты, разбор травм «Ливерпуля» с посылом, что у «Ливерпуля» на самом деле всё в порядке – это как признание, что «Тоттенхэм» действительно в чемпионской гонке. По крайней мере, с точки зрения Моуринью.

Стартовые планы Клоппа и Моуринью

Для «Ливерпуля» контрпрессинг и постоянная игра на чужой половине поля в этот вечер были даже важнее, чем обычно. Причина в том, что Жоэль Матип всё же не смог выйти на поле, поэтому Клоппу пришлось ставить в центр обороны Фабиньо и Риса Уильямса. Для 19-летнего защитника это дебют в АПЛ. Лучший способ нивелировать проблемы экспериментальной обороны – владеть мячом вдали от ворот и убивать контратаки соперника в самом начале контрпрессингом. Так «Ливерпуль» и играл.



За весь первый тайм «Тоттенхэм» сделал всего 44 паса на чужой половине поля и всего три подачи в штрафную. Контратаки не проходили, потому что «Ливерпуль» очень мощно реагировал на потери и сразу возвращал мяч. Но это только одна причина – была и ещё одна.



Ещё одна причина отсутствия внятной контригры у «Тоттенхэма» — в тактике «Тоттенхэма». Моуринью даже отошёл от своей вечной расстановки 4-2-3-1. Эта схема условность, поскольку команда без мяча всё равно перестраивается на 4-4-2, но в матче с «Ливерпулем» Моуринью слишком опасался переходных фаз и отказался от элемента гибридности. «Тоттенхэм» играл чётко в 4-4-2, Сиссоко закрывал правый фланг, Бергвейн – левый. В контратаки выходил один из них – поэтому гости разбегались максимум втроём. Этого было недостаточно. «Тоттенхэм» не контратаковал, потому что просто некому было зацепиться за мяч или разбежаться.



Гол Сон Хын Мина – единственный удар «Тоттенхэма» вообще за тайм. Понятно, что Моуринью рассчитывал отдать мяч и территорию, но вряд ли он планировал такое тотальное отсутствие контригры.

Как менялась игра: роль Джонса в голе и контратаки «Тоттенхэма»

Гол был забит после рикошета, но ему предшествовала важная перестановка: Вейналдум и Джонс поменялись местами в полуфлангах полузащиты. Возможно, Клоппа не устроила форма Трента – он действительно пока далёк от лучшей версии себя, а возможно, дело было в Сиссоко: Клопп выбрал именно его, чтобы раздёргивать оборону. Джонс и Мане постоянно менялись местами, а потом Мане делал рывок обратно в штрафную. Этим движением хозяева пытались создать секундное преимущество в штрафной. Гол был забит через пару минут после того, как Вейналдум и Джонс поменялись местами и как раз после того, как Джонс эффектно протащил мяч.

Во втором тайме Моуринью выпустил Моуру вместо Ло Чельсо: бразилец занял место на правом фланге полузащиты, а Сиссоко ушёл в центр и таким образом снова перестал отвечать за рывки Джонса. Вообще, во втором тайме «Тоттенхэм» большую часть времени держал «Ливерпуль» вдали от собственных ворот. В первом тайме именно хозяева диктовали темп: постоянно владея мячом, чередовали отрезки давления с паузами, когда отдыхали с мячом. После перерыва темп не контролировал никто.



Гол Сона в каком-то смысле можно назвать случайным (повезло с искусственным офсайдом), но во втором тайме контратаки стали проходить чаще.

Немного изменилась структура: теперь гости чаще задерживались около чужой штрафной и иногда даже вступали в прессинг. Из этого родился момент Кейна, когда он перехватил пас Алисона и чуть не перебросил вратаря. Момент, когда Бергвейн попал в штангу случился после серии выигранных единоборств, но и там игроков «Тоттенхэма» было как минимум достаточно много на чужой половине поля, чтобы эти единоборства навязывать.

План «Ливерпуля» с контпрессингом и смещениями Джонса в поисках свободного пространства во втором тайме работал хуже, но именно он всё-таки принёс команде лучший момент (не считая гола). Хендерсон выиграл подбор и сразу отпасовал на Джонса. Тот ушёл в центр, чтобы освободиться от Моуры, и оказался один. Пас вразрез на Мане читался, но всё было сделано на высочайшем уровне: и передача, и открывание Мане, который на секунду зашёл в слепую зону Орье и стартовал оттуда. Поэтому момент закончился опасным ударом.

«Тоттенхэм», пожалуй, заслуживал ничью, команда неплохо, хотя и слишком осторожно защищалась в первом тайме и была даже острее «Ливерпуля» во втором: удар Кейна после углового, два одинаковых выхода Бергвейна почти один на один и удар Кейне после обреза Алисона – сразу четыре явных голевых момента. Но когда Алдервейрелд в добавленное время проигрывает верховую борьбу Фирмино, нужно ждать неприятностей.

С другой стороны, «Ливерпуль» здорово отреагировал на стартовые трудности, нашёл способ вскрыть оборону «Тоттенхэма» без замен (но с небольшими изменениями в игре), а в концовке опять продемонстрировал остроумный розыгрыш углового. Уильямс сложным рывком запутал соперников и забежал за спину Фирмино и Алдервейрелду. Если бы не сыграл Фирмино – мяч попал бы к Уильямсу.



Клопп не сделал в матче ни одной замены – косвенный намёк на то, что ему некем играть. На последних секундах должен был выйти Наби Кейта, но не успел. Так на фоне всех проблем «Ливерпуль» выбрался на первое место. Даже если в чём-то повезло, усилия команды вызывают восхищение. Первое место – по делу. А «Тоттенхэм» игрой показал, что может претендовать даже на чемпионство.



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