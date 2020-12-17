«Спартак» сейчас славится только скандалами». Павлюченко мощно прошёлся по клубу

Игра «Зенита» и «Спартака», главный матч года, как называли его болельщики, закончилась избиением красно-белых. В Санкт-Петербурге спартаковцы уступили 1:3, но могли пропускать гораздо больше: 29-5 – безжалостная для гостей статистика ударов по воротам. О причинах такой катастрофы и будущем «Спартака» без главного тренера Доменико Тедеско мы спросили у экс-форварда красно-белых, бронзового призёра Евро-2008 Романа Павлюченко.
– Не могу вспомнить: сколько ударов по воротам «Зенита» вообще нанёс «Спартак»? Раньше «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но в Питере атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти вперёд и создавать что-то я не увидел – это отсутствие движения и мысли. Плюс некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в нападение, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде и нет футболистов в атаку, в первый раз в жизни такое встречаю – у меня просто слов нет.
– До матча говорили, что игра может решить судьбу чемпионства. А теперь?
– Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат! Давайте будем честными – это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство? «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой.
– При этом у «Спартака» есть Кокорин, но с «Зенитом» он опять игру пропустил.
– Мне кажется, что Саша со «Спартаком» закончил. Берут футболиста, а он вообще не играет. Это странно. Я с ним не разговаривал и не спрашивал, но такое ощущение есть.
– С атакой понятно. Но не было же игры в центре, проиграли почти все подборы. Тут тоже игроков не хватает?
– Есть Рома Зобнин. Мы знаем, как он двигается, как может выгрызать, но тут он был каким-то обиженным на всех. Да и весь «Спартак» выглядел, как будто его сегодня собрали: «Ребят, поиграете?» Сыграли слабо во всех линиях. Даже Максименко – первый гол на его совести. Все были скованными, никакой командной игры.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
– Можно предположить, что не хватило сил, эмоций?
– Это же «Спартак», а не команда второго дивизиона. Перед чемпионатом кричали: «Мы хотим стать чемпионами, давайте». Ну как давайте? Если хочешь стать чемпионом, такие матчи надо выгрызать. Или приехали в Питер — и желание пропало?
– А в чём тогда причина провала?
– Пришёл Газизов, потом ушёл. Сколько он месяцев там проработал в итоге? Такие вещи всегда сказываются на команде. Что-то не очень хорошо в клубе. А Тедеско – скорее заложник обстоятельств. Сейчас даже Моуринью не сделает «Спартак» чемпионом, нынешний состав не способен решать такие задачи. Нужно усиление.
– Очень много критикуют поведение Доменико на бровке – согласны с теми, кто считает, что его эмоции – перебор?
– Может, Тедеско себя всю жизнь так вёл. Это его право, что он такого делает? Гвардиола и Моуриньо тоже ведут себя не очень хорошо. Может, у Тедеско стиль такой, не вижу здесь ничего криминального.
– Его решение не продлевать контракт с клубом – потеря для «Спартака»?
– Не могу так сказать. Пока ничего сверхъестественного в игре «Спартака» не увидел. В начале чемпионата я вздохнул – были эмоции, игра. Думал: если так продолжат весь чемпионат – побьются за чемпионство. Но с «Зенитом» была катастрофа.
– Как вообще работать в условиях, когда все знают – через полгода тренер уйдёт?
– Он молодец, что сказал всё честно. Если Тедеско хочет уехать домой в Германию, то надо с ним сейчас прощаться. Это как футболисты говорят: я не хочу за вас играть, через полгода мой контракт закончится, а его в состав ставят.
– На игроках это скажется?
– Тедеско будет уже не с командой, так переживать не будет. После таких слов надо прощаться с ним уже завтра – футболистам будет проще с новым человек, можно найти тренера перед сборами. А какой смысл ждать? Так что на месте Федуна отпустил бы его прямо сейчас.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
– А что будет дальше?
– Не знаю. Если раньше «Спартак» славился своей игрой, то сейчас лишь скандалами и интригами. Игры никакой нет. Не теми вещами клуб занимается. Один пришёл, второго выгнали, пятый хочет уйти, а шестой – защитник, которого выпускают в атаку. Муть какая- то. Клуб идёт в неправильном направлении. Мы ждём чуда, но оно не происходит. Только одно чудо было и всё.
- 17 декабря 2020
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