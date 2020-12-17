Молодой российский вратарь нашёлся в Испании. Кто такой Пётр Кудаковский

О дебюте Эдгара Севикяна в чемпионате Испании написали все специализированные издания Рунета. Пускай сыграл он всего ничего, само по себе появление воспитанника «Локо» в Примере – большое событие для нашего горемычного, обедневшего талантами футбола.

В Испании появился ещё один российский легионер. Кто такой Эдгар Севикян Воспитанник «Локомотива» идёт по пути Дениса Черышева и сегодня дебютировал в Примере.

А между тем в системе «Леванте» числится ещё один российский футболист, широким массам совсем неизвестный (пока). Болельщики валенсийского клуба – и те, наверное, удивились, обнаружив в списке вызванных на кубковый матч с «Реалом Мурсия» игрока №45 с непривычным испанскому уху именем Petr.

Что за Пётр и как он туда попал? Знакомьтесь.

Пётр Кудаковский

Родился 25.01.2001 во Владивостоке. Вратарь.

Воспитанник центра подготовки «Луч-Энергия» и академии московского «Динамо».

Привлекался в юношескую сборную России U-17.

Летом 2019 года подписал контракт с «Леванте».

В составе «Атлетико Леванте» (вторая команда клуба) провёл 3 матча, пропустил 7 мячей в Сегунде-B (третий по счёту дивизион Испании). 15 декабря впервые попал в «конвокаторию» (список приглашённых на игру) первого состава.

Ниже – история голкипера Кудаковского из первых уст.

Вратарём стал случайно. В «Динамо» приняли как защитника

У нас вся семья из Владивостока. Отец и сам фанатично футбол любил, и меня «заразил». В четыре с половиной года отвёл в школу «Луча». А так как набор начинался с шести лет, немного схитрил – сказал, что я старше. Поверили – я с раннего детства был большим, габаритным мальчиком. Наверное, со временем этот маленький обман вскрылся, но тогда уже вопрос возраста остро не стоял – играл-то неплохо. Что интересно –, бегал в поле, то центральным защитником, то полузащитником. Когда мне исполнилось 9, родители отвезли на просмотр в Москву, в «Динамо». После второй поездки приняли в академию клуба.

В Москве я жил с тётей и её сыном, на съёмной квартире. Мама с тётей – двойняшки, очень похожи, так что я её всем как мать представлял. Но по родителям, само собой, скучал и очень радовался, когда они прилетали в гости.

Я случайно оказался в воротах. Через пару месяцев после переезда тренер сказал: «Давай-ка, дружок, попробуем тебя в рамке». Я сначала отказался – знал, что отцу это сильно не понравится: он-то видел меня в поле. Но на новом месте у меня как-то сразу пошло, как будто всю жизнь мячи ловил. Папа, конечно, поначалу был не в восторге, но со временем и он понял, что это – моё.

В 17 лет порвал «кресты». В молодёжке только раз включили в запас – против «Спартака»

С удовольствием вспоминаю вызовы в юношескую сборную. У нас был отличный, сплочённый коллектив. Там мы, кстати, и познакомились с Эдгаром (Севикяном. – Прим. «Чемпионата»). Некоторые из той команды уже в РПЛ играют, кто-то даже в Лиге чемпионов выходил (защитник «Зенита» Данила Прохин. – Прим. «Чемпионата»).

После турнира сборных в Минске в 2018-м наше «Динамо» (2001 года рождения) поехало на сборы с молодёжкой. И в двусторонке я получил разрыв передней крестообразной связки. Выносил мяч, а нападающий пошёл коленом в колено, в опорную ногу. Наверное, он потом извинился, не помню. А я вылетел на 7 месяцев. Возможно, это прозвучит странно, но сейчас я даже рад, что так всё случилось. После травмы я многие вещи переосмыслил и стал гораздо профессиональнее относиться к карьере и бережнее к своему телу.

Фото: Из личного архива Петра Кудаковского

Но тогда пришлось сложно. В марте прооперировали и только в середине осени начал тренироваться с молодёжкой. Погода была холодная, работал с опаской, как бы снова не сломаться. На зимних сборах вроде неплохо себя проявил, но тренер (Владимир Корытько. – Прим. «Чемпионата») не видел меня в составе, делал ставку на ребят постарше. Я только раз попал в заявку, на дерби со «Спартаком», но в официальных матчах за молодёжку так и не сыграл.

За полтора года в Испании Пётр выучил язык, научился готовить и начал привлекаться к тренировкам «Леванте»

Летом 2019-го у меня закончился контракт с «Динамо». Предлагали переподписать, но мы к тому времени уже приняли решение ехать в Испанию. Родители сказали, что есть вариант с «Леванте».

Я взял день-два на размышления – всё-таки новая страна, другой язык – и решил, что такой шанс упускать нельзя.

Первое время жил с ребятами на базе. В Испании по-английски почти никто не говорит, а я других иностранных языков не знал. Тяжеловато было. Но постепенно освоился – я парень общительный. Уже через несколько дней начал потихоньку коммуницировать с партнёрами. За полтора года выучил язык.

Сейчас вдвоём с Гиорги Кочорашвили снимаем квартиру в небольшом городке рядом с Валенсией. Живём дружно. Он постарше, играет за молодёжную сборную Грузии. Многое перенимаю у него в тренировочном плане и в быту. Раньше у меня не было необходимости готовить еду (родители, тётя были рядом), а тут жизнь заставила. Звонил маме, спрашивал, что и как. Сейчас уже готовлю сам, без проблем. Когда сидели на карантине, Гиорги научился делать хачапури по рецептам грузинской родни – вкусно! Главное – не частить. В сезоне нужно придерживаться диеты, разработанной клубом.

Друзья-одноклубники Гиорги Кочорашвили, Пётр Кудаковский и Эдгар Севикян. Фото: Из личного архива Петра Кудаковского

Зарплаты у молодых игроков вторых команд в Испании и России примерно сопоставимые, если не брать топ-клубы вроде «Реала» и «Барселоны». На жизнь хватает.

В Сегунде-B полно опытных футболистов, поигравших в первом-втором дивизионах. А у нас многие ребята только недавно перешли во взрослый футбол. Играем неплохо, контролируем мяч, но опыта пока не хватает. Команда в процессе перестройки и притирки. Уверен, что во втором круге мы сыграемся и улучшим результаты.

С Колей Обольским в «Динамо» не были лично не знакомы – он значительно старше. Но перед переездом в «Баракальдо» он звонил мне, расспрашивал: как уровень лиги, с какими проблемами в Испании столкнулся? Я всё, что мог, рассказал, и он принял решение ехать. Думаю, не ошибся.

Я доволен тем, как развивается моя карьера. Начал играть за филиал, в последнее время нас с Эдгаром и Гиорги всё чаще привлекают к тренировкам первой команды. Мы видим, как работает основа, изнутри, получаем ценный опыт. Во вторник тренер сообщил, что едем на выезд, на кубковый матч «Леванте». Скажу честно – не ожидал, так как все три основных вратаря здоровы, но, естественно, очень обрадовался. Для меня это отличный стимул ещё больше тренироваться и расти.

P.S. «Мурсию» «Леванте» в Кубке разнёс – 5:0. Друзья Кудаковского, Севикян и Кочорашвили, вышли на замену, сосед Гиорги даже гол забил. У вратаря, да ещё иностранца, путь до основы зачастую длиннее, но пример товарищей должен дополнительно вдохновлять и мотивировать Петра.