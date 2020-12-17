Чем грозят российскому футболу санкции ВАДА. Объясняет юрист

Всё не так плохо, как могло быть.

Сегодня, 16 декабря, грустный день для российского спорта. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Судьи, как и предполагалось, встали на сторону WADA, но сократили сроки санкций вдвое (было 4 года — > стало 2). Что же всё это значит? Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Россию лишили права выступать на Олимпиадах. Неужели это ещё удачный исход? LIVE Российских спортсменов оставили без флага и гимна на два года. Но могло быть намного хуже.

Давайте разбираться, как решение спортивного арбитражного суда скажется на российском футболе. Решение CAS не распространяется на соревнования под эгидой УЕФА • Наша сборная сможет выступить на предстоящем Евро-2020 под собственным флагом и гимном.

Фото: rfs.ru

Запрет также не распространяется на матчи Лиги Наций.

На молодёжном Евро-2021, групповой этап которого стартует в марте следующего года, мы выступим под своим флагом и гимном.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдёт в Санкт-Петербурге. Ничего не изменилось.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А теперь о грустном. ФИФА входит в категорию мэйджор-турнира. Если решение CAS не распространяется на УЕФА, то за проведение чемпионата мира ответственны как раз таки в ФИФА

«Чемпионат» обратился за комментарием к юристу. Артём Пацев объяснил, что грозит нашей сборной, если мы пройдём отбор на чемпионат мира в Катаре.

«Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в ВАДА. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и под нейтральным статусом.Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится».

Занятный момент: санкции действуют до 16 декабря 2022 года, но финал чемпионата мира состоится на два дня позже (18 декабря). Сможем ли мы, если пройдём в финал, выступить с флагом и гимном?

«Конечно, мы обсуждаем гипотетический вариант с выходом нашей сборной в финал, — продолжил Пацев. — Даже если Россия выйдет в финал, вряд ли ФИФА разрешит поменять по ходу одного соревнования статус команды».

Если сборная России пройдёт отбор и получит право выступить на чемпионате мира в 2022 году, то форма футболистов может быть исполнена в цветах флага. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без флага и гимна).

«Решение CAS не запрещает цвета российского флага на униформе, — подчеркнул юрист. — Но если униформа содержит или отражает название Россия на любом языке, тогда слова «нейтральный спортсмен» должны быть расположены на английском языке и размером, не больше, чем слово Россия. На униформе не должно быть флага или национального символа. Вся форма может быть в полосках бело-сине-красного флага. Также у болельщиков может быть флаг».

В РФС до сих пор не получили полного текста решения CAS

В службе коммуникаций РФС отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров».

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Если резюмировать, под санкции попал лишь чемпионат мира в 2022 году. Все остальные крупные футбольные турниры сборная России по футболу проведёт с флагом и гимном.