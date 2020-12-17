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«Ростов» – ЦСКА – 1:3, видео, голы, обзор матча, 17 декабря 2020 года, РПЛ

«Ростов» – ЦСКА – 1:3, видео, голы, обзор матча
Анатолий Романов
Гончаренко красиво попрощался с ЦСКА? Хет-трик Чалова вывел «армейцев» на второе место!
После таких матчей даже как-то неудобно рассуждать об отставке тренера.
Футбол / РПЛ 0
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Виктор Гончаренко в своей последней, по всей видимости, игре во главе ЦСКА прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах. Переиграв «Ростов», красно-синие обогнали «Спартак» и вышли на второе место в РПЛ. Это был один из лучших матчей «армейцев» в сезоне-2020/2021.

Турнирная таблица РПЛ

ЦСКА не смогли помочь из-за дисквалификаций сразу три игрока – Бактиёр Зайнутдинов, Иван Обляков и Илья Шкурин. Отсутствие форварда из Беларуси снова открыло дорогу в основу Фёдору Чалову. До сегодняшнего дня один из своих двух голов в нынешнем сезоне Чалов забил как раз в ворота «Ростова» – в домашнем матче 8 ноября.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
17 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 2'   0:2 Чалов – 57'   0:3 Чалов – 82'   1:3 Козлов – 90+1'

И уже на 2-й минуте Чалов открыл счёт! За этот момент стоит особенно похвалить Наира Тикнизяна, который прочитал эпизод и резким рывком спровоцировал потерю мяча Армином Гиговичем. Но и сам Чалов исполнил всё на высшем уровне: ловким движением убрал с дороги Денниса Хаджикадунича, который иногда очень наивно играет в защите, после чего точно пробил в угол. Фёдор обошёлся без лишних касаний.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

При определённой доле везения Чалов вообще мог оформить хет-трик за 45 минут: он нанёс шесть ударов по воротам Сергея Песьякова. Столько же, сколько все остальные «армейцы» вместе взятые! Счёт ударов в первом тайме – 12:8 (в створ – 4:3) в пользу москвичей. Игра способствовала бомбардирским подвигам. Обе команды вступали в высокий коллективный отбор – когда эффективный, а когда и разобщённый, запоздалый. Тем не менее футбол смотрелся, ведь шла открытая игра с большим количеством переходов мяча.

Хорошо вышел на замену 18-летний хавбек Данила Сухомлинов, заменивший травмированного Матиаса Норманна. Уже к перерыву он был одним из лидеров «Ростова» по количеству контактов с мячом (33), хотя сыграл всего полчаса, и дважды угрожал воротам Игоря Акинфеева. Кстати, в одном из интервью уроженец Воронежа признавался, что с детства болеет за ЦСКА.

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В начале второго тайма случился непростой отрезок для ЦСКА, а Виктор Гончаренко даже заработал жёлтую карточку. Горели глаза у главного тренера, несмотря ни на что! Если ранее в подобных моментах «армейцы», бывало, «плыли» и пропускали, то сегодня вовремя забили. После аута дважды классно сыграл Алан Дзагоев. Защита «Ростова» в свою очередь потеряла организацию, а Чалов, которого просто бросил Хайтам Алеесами, остался один и свободно поразил цель.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

При счёте 2:0 ЦСКА не дал шансов «Ростову». Красно-синие лучше двигались, здорово встречали южан при начале соперником атак и забирали мяч. Во втором тайме гости также перебили хозяев – 5:3 (в створ – 4:1). В результате Чалов всё-таки оформил хет-трик. Кошмарная игра команды Валерия Карпина в обороне: ни форварда не прикрыли, ни офсайда не сделали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

О противостоянии Романа Ерёменко с ЦСКА на сей раз даже и сказать нечего. Русский финн выдал ординарный матч. Только в компенсированное время поучаствовал в голе престижа «Ростова».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

ЦСКА пропустил уже без заменённого Чалова. Герой дня покинул поле на 90-й минуте, записав в свою статистику восемь ударов и одну ключевую передачу.

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