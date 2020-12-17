Гончаренко красиво попрощался с ЦСКА? Хет-трик Чалова вывел «армейцев» на второе место!

Виктор Гончаренко в своей последней, по всей видимости, игре во главе ЦСКА прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах. Переиграв «Ростов», красно-синие обогнали «Спартак» и вышли на второе место в РПЛ. Это был один из лучших матчей «армейцев» в сезоне-2020/2021.

ЦСКА не смогли помочь из-за дисквалификаций сразу три игрока – Бактиёр Зайнутдинов, Иван Обляков и Илья Шкурин. Отсутствие форварда из Беларуси снова открыло дорогу в основу Фёдору Чалову. До сегодняшнего дня один из своих двух голов в нынешнем сезоне Чалов забил как раз в ворота «Ростова» – в домашнем матче 8 ноября.

И уже на 2-й минуте Чалов открыл счёт! За этот момент стоит особенно похвалить Наира Тикнизяна, который прочитал эпизод и резким рывком спровоцировал потерю мяча Армином Гиговичем. Но и сам Чалов исполнил всё на высшем уровне: ловким движением убрал с дороги Денниса Хаджикадунича, который иногда очень наивно играет в защите, после чего точно пробил в угол. Фёдор обошёлся без лишних касаний.

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При определённой доле везения Чалов вообще мог оформить хет-трик за 45 минут: он нанёс шесть ударов по воротам Сергея Песьякова. Столько же, сколько все остальные «армейцы» вместе взятые! Счёт ударов в первом тайме – 12:8 (в створ – 4:3) в пользу москвичей. Игра способствовала бомбардирским подвигам. Обе команды вступали в высокий коллективный отбор – когда эффективный, а когда и разобщённый, запоздалый. Тем не менее футбол смотрелся, ведь шла открытая игра с большим количеством переходов мяча.



Хорошо вышел на замену 18-летний хавбек Данила Сухомлинов, заменивший травмированного Матиаса Норманна. Уже к перерыву он был одним из лидеров «Ростова» по количеству контактов с мячом (33), хотя сыграл всего полчаса, и дважды угрожал воротам Игоря Акинфеева. Кстати, в одном из интервью уроженец Воронежа признавался, что с детства болеет за ЦСКА.

ЦСКА Гончаренко развалился. Но уйти должен не только он Кто разделит с главным тренером ответственность за осенне-зимний провал?

В начале второго тайма случился непростой отрезок для ЦСКА, а Виктор Гончаренко даже заработал жёлтую карточку. Горели глаза у главного тренера, несмотря ни на что! Если ранее в подобных моментах «армейцы», бывало, «плыли» и пропускали, то сегодня вовремя забили. После аута дважды классно сыграл Алан Дзагоев. Защита «Ростова» в свою очередь потеряла организацию, а Чалов, которого просто бросил Хайтам Алеесами, остался один и свободно поразил цель.

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При счёте 2:0 ЦСКА не дал шансов «Ростову». Красно-синие лучше двигались, здорово встречали южан при начале соперником атак и забирали мяч. Во втором тайме гости также перебили хозяев – 5:3 (в створ – 4:1). В результате Чалов всё-таки оформил хет-трик. Кошмарная игра команды Валерия Карпина в обороне: ни форварда не прикрыли, ни офсайда не сделали.

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О противостоянии Романа Ерёменко с ЦСКА на сей раз даже и сказать нечего. Русский финн выдал ординарный матч. Только в компенсированное время поучаствовал в голе престижа «Ростова».

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ЦСКА пропустил уже без заменённого Чалова. Герой дня покинул поле на 90-й минуте, записав в свою статистику восемь ударов и одну ключевую передачу.