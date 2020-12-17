Противоречие Кумана. «Барселона» не играет одинаково даже два матча подряд

В матче с «Реалом Сосьедад» Марк-Андре тер Штеген первый раз вынес мяч в борьбу на 15-й секунде матча. Ровно через минуту он снова не нашёл вариантов для короткого розыгрыша и выбил на Мартина Брейтуэйта – неточно. Ещё через 40 секунд в такой же сложной ситуации он отыскал Лео Месси великолепным пасом на 50 метров. Три дальних заброса за меньше, чем две минуты. Пожалуй, уже можно говорить, что «Барселона» играет в футбол Рональда Кумана.



На самом деле, Куман прав. После нескольких результативных ошибок Клеман Лангле закономерно отправился в запас, так что сейчас пару центральных защитников вынужденно составляют Оскар Мингеса и Роналд Араухо. Суммарный возраст обоих – один Джиджи Буффон, суммарный опыт игры в чемпионате Испании – 700 минут. Когда они получают мяч и видят в радиусе 10 метров соперника, то пасуют обратно на тер Штегена. Они тоже правы, что не рискуют. Просто в итоге рисковать приходится вратарю.

Оскар Мингеса (справа) Фото: David Ramos/Getty Images

Пожертвовав розыгрышем от вратаря, «Барселона» не стала хуже. Минуте к 15-й она имела уже три реальные возможности для гола. Антуан Гризманн неожиданно исполнил удар вместо навеса, мяч прошёл рядом со штангой. Педри почти попал в угол после навеса Сержиньо Деста. Месси, де Йонг, Гризманн и Педри разбежались в атаку четыре на четыре, но Месси развернул её не туда и до удара не дошло. Всё это – в дебюте матча.



На «Барселону» было приятно смотреть. Самое заметное достоинство – лёгкость и скорость, с которой мяч ходил с фланга на фланг. «Сосьедад» бегал за мячом, но никак не мог зацепиться. Только на 15-й минуте впервые удалось совершить долгую последовательность передач (10+пасов), и то она закончилась перехватом и контратакой «Барселоны».

Лионель Месси (в центре) Фото: David Ramos/Getty Images

Если говорить о конкретных игроках, то сразу выделяются несколько кандидатов. Гризманн сложно двигался, смещаясь в центр в атаке и закрывая фланг в обороне. Де Йонг тащил мяч из глубины и поперёк поля, разворачивал атаки и создавал зоны партнёрам. Педри впечатлил больше всех: обострял чуть ли не каждым вторым действием, иногда партнёры просто не успевали за его динамикой. Месси смещался в глубину и оттуда разгонял атаки, а в середине тайма великолепным пасом из центра поля вывел Альбу почти один на один. Хорошего было много. Парадоксальным образом первый тайм «Барселона» проиграла, а победы добилась после перерыва, когда играла хуже. Но если смотреть не на счёт, а на качество игры, то даже разгром гостей к концу тайма был бы адекватным результатом.

Непоследовательность – это проблема

Вроде бы всё в порядке. Но нет – не в порядке, если вспомнить предыдущие результаты. Победу над «Леванте», соперником из зоны вылета, которую вытащил для команды Месси. Беспомощным разгромом от «Ювентуса», где Месси не то что не вытащил, а даже вредил команде. Поражением от «Кадиса», которое даже нельзя списать на невезение – автобус «Кадиса» был просто убедительнее.

«Реал» и «Барса» проиграли команде, которая не была в элите с 2006 года. Что за выскочки? Худшая по владению команда во всех топ-лигах Европы. И не в топ-лигах тоже.

«Барселоне» не хватает последовательности. Даже в рамках одного матча. Даже удачного, ведь второй тайм с «Сосьедадом» по игре был хуже, чем первый. Это проблема, потому что команда становится непредсказуемой в плохом смысле – не для соперников, а для собственного тренера и самой себя. Слишком многое меняется от матча к матчу.



Попробуйте представить наиболее вероятный сценарий ближайших матчей с «Валенсией» и «Вальядолидом». Чего ждать от каждого и от команды в целом? Месси создаст пару прекрасных моментов для партнёров, которые те упустят, а потом затащит матч сам, или будет все 90 минут играть за счёт команды? Прессинг и контроль мяча замаскируют проблемы в обороне, или индивидуальные ошибки в обороне опять будут стоить результата? Гризманн упустит кучу голевых моментов, или забьёт классный гол в неочевидной ситуации? Мяч у «Барселоны» будет ходить как с «Сосьедадом», или с «Кадисом»? Де Йонг принесёт больше пользы умными рывками из глубины, или вреда деревянной обработкой, после которой мяч достаётся сопернику?

«Барселона» слишком нестабильна, и речь не только о результатах и качестве игры, но даже о стиле. Этому можно найти объяснение: вылетели быстрые Фати и Дембеле, это повлияло на стиль, а с Месси и без Месси команда играет по-разному. Объяснить можно, но иногда понимание проблемы не даёт решения. Прямо сейчас ситуация выглядит неразрешимой. Если сравнить с «Баварией, «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «ПСЖ» — всеми большими клубами, которые играют в контроль мяча – то «Барселона» объективно подвержена наибольшему числу временных обстоятельств, её система устоялась меньше, чем у остальных, а переменных, влияющих на эту систему – больше.

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим Забивает даже Дембеле.

Одна из причин в том, что Месси чередует удачные матчи с неудачными, причём независимо от результата он невероятно вовлечён в игру и поэтому невероятно влияет на команду – позитивно, или негативно. Другая причина в том, что Куману приходится решать слишком много проблем одновременно. Он вынужден пытаться снижать зависимость от Месси, но у него вылетают игроки атаки, должен интегрировать молодёжь, но без потери результата. И в то же время «Барселоне» ещё и не везёт: Месси, Гризманн, Коутиньо и Брейтуэйт вчетвером забили 11 голов, хотя у их совокупный xG почти 19. Это аномальный андерперформанс (извините, по-русски это слово приходится передавать целой фразой, так что надо привыкать), который наверняка выровняется по ходу сезона, но прямо сейчас он сказывается банально на турнирной таблице.

Резкого улучшения ждать не стоит. Но это нормально

Для болельщиков ситуация нервная: больших побед не было уже давно, а клуб всё время чередует эпизоды внятной современной игры с яркими неудачами. Это усиливает давление на Кумана. К счастью, у тренера «Барселоны» такой характер, что на него можно давить месяц, а он не заметит, это не Кике Сетьен. С другой стороны, впереди ещё выборы президента, так что давление вырастет на всю команду. Я к тому, что количество проблем прозрачно намекает: результаты не стабилизируются. Лучше этого даже не ждать.



Не в том смысле, что какой-то успех в этом сезоне исключён, а именно в плане стабильности, какой-то длительной преемственности результатов – вот что выглядит маловероятно. Да и преемственность игры тоже: слишком много молодых игроков, которые нестабильны просто в силу отсутствия опыта. К тому же, «Барселона» явно лучше играет с соперниками, которые пытаются защищаться прессингом (как «Сосьедад»), чем с теми, кто сразу осознанно ставит автобус (как «Кадис»). Взламывать низкий блок получается плохо – это системный недостаток Кумана и, наверное, главный.

Сержиньо Дест против Начо Монреаля Фото: David Ramos/Getty Images

Важный результат уже есть: к декабрю Педри, Дест и де Йонг оказались в топ-10 игроков «Барселоны» по количеству минут в чемпионате. А в Лиге чемпионов кроме них в этом списке есть и Тринкау. И только некстати полученная травма помешала оказаться там Фати. Но ещё там окажется, если вернётся раньше марта. А ещё мы увидели, как Педри выигрывает место в основе у Коутиньо в здоровой конкуренции, потому что он дисциплинированнее без мяча и разнообразнее с мячом. Это тоже результат – и не худший для переходного сезона, главный смысл которого в том, чтобы дать импульс следующему.