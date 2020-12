Левандовски – игрок года по версии ФИФА. Он действительно был лучше Роналду и Месси

ФИФА назвала обладателей премии The Best. Главная интрига касалась того, кто будет признан лучшим игроком 2020 года. Напомним, что после решения France Football не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса эта премия стала единственной индивидуальной наградой, за которую могли побороться звёзды мирового футбола.

Роберт Левандовски – лучший игрок мира 2020 года

Церемония вручения приза The Best проходила в онлайн-формате, но ещё за несколько часов до официального объявления итогов стало понятно, что обладателем трофея станет Роберт Левандовски, поскольку президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел с наградой в Мюнхен. Польский нападающий «Баварии» обошёл в споре за премию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Всего лишь второй раз за последние 13 лет лучшим игроком мира по итогам года признаётся не кто-то из пары Роналду – Месси, а другой футболист. Два года назад на вершину попал полузащитник «Реала» Лука Модрич.



Между тем, победа Левандовски вряд ли вызовет столько споров, сколько первое место Модрича. В 2020-м поляк забил больше всех. Если брать топ-5 европейских чемпионатов и еврокубки, то у Левандовски 38 голов, у Роналду – 37, а у Месси – 21. Но главное, что форвард «Баварии» в отличие от португальца и аргентинца выиграл со своей командой Лигу чемпионов.



«Хочу поблагодарить свой тренерский штаб и команду. Завоевать этот приз во времена Месси и Роналду – что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особенный день для меня и моих партнёров по команде. Невероятное чувство. В 2020 году мы взяли всё, что могли. Главный момент, конечно же, Лига чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что всегда нужно верить в мечты, и ты будешь вознаграждён», – прокомментировал свой успех 32-летний лауреат премии The Best.

Лучший тренер мира – Юрген Клопп

Лучшим тренером по версии ФИФА второй год подряд признан менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп. 53-летний немец, выигравший с красными чемпионат Англии, опередил своего соотечественника Ханса-Дитера Флика из «Баварии» и Марсело Бьелсу из «Лидса». К слову попадание аргентинца в список номинантов удивило многих, несмотря на то, что это действительно выдающийся тренер.



«Я шокирован, – признался Клопп. – Сидел тут просто так, ведь я уже получил приз в прошлом году. Когда меня номинируют на какую-то награду, я проявляю уважение к остальным и просто посещаю церемонию. Я не являюсь лучшим, но получил приз. Этого вполне достаточно. Приятно, что меня признали лучшим второй год подряд. Со мной сейчас рядом находится Трент (Александер-Арнольд), однако мы соблюдаем социальную дистанцию».

Кто ещё выиграл премию The Best и как выглядит символическая сборная года

В символическую сборную года по версии ФИФА попали по четыре футболиста «Ливерпуля» и «Баварии». Команда героев 2020-го выглядит так:



Вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»).



Защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»).



Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Барселона»/«Ливерпуль»).



Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).



Интересно, что несмотря на включение Алисона в символическую сборную, лучшим голкипером года был признан другой вратарь – Мануэль Нойер из «Баварии».



Лучший гол 2020-го забил атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, совершивший невероятный проход со своей половины поля в матче с «Бёрнли». Кореец получил премию Пушкаша.

В женском футболе игроком года признана англичанка Люси Бронз из «Манчестер Сити». Она обошла датчанку Перниллу Хардер из «Челси» и француженку Венди Ренар из «Лиона». Лучший тренер – Сарина Вигман (сборная Нидерландов).