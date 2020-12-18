Кутепов стал форвардом, а Сутормин – защитником. Удивительные перевоплощения сезона в РПЛ

В первой части нынешнего сезона от тренеров ведущих клубов РПЛ требовалось быть как никогда креативными при формировании состава. Насыщенный график матчей и пандемия коронавируса приводили к тому, что команды постоянно теряли большое количество игроков из-за травм и болезней. Разумеется, в этих условиях особенно высоко ценится универсализм футболистов. Иногда тренерам приходилось собирать конструктор из фигурок, которые, казалось бы, нужны совсем для других позиций на поле. Вот 10 игроков, представших в неожиданных ролях.

Алексей Сутормин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После травмы Вячеслава Караваева «Зенит» остался без штатных правых защитников. На выручку пришёл игравший до того хавбека или форварда Сутормин. У Алексея уже был опыт выступлений на этой позиции в «Оренбурге», но только в схеме с пятью защитниками (включая трёх центральных). В четвёрке играть, конечно же, сложнее. Тем не менее в целом Сутормин хорошо справился с новой ролью и, более того, сделал четыре голевые передачи.



«Мы рассчитывали, что Сутормин может играть справа, но в тройке. То, что он настолько уверенно играет в четвёрке, приятная неожиданность. В каких-то контрольных матчах это не удавалось проверить, был резервный вариант с Юрием Жирковым слева и Дугласом Сантосом или Данилом Круговым справа», – признался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дуглас Сантос Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В начале сезона, до перехода из «Ростова» Дмитрия Чистякова, в зенитовской обойме было всего три центральных защитника – за спинами Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого сидел лишь юный Данила Прохин. Когда Ракицкий выбыл, у Семака, казалось, остался один выбор. Но тренер «Зенита» неожиданно решил заменить левшу левшой, поставив в центр обороны номинального крайнего защитника Дугласа Сантоса с ростом 175 см. Прежде бразилец играл в центре только как хавбек. Однако освоился Дуглас Сантос на новой позиции быстро – надёжно сыграл во встречах с ЦСКА, «Арсеналом» и «Уралом».

Зелимхан Бакаев против Вендела Фото: fc-zenit.ru

Трансфер Вендела в «Зенит» немного удивил, так как санкт-петербургской команде нужен был под Лигу чемпионов плеймейкер или левый вингер. В центре поля и без бразильца хватало игроков – Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин. В первых матчах за «Зенит» Вендел не убедил, и Семак решил две проблемы одним ходом – стал ставить новичка либо чистым левым хавбеком, либо левее в четвёрке полузащитников ромбом. До этого Вендел выходил на месте левого крайнего только пару раз в составе «Флуминенсе» в 2017 году. Тем не менее именно как фланговый игрок, смещающийся по ситуации в центр, бразилец приносит пока больше всего пользы в «Зените».

Илья Кутепов (слева) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Доменико Тедеско хотел, чтобы в линии атаки у него был крупный игрок. Тренеру купили Александра Соболева, который быстро превратился в достаточно важную фигуру для «Спартака». Но потеря получившего повреждение Соболева заставила Тедеско искать что-то новое. Итальянский немец удивил всех: начал выпускать на замены на позицию форварда Кутепова. С каждым разом штатный защитник всё больше играл на острие. Однако так и не забил в четырёх матчах, хотя был близок к голу в ворота «Зенита».



«Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но, когда играем на ограниченном пространстве, например, 4 на 4, Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Кутепов – одна из опций», – говорил Тедеско.

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Константин Марадишвили, ЦСКА

Константин Марадишвили Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ЦСКА без Марио Фернандеса как без правой руки. Ключевой игрок «армейцев» пропустил в нынешнем сезоне несколько матчей РПЛ и Лиги Европы по причине болезни и травмы бедра. Думая над тем, как справиться с отсутствием лидера, Виктор Гончаренко перевёл Марадишвили на правый фланг обороны. Номинальный центрхав неплохо выглядел в этой роли, хотя, например, матч в Загребе ему совсем не удался. По большому счёту, позиция правого защитника – родная для Константина. В интервью для «Чемпионата» он сам рассказывал, что семь лет отыграл на ней в школе ЦСКА.

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Бактиёр Зайнутдинов, ЦСКА

Бактиёр Зайнутдинов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Новичок из Казахстана – главный универсал ЦСКА и, пожалуй, всей Российской Премьер-Лиги. Зайнутдинов провёл всего 20 матчей в составе «армейцев», тем не менее успел поиграть уже и на обоих флангах полузащиты, и на обоих флангах защиты. Причём везде выглядел достаточно уверенно, поэтому тренеру непросто определиться, где Бактиёр будет ценнее всего. Скорее всего, Зайнутдинов останется в ЦСКА хавбеком. Тем более левоногий игрок на правом краю обороны – это точно исключение из правил, настоящая редкость.

Владислав Игнатьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы уже настолько привыкли к Игнатьеву-защитнику в «Локомотиве», что стали забывать о том, что он, вообще-то, переделанный хавбек. Марко Николич вернул 33-летнего универсала на привычное место: большинство матчей нынешнего чемпионата и все пять игр Лиги чемпионов Владислав провёл в качестве полузащитника. Более того, со сменой роли как будто обрёл второе дыхание. В первой части сезона Игнатьев был одним из лучших в составе «железнодорожников», забил три гола и сделал две голевые передачи. «Соскучился по этой позиции», – признался Владислав после встречи с «Рубином», в которой он оформил дубль.

Кайо (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Краснодар» покупал Кайо летом 2019-го на позицию опорного полузащитника, но в этой роли бразилец оказался не слишком нужен команде. Казалось, после изменения лимита на легионеров 25-летнего игрока отдадут в аренду или продадут, однако Кайо не просто остался, а стал основным центральным защитником. Бразильца попробовали в обороне ещё в начале года, а с нынешнего сезона он только там и выходит. Ради Кайо-защитника клуб расстался с Урошем Спаичем. Пока есть сомнения, что «Краснодар» поступил верно, так как бразилец регулярно привозит голы в свои ворота. Впрочем, у Кайо есть хорошие качества, возможно, пройдя через ошибки, он превратится в сильного игрока обороны.

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Игорь Смольников Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Смольников вернулся из «Зенита» в «Краснодар», чтобы играть, а не доигрывать. Кто бы мог предположить, что в новом сезоне его нынешняя команда выступит в Лиге чемпионов успешнее, чем прежняя, а сам Игорь принесёт столько пользы! Причём не только в привычной роли правого защитника, а ещё и на фланге полузащиты. Кадровые обстоятельства заставили Мурада Мусаева ставить Смольникова в среднюю линию в трёх матчах Лиги чемпионов и РПЛ. Трансформация получилась удачной. В принципе это не новая позиция для Игоря. В Лиге чемпионов он исполнял крайнего хавбека и в «Зените» Андре Виллаш-Боаша.

Кристиан Рамирес Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Похожая история случилась и с другим крайним защитником «Краснодара» – Рамиресом. Эквадорец из-за нехватки фланговых полузащитников был передвинут выше и неплохо проявил себя как левый хавбек. В матче с «Ренном» во Франции даже забил гол, который спас «быков» от поражения. Вообще, Кристиан атакует едва ли не лучше, чем обороняется, и владеет обеими ногами, поэтому рано или поздно его временный перевод в полузащиту должен был состояться. Ещё до появления в «Краснодаре» он два-три раза закрывал эту позицию в других командах. Универсализм Рамиреса – естественная история.