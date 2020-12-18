Черчесов, Монтелла, Жардим, Сетьен. Кто из них должен возглавить «Спартак»?

Можете считать эту колонку антиинсайдерской. С другой стороны, настаиваю — все совпадения с реальными людьми в ней абсолютно неслучайны.

Вопрос года для «Спартака» — кто будет новым тренером после расставания с Тедеско?Тут сразу возникает встречный вопрос — а когда, собственно, это расставание состоится? Через полгода или сейчас? Удивляет, что этот вопрос в принципе может подниматься (конечно сейчас!), но раз уж так, то давайте сначала разбираться с ним.

Это Тедеско, обиженный и без эмоций, был разгромлен в Питере. Поэтому — скатертью дорога Этот матч должен стать для него последним в России. А как иначе?

Если дело исключительно в неустойке, это я ещё понять могу. Хотя Федун в плане отступных никогда особо не заморачивался. Да и Тедеско, раз уж он такой внимательный и чуткий к делам клуба, давно бы сам отказался от оставшихся месяцев=денег контракта. Никаких других причин, чтобы оставаться в «Спартаке», у немца нет. Никому это не нужно.

Сами представьте — полгода у игроков, какими бы профессионалами они ни были, в подсознании будет сидеть (психология!): «Тренер на чемоданах. Придёт новый. Вот тогда и буду вкалывать. А этому мне уже доказывать нечего». О каких результатах в таком случае может идти речь? Правильно — о провальных.

Спартаковским боссам нужно сейчас голову ломать, каких игроков может потребовать новый тренер, а кого — попросить на выход. И кто вообще этим тренером будет? Зарплата, штаб…

А самому Тедеско — наводить справки о новом месте работы. «Вердер»? Почему нет.

Да, есть примеры Газзаева в ЦСКА-2008 и Виллаш-Боаша в «Зените»-2016. Другие памятные истории заранее объявленных прощаний с тренерами. Истории гораздо более красивые («армейцы» выиграли все 4 матча в группе Кубка УЕФА, а АВБ на прощание — Кубок России), но скорее исключительные. Ждать, что в «Спартаке» все вдруг расслабятся и выдадут лучшие полсезона в жизни? С большей вероятностью случится ровно наоборот.

Поэтому, Доменико, уходя — уходи. А долгие проводы — лишние слёзы.

(Интересно, что Тедеско — первый тренер за очень долгое время, который сам уходит из «Спартака». Хотя бы этим он войдёт в историю).

До Тедеско заранее об уходе говорил Виллаш-Боаш. Тогда «Зениту» это не сильно помешало Что будет со «Спартаком»?

Так кто же вместо немца?

По второму кругу Федун, думаю, не пойдёт. Это означает признать, что в чём-то он ошибался. А люди-миллиардеры — эта особая каста «хомо сапиенс» — к подобным сантиментам в принципе не склонны. Признавать, что Карпин не «сбитый лётчик», или вспоминать, как ему «притащили» Аленичева. Зачем?

Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

(Кстати, обратили внимание, что в какой-то момент спартаковские болельщики перестали ждать и требовать камбэка Романцева? Легенда о том, что придёт великий ОИР, всех спасёт и «Спартак» снова начнёт плести свои чемпионские кружева, тихо и грустно умерла).

Если у кого-то и есть шансы войти в эту реку дважды, так это у Черчесова. Он был «давнее» всех прочих — если какие-то обиды и имели место, то подзабылись. К тому же, как считается, тренер сам горит желанием закрыть тот гештальт 2007-го, когда исключение из состава Торбинского и макушка Домингеса сделали чемпионом не «Спартак», а «Зенит». После Евро велком ту хоум?

Если выбирать из всей многочисленной когорты «своих, спартаковских» тренеров — Писарев, Шалимов, Тихонов, Евсеев, Юран и т.д. (даже Сёмин — бывший спартаковец, забил первые голы красно-белых в еврокубках), то Черчесов — кандидат номер один. Но говорят, что Федун снова нацелился на иностранца. И тренер «Спартаку» нужен уже сейчас, а не после Евро.

Бывшие тренеры «Спартака». Где они сейчас Вернётся ли кто-то из них на пост наставника красно-белых?

Агент Комоцци пришёл в клуб консультантом – это может означать, что итальянский рынок будет сканироваться в первую очередь.

Аллегри — крутой вариант. Но очень дорогой. И если «Спартаку» в своё время не удалось договориться с Конте (хотя сам Антонио был готов — Федун почему-то не захотел), то с Максом, который давно грезит АПЛ, точно не будет проще.

Сарри? Думаю, что из родной Италии, где любимый кофе, сигареты и спортивный костюм, он больше ни ногой.

Спаллетти — огненный трансфер. Но оно бывшему зенитовцу надо?

Скорее — Монтелла. Вот это гораздо ближе к реальности. 46 лет — самый расцвет карьеры, хорошо известное в футбольном мире имя. Только последние провалы с «Севильей» и «Фиорентиной» сильно настораживают.

Не из итальянцев свободны Почеттино, Фавр, Блан, Жардим. Последний – интересная кандидатура. В портфолио Жардима — умение работать с молодыми талантами от Мбаппе до Головина. А узнать настроения португальца можно через Вадима Васильева — бывшего вице-президента «Монако», который в этом году был близок к тому, чтобы стать гендиректором «Спартака» (но им стал Газизов).

«Кузяев в «Зените»? Я удивлён и разочарован». Интервью с Вадимом Васильевым Бывший вице-президент «Монако» – о Головине, Кузяеве, Молчане и назначении в «Спартак».

Есть ещё один вариант, который сейчас обсуждают мало, но по целому ряду причин он представляется и вполне реальным, и интригующим — экс-тренер «Барселоны» Кике Сетьен. Близкий друг нового-старого спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, с которым они знакомы ещё со времён совместной игры за «Расинг» из Сантандера в середине 90-х. Мужик простой, даже деревенский — без звёздных понтов и апломба. Не думаю, что он будет дорого стоить. В России уже работал – 15 лет назад помогал поднимать пляжную сборную. Футбол ставит атакующий. Самого Месси тренировал! И тоже сейчас без работы.

Кике Сетьен Фото: instagram.com/qsetien/

В общем, вариантов, как всегда, хватает. И какой бы выбор ни сделал «Спартак» (Федун? Зарема?), хорошо бы наконец учесть два момента.

Первый — тренер должен хотеть не только спартаковских денег. Он реально должен хотеть работать в «Спартаке». А не как Тедеско — всё время в сомнениях и раздумьях. Принимать команду или нет, продлевать контракт или уезжать, нравится ему в России или все здесь поголовно националисты-ксенофобы.

И второй — может быть, самый главный — тренера нужно выбирать по заслугам и с перспективой, а не в зависимости от того, какому клану в «Спартаке» он нужнее и симпатичнее. Выбирать нужно для клуба, а не для себя.