Очень крутое событие, за которое нужно поблагодарить Карпина: дебют юного Сухомлинова

Не секрет, что в России слишком мало игроков высокого уровня, способных достойно представлять национальную сборную или выступать на международной арене, — это и есть главная проблема нашего футбола. Причин здесь множество, и явно не последнюю роль играют тренеры РПЛ, которые часто попросту боятся обновлять состав и дозированно внедрять в него молодых игроков. Из-за этого из года год в двух ведущих лигах страны, РПЛ и ФНЛ, крутятся плюс-минус одни и те же футболисты. Среди них очень много средних и бесперспективных (зато «они крепкие и умеют решать задачи»), а реально новых лиц – ничтожный минимум.

Примеры? Легко. Не будем даже брать истории клубов-аутсайдеров, которым как раз свойственно набирать средних игроков под задачи, а вспомним примеры, которые подают нам ведущие команды.

Тедеско в критической ситуации, когда стартовый состав «Спартака» выдохся, а основная обойма оказалась слишком скудной, побоялся доверять резервистам. В важнейший момент его единственным вариантом усиления игры вдруг оказался Кутепов в роли центрального нападающего. Со скамейки за бессилием партнёров грустно наблюдали Маркитесов, Игнатов, Оганесян. Талантливые, но пока не готовые к большим задачам футболисты.

Семак сейчас, после кошмарной Лиги чемпионов, вдруг заговорил о необходимости подготовки молодого резерва, но ровно год назад, сидя прямо напротив меня, удивлённо спрашивал: «Как я могу готовить молодых игроков? Они уже должны приходить в главную команду «Зенита» готовыми к решению задач». И неудивительно, что в Петербурге с таким подходом уже который год «Зенит-2» живёт отдельной, почти бессмысленной жизнью, а Мусаев, Воробьёв, да тот же Прохин никак не могут сделать следующий шаг в развитии.

«Локомотив» зачем-то приобрёл непонятного Камано на фланг, хотя в клубной системе реально россыпь интересных фланговых нападающих: от Тугарева, которого спихнули в аренду, до очень талантливого 19-летнего Иосифова, непонятно почему получающего столь мало игрового времени. Слышал также историю, как один из тренеров клуба-аутсайдера РПЛ (обойдёмся без названий и фамилий) сказал своему футболисту: «Ты всем меня устраиваешь, кроме возраста. Слишком молодой. Поэтому играть не будешь».

Да даже главная команда страны – национальная сборная – могла бы начать обновление состава чуть раньше. Тогда бы, может, и не было бы кошмарных 0:5 в Сербии.

В стране наблюдается всеобщее недоверие к молодым игрокам, и каждую историю, выбивающуюся из сложившихся негласных правил, хочется обсуждать и выставлять на всеобщее обозрение. Очень интересно следить за молодым «Рубином» Леонида Слуцкого. Можно признавать, что Гончаренко выдохся, но нельзя не принять во внимание, как смело он работал с молодыми игроками, делал ставку на Чалова, Облякова, Ахметова, Марадишвили, Карпова.

А в четверг любопытная история случилась в «Ростове». Команда уже «горела» в матче с ЦСКА, вдобавок к 15-й минуте лишилась ключевого игрока – Норманна. Что мог бы сделать в такой ситуации Карпин? Если бы у него был Кутепов, то он, наверное, без раздумий выпустил бы именно его. Но Кутепова не нашлось. В резерве находился Глебов, но тренер в критически сложный момент выбрал даже не его, а Сухомлинова – и сохранил структуру в исходном виде. Гигович опустился ниже на позицию Норманна, а вышедший Сухомлинов стал «восьмёркой».

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Откуда Сухомлинов взялся

Сухомлинов – юноша 2002 года рождения. 18 лет ему исполнилось только в августе. Год назад он играл в Юношеской футбольной лиге за «Мастер-Сатурн», считался одним из самых талантливых игроков, выделялся дриблингом, скоростью, неординарными обостряющими действиями, результативностью – и поэтому вызывал интерес со стороны большинства ведущих клубов страны. Данилу пригласил «Ростов», но по всем законам логики казалось, что первый сезон неокрепший футболист проведёт в молодёжном первенстве.

Фото: fc-rostov.ru

Однако уже в ноябре случился дебют Сухомлинова в РПЛ – он получил одну минуту в игре с ЦСКА. С «Ахматом» 13 декабре было уже 26 минут, и наконец в четверг 18-летний полузащитник полноценно дебютировал в элитном чемпионате. Это был выход на поле в самом начале очень сложной игры против топ-клуба на ключевой позиции при проигрышном счёте. А в запасе, повторю, были более опытные игроки: Глебов и Обухов.

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У Карпина был повод заменить игрока, а у арбитра — удалить

Самое интересное, что Сухомлинов сыграл ни в коем случае не потрясающе, у сказки не было голливудской развязки. В первом же эпизоде Данила решил проверить Ахметова между ног в центре поля и потерял мяч – Карпин от негодования подпрыгнул и взмахнул руками на бровке. Далее полузащитник едва не заработал две подряд жёлтые карточки. Первую, за подкат против Влашича, Москалёв показал, вторую, за умышленный захват Щенникова и срыв атаки, не вытащил. Кстати, спасибо ему за это: он учёл ситуацию и пожалел парня. Вероятно, ценой снижения собственной оценки, поскольку предупреждение было хрестоматийным.

Ещё Сухомлинов обрезал команду и чуть не привёз второй гол перед перерывом (Чалов промахнулся с нескольких метров), а во втором тайме он несколько раз стоя ждал мяч в центре поля и позволял соперникам выбегать из-за спины, что приводило к бесконечным контратакам ЦСКА.

Такой матч даст игроку намного больше, чем выходы на замену на 5-10 минут

Да, пользы при этом Сухомлинов тоже принёс достаточно, ярких действий было множество. Это и активная вовлечённость в игру, и приём мячей под давлением при выходе из-под прессинга (суммарно – 21 полученная передача и 31 своя с точностью в 71 процент), и отличное движение, и работа в обороне (14 единоборств в оборонительной фазе, 10 отборов и подборов), и индивидуальное мастерство (шесть попыток дриблинга, пять успешных).

Активность игрока могла вылиться в два результативных действия: на 23-й минуте он отдал отличный пас в развитие на Полоза (а Полоз вывел под углом на ворота Байрамяна), на 42-й – подобрал отскочивший мяч, накрутил возле штрафной Эджуке и Тикнизяна и сочно пробил по воротам. Жаль, что попал в Акинфеева, а не акцентированно в угол.

Сухомлинов не забил, а «Ростов» при нём пропустил ещё дважды и уступил – формально можно сказать, что замена Карпина не сработала. Но для меня главный итог этой перестановки: Сухомлинов полноценно поучаствовал в таком большом матче, почувствовал себя реальным игроком РПЛ, совершил много ярких действий и поймал уверенность, а вместе с этим наошибался и понял на личном примере, как важно уметь справляться с эмоциями. И совершенно очевидно, что этот опыт даст ему гораздо больше, чем пять подряд выходов на замены на 10-15 минут в концовках игр – именно так у нас обычно «доверяют» молодым игрокам.

Фото: fc-rostov.ru

Никто не знает, как сложится карьера Сухомлинова. Но если через полгода-год «Ростов» обретёт сильного игрока стартового состава, а страна – нового яркого футболиста с потенциалом дорасти до сборной, то мы непременно вспомним ещё раз эту игру с ЦСКА.