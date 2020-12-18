«Гончаренко не сказал, остаётся или уходит. Мы двумя руками за него». Откровенный Дивеев

18 декабря, в пятницу, защитнику ЦСКА Игорю Дивееву вручили награду «Первая пятёрка» как лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в 2020 году.
По окончании мероприятия «армеец» ответил на вопросы «Чемпионата».
«Победа над «Ростовом» облегчила вообще всё»
— После победы над «Ростовом» стало психологически легче?
— Вчерашняя победа облегчила нам вообще всё. Мы выходили с одной целью — победить и с хорошими мыслями уехать в отпуск.
— Многие футболисты в «инстаграме» выложили радостные истории. Давно такого не было.
— Чалова пропёрло, почему бы и не выложить (смеётся)? Вчера было единение: все подсказывали, бились, орали друг другу. Прямо настоящая команда!
— Почему этого не было в прошлых матчах?
— Может, надоели друг другу. Говорят же, нельзя целый месяц находиться с человеком 24/7, а мы целый год играем вместе.
— Даже в матче с «Уралом» было ощущение, что ЦСКА пропустит в конце матча.
— У меня тоже было такое ощущение. Смотрел по телевизору и казалось, что они сравняют. Было видно.
Фото: РИА Новости
— С чем ты это связываешь?
— Не буду говорить, что я хороший, а все говно. У нас меняется игра. Один матч играем так, второй — по-другому. Виктор Михайлович нам говорит: «Играем вот так», ну мы и играем. Но в игре начинаем импровизировать. Не знаю, почему так получается.
Гончаренко. Атмосфера в команде
— Что происходило вчера в раздевалке после «Ростова»?
— После матча Виктор Михайлович не сказал, остаётся или уходит. Сказал лишь, что 17-го числа собираемся на сбор.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
— Как отреагировали на слухи об отставке Гончаренко?
— В команде не обсуждали. Виктор Михайлович сказал, чтобы мы не обращали внимание на всевозможные слухи и продолжали спокойно работать.
— Команда двумя руками за тренера?
— Конечно. У нас хорошая команда, но, к сожалению, не забиваем.
— Отсутствие реализации — от неуверенности?
— Неуверенность, фарт, психология — всё влияет. Когда ты выходишь один на один, думаешь, что сейчас забьёшь, но ничего не выходит.
— Когда была серия без побед, копались в себе, почему так получается?
— Копаться в себе точно не стоит. Тренер скажет, вот ты здесь сыграл хорошо, а вот здесь плохо. Значит надо выходить на следующую игру и не косячить.
Если проиграли, значит надо сделать выводы. Ходить обиженным, что проиграли — не про меня.
— Какая была атмосфера в команде?
— Нехорошая. Все приходили в раздевалку и просто молча сидели, а потом просто уходили.
Интервью Черчесова. Рефлексирующий Чалов
— Обсуждают интервью Черчесова.
— Я не смотрел. Но про золотой актив видел.
— Если бы про тебя так сказали?
— Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться. Сказал и сказал. Моё мнение: лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то. Но это точка зрения Станислава Саламовича.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Обсуждали с Федей?
— Обсуждали. Он сделал выводы. Вчера, например, сделал хет-трик. Правда, долго до него доходило, но ничего страшного (смеётся).
— Чалов — самый рефлексирующий игрок в ЦСКА?
— Да. Как я его называю — «Фёдор фифти-фифти».
— Что это значит?
— Как человек в 17 играх забивает лишь два гола, а потом в одном матче делает хет-трик? Он должен забивать в каждом матче, почему нет? Это всё в голове. Нельзя сравнивать, но Криштиану же так делает.
— Вчера вот забил.
— Да. Причём я ему сначала в первом тайме сказал: «Чал, будет два момента за тайм, один забьёшь». Забил. А третьему голу так радовались, потому что во втором я сказал: «У тебя будет два момента во втором тайме» — он два и забил.
Гайч. Эджуке
— Команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном?
— Наверное, да. Если смотреть на таблицу — да. Мы в прошлом году были четвёртыми-пятыми, сейчас — вторые.
— Максимум ЦСКА в этом сезоне?
— Надо ставить самые высокие цели. Борьба за чемпионство и победа в Кубке. Надо побеждать.
— Болельщики переживают, что Гайч не может адаптироваться.
— У него хороший набор качеств, но пока ему тяжеловато. Уверен, на предсезонке он начнёт работать, и вскоре мы увидим другого Гайча.
Адольфо Гайч
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Гончаренко говорил, Карпов набирается опыта, когда играет против Эджуке на тренировке. Он реально на тренировках всех возит своим дриблингом?
— На тренировках он больше в пас играет. Если посмотреть последние игры, Чиди начал играть на команду, передачи в разрез — всё это отрабатывается на тренировках. Он понимает, что надо играть на команду.
Впечатления от года
— Это самый сложный год в карьере?
— Однозначно. Коронавирус, нет отдыха, плотный график. Мы вообще не отдыхали, а игры каждые 3 дня — очень тяжело. Футбол уже немного поперёк горла встал. Иногда выходишь и думаешь: «Да ё-моё, свисти ты уже, пожалуйста».
— Самое яркое впечатление за год?
— Выход с молодежкой на Евро и дебют за сборную.
— А самое тяжёлое?
— 0:5 с сербами. Я приехал, всё было зашибись, а когда уезжал… Было не очень.
— Поражение сильно ударило по сборной?
— Ты должен держать марку, если играешь за сборную. В таком случае надо побеждать в каком матче.
— В таком случае желаю попасть на Евро в основную сборную.
— Постараемся.
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