Кошмарная ошибка вратаря «МЮ» и ещё 7 ярких привозов этого сезона в АПЛ. Видео прилагается

Очевидно, что Дин Хендерсон великолепным сезоном в «Шеффилде» заслужил как минимум шанс в стартовом составе «МЮ». Поводом для того, чтобы Сульшер доверился молодому вратарю, был и откровенный игровой спад Давида де Хеа. Испанец всё ещё демонстрирует отменную акробатику и рефлексы, но уж больно часто ошибается. Однако уже во втором матче в старте (если брать игры в АПЛ) Хендерсон оформил сочный привоз — накануне он слишком долго думал, что делать с мячом, пока Берк уже летел в прессинг. Первым на подборе оказался Макголдрик, зафиксировавший первую голевую ошибку Хендерсона в «МЮ». Если уж бороться с де Хеа за место в основе, то явно не так.

Кепа против Мане. «Челси» — «Ливерпуль», 2-й тур

Ну какой список привозов без старины Кепы? Прямо сейчас испанский голкипер лидирует по количеству ошибок, которые привели к пропущенному голу — у него таких аж три. Увы, Кепа недолго радовал болельщиков «Челси» своей игрой в этом сезоне. Лэмпард устал от бесконечных привозов баска и выписал из «Ренна» прыгучего Менди. В очередной раз Кепа треснул в матче с «Ливерпулем», когда не справился с прессингом Мане и идеально отпасовал на сенегальца. Конечно, в этом эпизоде стоит отметить идеальную работу «Ливерпуля» по закрытию ловушки, но так бездарно играть ногами просто нельзя.

Кепа против Адамса и штанги. «Челси» — «Саутгемптон», 5-й тур

Фанаты «Челси» выдохнули с облегчением, когда Кепа всё-таки сел в запас, но Менди перед игрой со «святыми» получил небольшое повреждение, так что футбольный мир получил ещё один шанс насладиться умением отражать удары мастера из Басконии. «Челси» сыграл 3:3, а второй пропущенный гол по праву можно назвать настоящим шедевром. Сначала Кепа пропустил мимо себя мяч, открыв Адамсу дорогу к воротам, а затем запутался в борьбе со штангой и всё-таки пропустил от Ингза. «Оскар» за лучшую роль второго плана забирает Курт Зума — именно с его скидки началось цирковое представление в обороне «Челси».

Король игры ногами Адриан. «Ливерпуль» — «Астон Вилла», 4-й тур

В последнее время Алисон стал выбывать из-за травм, поэтому из тумана в «Ливерпуле» ему на смену периодически вылезает ещё один испанский мастер. Благо Юрген Клопп недавно сообразил, что молодой Келлехер лучше подходит на роль дублёра Алисона, поэтому Адриан в основе «Ливерпуля», скорее всего, в АПЛ больше не появится.

Алисон — один из лучших вратарей лиги в игре ногами, а вот Адриан в этом компоненте всегда проявлял себя с самой печальной стороны. Апогеем стал матч с «Астон Виллой» в 4-м туре, когда он отдал пас на Джека Грилиша, который спокойно перевёл мяч на забившего Уоткинса. В тот вечер страдал вообще весь «Ливерпуль» (семь пропущенных голов всё-таки), но разгром начался именно с кошмарной ошибки Адриана.

«Горячая картошка» от Джордана Пикфорда. «Брайтон» — «Эвертон», 4-й тур

В последние два года Пикфорд так весело защищает ворота «Эвертона», что удостоился даже отдельной публикации после очередного пропущенного издали гола. Свой вратарский привоз в этом году у Джордана тоже есть — в игре с «Брайтоном» Пикфорд не удержал в руках мяч после кривого удара Марча и выложил его чётко на Ниля Мопе. Француз от подарка не отказался и сравнял счёт. «Эвертон» тогда всё-таки выиграл 4:2, но как-то неудивительно, что Анчелотти уже дважды оставлял Пикфорда в запасе и переводил дублёра Ольсена в стартовый состав (как в последней игре с «Лестером», например).

Элитный выход Эдерсона. «Лидс» — «Манчестер Сити», 4-й тур

Свой ответ для «горячей картошки» Пикфорда (забавно, что обе ошибки случились в одном туре) приготовил голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон. Бразилец не справился с подачей углового и выронил мяч на Родриго Морено, которому оставалось только не промахнуться. Но в защиту Эдерсона стоит сказать, что с «Лидсом» он несколько раз по-настоящему спасал ворота — в тот день команда Марсело Бьельсы заставила «Манчестер Сити» серьёзно вспотеть и свела матч к ничейному результату 1:1.

Гуайта и хитрый удар Кейна. «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм», 12-й тур

Висенте Гуайта — один из самых недооценённых голкиперов АПЛ, который внёс весомый вклад в оборонительный оверперформинг «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне. Иногда он выдаёт просто чудесные матчи — в частности, недавняя игра с «Тоттенхэмом» была именно такой, Гуайта тащил почти всё, что летело в створ. Но вот именно что «почти». Отличное выступление испанца было испорчено странной ошибкой с выбором позиции после дальнего удара Кейна в первом тайме. Гуайта неправильно оценил траекторию полёта мяча, который был направлен чётко по центру ворот, и ошибся. Даже такие хорошие вратари совершают глупейшие ляпы.

Неудачный блок-шот Льориса. «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». 12-й тур

Уго Льорис тоже очень крутой голкипер, но одна из особенностей француза заключается в том, что он может месяц-два играть на элитном уровне, а потом допустить ляп. Далее Льорис снова тащит, но цикл неизменно повторяется. В этом сезоне Льорис держался относительно долго, пока Эзе из «Кристал Пэлас» в концовке уже упомянутого матча не вырезал подачу чётко в центр вратарской, где Льорис неловко выставил колени и скинул мяч на Джеффри Шлуппа.

Тем не менее Жозе защитил Льориса, несмотря на потерю двух важных очков: «Мой вратарь — лучший в Премьер-лиге, поэтому я никогда не стану критиковать лучшего голкипера в Англии. Если я должен кого-то винить, то только себя или команду в целом».