Статистика первой части сезона РПЛ. Мы отобрали самые сочные показатели

Зимняя пауза в чемпионате России наступила после 19-го тура РПЛ. Это достаточно большая выборка, чтобы выявить какие-то закономерности и тенденции. Как командные, так и индивидуальные. Начнём с командных.
По xPoints «Краснодар» должен идти четвёртым
Если бы очки распределялись по созданным/допущенным моментам у ворот, то «Зенит» лидировал бы с еще большим отрывом. Метрику xPoints немножко по-разному считают InStat и UnderStat, но в этом они сходятся. Как и в том, что «Краснодар», судя по созданным/допущенным моментам (xG), должен идти не на седьмом месте, а на четвёртом. А кто наиграл (насоздавал) на второе место – тут данные расходятся. По InStat «Спартак» должен идти чуть выше ЦСКА, а по UnderStat – немножко лучше выглядела команда Гончаренко.
Еще пара командных показателей:
• Самая бьющая команда лиги – ЦСКА (308 ударов).
• Самая пасующая команда лиги – «Краснодар» (11123 паса)
• Самая фолящая команда лиги – «Ахмат» (312 фолов)
Ещё отметим, что «Зенит» играет значительно хуже на выезде. Дома чемпионы за 10 матчей потеряли очки только один раз (против «Рубина»), а на выезде – шесть раз из девяти. А вот ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» выступают успешнее в гостях.
Хвича чаще всех идёт в дриблинг, но Лесовой это делает успешнее
Первым по количеству обводок в этом сезоне идёт Хвича – 227 попыток (в среднем 16 раз за 90 минут). Это крайне высокий показатель. Ни у кого в ведущих лигах Европы нет больше. Вот лидеры топ-чемпионатов, если учитывать футболистов, у которых от пяти матчей в сезоне.
Лига 1: Неймар («ПСЖ») – 16 попыток за 90 минут
АПЛ: Бенрахма («Вест Хэм») – 11 попыток за 90 минут
Бундеслига: Кулибали («Штутгарт») – 10 попыток за 90 минут
Ла Лига: Месси («Барселона») – 9 попыток за 90 минут
Серия А: Мессьяс («Кротоне») – 8 попыток за 90 минут
По удачным обводкам в РПЛ лидирует Лесовой из «Динамо». Если Хвича в этом чемпионате 118 раз показал успешный дриблинг, то Лесовой — на один раз больше. Хотя самих попыток у него было 184, а не 227. Таким образом, у динамовца процент удачных обводок – 65%, а у Хвичи – 52%. У многих футболистов есть 100%-ный показатель, но лучшим среди них является Фомин из «Динамо». Только у него двузначное количество (12) попыток пойти в обводку. У остальных, кто еще не ошибался с дриблингом, значительно меньше попыток.
Панченко больше всех пробил мимо
Если смотреть статистику ударов, то чаще всех бил Влашич. У него 74 удара в сезоне. На втором месте идёт Панченко (58), на третьем – Макаров (52). Хорват был лидером по количеству ударов в РПЛ в прошлом сезоне – пробил ровно 100 раз за чемпионат. Панченко лидирует в этом сезоне по количеству ударов мимо (23 на данный момент) – он стабильно оказывается в антитопе по этому показателю в последние годы.
Самыми невезучими футболистами лиги можно считать Романа Ерёменко («Ростов»), Антона Миранчука («Локо») и Андреса Понсе («Ротор») – все они по три раза попали в штанги/перекладины. По итогам прошлого сезона лидером был другой Миранчук – у Алексея набралось пять попаданий в каркас ворот.
Что касается точности ударов, то здесь выделяется Артём Дзюба. Из футболистов, у которых от 20 ударов, у него лучший процент попаданий. А топ-5 выглядит так:
66% – Артём Дзюба (27 из 41)
60% – Артём Тимофеев (12 из 20)
58% – Реми Кабелла (14 из 24)
57% – Маркус Берг (23 из 40)
57% – Константин Кучаев (12 из 21)
Беленов и Максименко спасают чаще других
Больше всего сухих матчей (по семь) у Гильерме, Песьякова и Шунина. Причём выделить тут стоит Песьякова, который отыграл меньше матчей (14). Только он в этом сезоне может сказать, что не пропускает в каждом втором матче, если учитывать футболистов с 5 играми и больше. Хотя ещё есть Городов, у которого 3 «сухаря» за 4 тура.
Кроме того, у Городова лучший процент отражённых ударов – 91%. Хотя, опять же, нужно учитывать, что пока слишком маленькая выборка. Если брать тех, у кого от 10 матчей в этом сезоне, то лучшим остаётся Акинфеев. Он справился с 80% ударов, которые шли в створ. На втором месте Максименко (79%), на третьем – Сафонов (78%).
У InStat есть ещё такой показатель, как суперсейв. Он учитывает ситуации, когда вратарь справляется с действительно тяжёлым ударом. Здесь топ-5 голкиперов:
31 – Беленов, Максименко
30 – Сафонов, Лантратов
28 – Рыжиков
За 19 туров чаще всего били по воротам Лантратова (296 раз, 114 – в створ). Следом идут Рыжиков (263 раза, 111 – в створ) и Беленов (264 раза, 105 – в створ).
- 18 декабря 2020
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