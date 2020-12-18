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Статистика чемпионата России. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив»

Статистика чемпионата России
Григорий Телингатер
Статистика первой части сезона РПЛ. Мы отобрали самые сочные показатели
«Краснодар» должен идти четвертым, Панченко больше всех мажет, Хвича идёт в дриблинг с периодичностью Неймара.
Футбол / РПЛ 0
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Зимняя пауза в чемпионате России наступила после 19-го тура РПЛ. Это достаточно большая выборка, чтобы выявить какие-то закономерности и тенденции. Как командные, так и индивидуальные. Начнём с командных.

По xPoints «Краснодар» должен идти четвёртым

Если бы очки распределялись по созданным/допущенным моментам у ворот, то «Зенит» лидировал бы с еще большим отрывом. Метрику xPoints немножко по-разному считают InStat и UnderStat, но в этом они сходятся. Как и в том, что «Краснодар», судя по созданным/допущенным моментам (xG), должен идти не на седьмом месте, а на четвёртом. А кто наиграл (насоздавал) на второе место – тут данные расходятся. По InStat «Спартак» должен идти чуть выше ЦСКА, а по UnderStat – немножко лучше выглядела команда Гончаренко.

Еще пара командных показателей:

• Самая бьющая команда лиги – ЦСКА (308 ударов).
• Самая пасующая команда лиги – «Краснодар» (11123 паса)
• Самая фолящая команда лиги – «Ахмат» (312 фолов)

Ещё отметим, что «Зенит» играет значительно хуже на выезде. Дома чемпионы за 10 матчей потеряли очки только один раз (против «Рубина»), а на выезде – шесть раз из девяти. А вот ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» выступают успешнее в гостях.

Хвича чаще всех идёт в дриблинг, но Лесовой это делает успешнее

Первым по количеству обводок в этом сезоне идёт Хвича – 227 попыток (в среднем 16 раз за 90 минут). Это крайне высокий показатель. Ни у кого в ведущих лигах Европы нет больше. Вот лидеры топ-чемпионатов, если учитывать футболистов, у которых от пяти матчей в сезоне.

Лига 1: Неймар («ПСЖ») – 16 попыток за 90 минут
АПЛ: Бенрахма («Вест Хэм») – 11 попыток за 90 минут
Бундеслига: Кулибали («Штутгарт») – 10 попыток за 90 минут
Ла Лига: Месси («Барселона») – 9 попыток за 90 минут
Серия А: Мессьяс («Кротоне») – 8 попыток за 90 минут

По удачным обводкам в РПЛ лидирует Лесовой из «Динамо». Если Хвича в этом чемпионате 118 раз показал успешный дриблинг, то Лесовой — на один раз больше. Хотя самих попыток у него было 184, а не 227. Таким образом, у динамовца процент удачных обводок – 65%, а у Хвичи – 52%. У многих футболистов есть 100%-ный показатель, но лучшим среди них является Фомин из «Динамо». Только у него двузначное количество (12) попыток пойти в обводку. У остальных, кто еще не ошибался с дриблингом, значительно меньше попыток.

Панченко больше всех пробил мимо

Если смотреть статистику ударов, то чаще всех бил Влашич. У него 74 удара в сезоне. На втором месте идёт Панченко (58), на третьем – Макаров (52). Хорват был лидером по количеству ударов в РПЛ в прошлом сезоне – пробил ровно 100 раз за чемпионат. Панченко лидирует в этом сезоне по количеству ударов мимо (23 на данный момент) – он стабильно оказывается в антитопе по этому показателю в последние годы.

Самыми невезучими футболистами лиги можно считать Романа Ерёменко («Ростов»), Антона Миранчука («Локо») и Андреса Понсе («Ротор») – все они по три раза попали в штанги/перекладины. По итогам прошлого сезона лидером был другой Миранчук – у Алексея набралось пять попаданий в каркас ворот.

Что касается точности ударов, то здесь выделяется Артём Дзюба. Из футболистов, у которых от 20 ударов, у него лучший процент попаданий. А топ-5 выглядит так:

66% – Артём Дзюба (27 из 41)
60% – Артём Тимофеев (12 из 20)
58% – Реми Кабелла (14 из 24)
57% – Маркус Берг (23 из 40)
57% – Константин Кучаев (12 из 21)

Беленов и Максименко спасают чаще других

Больше всего сухих матчей (по семь) у Гильерме, Песьякова и Шунина. Причём выделить тут стоит Песьякова, который отыграл меньше матчей (14). Только он в этом сезоне может сказать, что не пропускает в каждом втором матче, если учитывать футболистов с 5 играми и больше. Хотя ещё есть Городов, у которого 3 «сухаря» за 4 тура.

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Кроме того, у Городова лучший процент отражённых ударов – 91%. Хотя, опять же, нужно учитывать, что пока слишком маленькая выборка. Если брать тех, у кого от 10 матчей в этом сезоне, то лучшим остаётся Акинфеев. Он справился с 80% ударов, которые шли в створ. На втором месте Максименко (79%), на третьем – Сафонов (78%).

У InStat есть ещё такой показатель, как суперсейв. Он учитывает ситуации, когда вратарь справляется с действительно тяжёлым ударом. Здесь топ-5 голкиперов:

31 – Беленов, Максименко
30 – Сафонов, Лантратов
28 – Рыжиков

За 19 туров чаще всего били по воротам Лантратова (296 раз, 114 – в створ). Следом идут Рыжиков (263 раза, 111 – в створ) и Беленов (264 раза, 105 – в створ).

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