«Краснодар» сыграет в трёх турнирах, «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» – в двух, а Леонид Слуцкий только в одном.

Когда вернётся футбол? Расписание матчей с участием наших команд в 2021 году

Первая часть сезона-2020/2021 в России завершена. Клубы РПЛ уходят в отпуск почти на месяц, а в январе отправятся на сборы, чтобы провести работу над многочисленными ошибками и получше подготовиться к возобновлению сезона. Во второй части самый насыщенный график у «Краснодара», который сыграет в трёх турнирах. «Рубин» и «Ротор», напротив, будут выступать до лета только в чемпионате страны. Вот календарь РПЛ и Кубка России (пока все даты ориентировочные), а также Лиги Европы:

ФЕВРАЛЬ

В последний месяц зимы мы увидим наши команды во всех турнирах. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дважды сыграет с хорватским «Динамо». В Кубке России будет горячее дерби «Динамо» – «Спартак».



Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч (18 февраля):

«Краснодар» – «Динамо» Загреб



Кубок России. 1/8 финала (20-21 февраля):

«Локомотив» – «Тамбов»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Арсенал»

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

«Ростов» – «Ахмат»

«Уфа» – «Урал»

«Химки» – «Крылья Советов»



Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (25 февраля):

«Динамо» Загреб – «Краснодар»



20-й тур РПЛ (27-28 февраля):

«Химки» – «Уфа»

«Сочи» – «Арсенал»

«Тамбов» – «Ротор»

«Локомотив» – ЦСКА

«Ахмат» – «Динамо»

«Краснодар» – «Урал»

«Спартак» – «Рубин»

«Зенит» – «Ростов»

Черчесов, Монтелла, Жардим, Сетьен. Кто из них должен возглавить «Спартак»? Старая спартаковская забава: эй, Федун, не плошай, кого надо — выбирай!

МАРТ

В первый месяц весны один из туров РПЛ украсит противостояние ЦСКА и «Зенита» в Москве. У «Спартака» будет достаточно непростой календарь на этом отрезке. Помимо встречи с «Краснодаром» красно-белых ждёт второе дерби с «Динамо» за 3,5 недели.



Кубок России. 1/4 финала (2-3 марта).



21-й тур РПЛ (6-7 марта):

«Урал» – «Уфа»

«Ротор» – «Химки»

«Арсенал» – «Локомотив»

«Рубин» – «Зенит»

«Динамо» – «Тамбов»

ЦСКА – «Ахмат»

«Ростов» – «Сочи»

«Спартак» – «Краснодар»



Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч (11 марта):

Возможен матч с участием «Краснодара».



22-й тур РПЛ (13-14 марта):

«Химки» – «Ростов»

«Урал» – «Ротор»

«Уфа» – «Рубин»

«Арсенал» – ЦСКА

«Тамбов» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Ахмат»



Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч (18 марта):

Возможен матч с участием «Краснодара».



23-й тур РПЛ (20-21 марта):

«Уфа» – «Локомотив»

«Ротор» – «Ростов»

«Рубин» – «Химки»

«Сочи» – «Тамбов»

ЦСКА – «Зенит»

«Ахмат» – «Арсенал»

«Краснодар» – «Динамо»

«Спартак» – «Урал»

Кутепов стал форвардом, а Сутормин – защитником. Удивительные перевоплощения сезона в РПЛ 10 игроков РПЛ, которые предстали в неожиданных ролях в этом сезоне.

АПРЕЛЬ

В конце апреля состоится главное столичное дерби – «Спартак» – ЦСКА. В этом же месяце станут известны финалисты Кубка России.



24-й тур РПЛ (3-4 апреля):

«Урал» – «Арсенал»

«Ротор» – «Локомотив»

«Рубин» – «Сочи»

«Тамбов» – ЦСКА

«Динамо» – «Уфа»

«Краснодар» – «Ахмат»

«Ростов» – «Спартак»

«Зенит» – «Химки»



Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч (8 апреля):

Возможен матч с участием «Краснодара».



25-й тур РПЛ (10-11 апреля):

«Химки» – «Тамбов»

«Уфа» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Краснодар»

«Сочи» – «Зенит»

«Локомотив» – «Спартак»

«Динамо» – «Урал»

ЦСКА – «Ротор»

«Ростов» – «Рубин»



Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч (15 апреля):

Возможен матч с участием «Краснодара».



26-й тур РПЛ (17-18 апреля):

«Урал» – «Рубин»

«Ротор» – «Динамо»

«Арсенал» – «Тамбов»

«Сочи» – ЦСКА

«Локомотив» – «Ростов»

«Ахмат» – «Химки»

«Краснодар» – «Зенит»

«Спартак» – «Уфа»



Кубок России. 1/2 финала (21-22 апреля).



27-й тур РПЛ (24-25 апреля):

«Урал» – «Ахмат»

«Уфа» – «Сочи»

«Рубин» – «Краснодар»

«Тамбов» – «Локомотив»

«Динамо» – «Химки»

«Ростов» – «Арсенал»

«Спартак» – ЦСКА

«Зенит» – «Ротор»



Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч (29 апреля):

Возможен матч с участием «Краснодара».

Бывшие тренеры ЦСКА. Где они сейчас Спецы из дальнего зарубежья надолго у Гинера не задерживаются.

МАЙ

У «Краснодара» будет непростой календарь на финише сезона, даже если «быки» не дойдут до полуфинала Лиги Европы. После матчей с «Зенитом» дома и «Рубином» в Казани команда Мурада Мусаева сыграет в мае дерби с «Сочи», а потом отправится в гости к ЦСКА и «Ростову». Вероятно, именно в конце весны определятся чемпион России наряду с обладателем Кубка страны.



28-й тур РПЛ (1-2 мая):

«Химки» – «Урал»

«Ротор» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Спартак»

«Рубин» – «Динамо»

ЦСКА – «Уфа»

«Краснодар» – «Сочи»

«Ростов» – «Тамбов»

«Зенит» – «Локомотив»

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (6 мая):

Возможен матч с участием «Краснодара».



29-й тур РПЛ (8-9 мая):

«Урал» – «Ростов»

«Уфа» – «Зенит»

«Арсенал» – «Рубин»

«Сочи» – «Ротор»

«Локомотив» – «Динамо»

ЦСКА – «Краснодар»

«Ахмат» – «Тамбов»

«Спартак» – «Химки»



Кубок России. Финал (12 мая).



30-й тур РПЛ (15-16 мая):

«Химки» – «Сочи»

«Уфа» – «Арсенал»

«Рубин» – «Ротор»

«Тамбов» – «Зенит»

«Локомотив» – «Урал»

«Динамо» – ЦСКА

«Ахмат» – «Спартак»

«Ростов» – «Краснодар»



Лига Европы. Финал (26 мая):

Возможен матч с участием «Краснодара».