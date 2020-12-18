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Когда возобновится сезон в России: календарь матчей РПЛ и Кубка страны

Когда вернётся футбол?
Анатолий Романов
Когда вернётся футбол? Расписание матчей с участием наших команд в 2021 году
«Краснодар» сыграет в трёх турнирах, «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» – в двух, а Леонид Слуцкий только в одном.
Футбол / РПЛ 0
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Первая часть сезона-2020/2021 в России завершена. Клубы РПЛ уходят в отпуск почти на месяц, а в январе отправятся на сборы, чтобы провести работу над многочисленными ошибками и получше подготовиться к возобновлению сезона. Во второй части самый насыщенный график у «Краснодара», который сыграет в трёх турнирах. «Рубин» и «Ротор», напротив, будут выступать до лета только в чемпионате страны. Вот календарь РПЛ и Кубка России (пока все даты ориентировочные), а также Лиги Европы:

РПЛ. Турнирная таблица

ФЕВРАЛЬ

В последний месяц зимы мы увидим наши команды во всех турнирах. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дважды сыграет с хорватским «Динамо». В Кубке России будет горячее дерби «Динамо» – «Спартак».

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч (18 февраля):
«Краснодар» – «Динамо» Загреб

Кубок России. 1/8 финала (20-21 февраля):
«Локомотив» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Сочи»
«Динамо» – «Спартак»
«Зенит» – «Арсенал»
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
«Ростов» – «Ахмат»
«Уфа» – «Урал»
«Химки» – «Крылья Советов»

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (25 февраля):
«Динамо» Загреб – «Краснодар»

20-й тур РПЛ (27-28 февраля):
«Химки» – «Уфа»
«Сочи» – «Арсенал»
«Тамбов» – «Ротор»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Динамо»
«Краснодар» – «Урал»
«Спартак» – «Рубин»
«Зенит» – «Ростов»

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МАРТ

В первый месяц весны один из туров РПЛ украсит противостояние ЦСКА и «Зенита» в Москве. У «Спартака» будет достаточно непростой календарь на этом отрезке. Помимо встречи с «Краснодаром» красно-белых ждёт второе дерби с «Динамо» за 3,5 недели.

Кубок России. 1/4 финала (2-3 марта).

21-й тур РПЛ (6-7 марта):
«Урал» – «Уфа»
«Ротор» – «Химки»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Рубин» – «Зенит»
«Динамо» – «Тамбов»
ЦСКА – «Ахмат»
«Ростов» – «Сочи»
«Спартак» – «Краснодар»

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч (11 марта):
Возможен матч с участием «Краснодара».

22-й тур РПЛ (13-14 марта):
«Химки» – «Ростов»
«Урал» – «Ротор»
«Уфа» – «Рубин»
«Арсенал» – ЦСКА
«Тамбов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Сочи»
«Динамо» – «Спартак»
«Зенит» – «Ахмат»

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч (18 марта):
Возможен матч с участием «Краснодара».

23-й тур РПЛ (20-21 марта):
«Уфа» – «Локомотив»
«Ротор» – «Ростов»
«Рубин» – «Химки»
«Сочи» – «Тамбов»
ЦСКА – «Зенит»
«Ахмат» – «Арсенал»
«Краснодар» – «Динамо»
«Спартак» – «Урал»

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АПРЕЛЬ

В конце апреля состоится главное столичное дерби – «Спартак» – ЦСКА. В этом же месяце станут известны финалисты Кубка России.

24-й тур РПЛ (3-4 апреля):
«Урал» – «Арсенал»
«Ротор» – «Локомотив»
«Рубин» – «Сочи»
«Тамбов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Ростов» – «Спартак»
«Зенит» – «Химки»

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч (8 апреля):
Возможен матч с участием «Краснодара».

25-й тур РПЛ (10-11 апреля):
«Химки» – «Тамбов»
«Уфа» – «Ахмат»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Сочи» – «Зенит»
«Локомотив» – «Спартак»
«Динамо» – «Урал»
ЦСКА – «Ротор»
«Ростов» – «Рубин»

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч (15 апреля):
Возможен матч с участием «Краснодара».

26-й тур РПЛ (17-18 апреля):
«Урал» – «Рубин»
«Ротор» – «Динамо»
«Арсенал» – «Тамбов»
«Сочи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Химки»
«Краснодар» – «Зенит»
«Спартак» – «Уфа»

Кубок России. 1/2 финала (21-22 апреля).

27-й тур РПЛ (24-25 апреля):
«Урал» – «Ахмат»
«Уфа» – «Сочи»
«Рубин» – «Краснодар»
«Тамбов» – «Локомотив»
«Динамо» – «Химки»
«Ростов» – «Арсенал»
«Спартак» – ЦСКА
«Зенит» – «Ротор»

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч (29 апреля):
Возможен матч с участием «Краснодара».

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МАЙ

У «Краснодара» будет непростой календарь на финише сезона, даже если «быки» не дойдут до полуфинала Лиги Европы. После матчей с «Зенитом» дома и «Рубином» в Казани команда Мурада Мусаева сыграет в мае дерби с «Сочи», а потом отправится в гости к ЦСКА и «Ростову». Вероятно, именно в конце весны определятся чемпион России наряду с обладателем Кубка страны.

28-й тур РПЛ (1-2 мая):
«Химки» – «Урал»
«Ротор» – «Ахмат»
«Арсенал» – «Спартак»
«Рубин» – «Динамо»
ЦСКА – «Уфа»
«Краснодар» – «Сочи»
«Ростов» – «Тамбов»
«Зенит» – «Локомотив»

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (6 мая):
Возможен матч с участием «Краснодара».

29-й тур РПЛ (8-9 мая):
«Урал» – «Ростов»
«Уфа» – «Зенит»
«Арсенал» – «Рубин»
«Сочи» – «Ротор»
«Локомотив» – «Динамо»
ЦСКА – «Краснодар»
«Ахмат» – «Тамбов»
«Спартак» – «Химки»

Кубок России. Финал (12 мая).

30-й тур РПЛ (15-16 мая):
«Химки» – «Сочи»
«Уфа» – «Арсенал»
«Рубин» – «Ротор»
«Тамбов» – «Зенит»
«Локомотив» – «Урал»
«Динамо» – ЦСКА
«Ахмат» – «Спартак»
«Ростов» – «Краснодар»

Лига Европы. Финал (26 мая):
Возможен матч с участием «Краснодара».

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