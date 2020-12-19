10 самых молодых футболистов РПЛ в сезоне-2020/2021. Почти половина — из «Ростова»!

Сезон-2020/2021 — коронавирусный, но, даже несмотря на заболевания, есть и плюсы — молодёжь получила намного больше шансов проявить себя. Пандемия косила ряды, а мы увидели новых дебютантов. Рассказываем о 10 самых юных игроках этого сезона.

10. Армин Гигович, 18 лет, полузащитник «Ростова»

статистика: 9 матчей, 0 голов.



Шведский полузащитник дебютировал за «Ростов» в матче с «Химками» за восемь минут до конца встречи. Гигович постепенно вливается в новый коллектив, а Карпин рассчитывает на него как на игрока стартового состава, ведь ранее пообещал ему игровое время. По информации агента футболиста, Армином интересовались «Ювентус», «Аякс», «ПСЖ» и «Арсенал», но игрок предпочёл Россию.

Фото: РИА Новости

9. Никита Белоусов, 18 лет, полузащитник «Уфы»

статистика: 2 матча, 0 голов.



Уроженец Республики Башкортостан дебютировал в большом футболе в прошлом сезоне. Тогда Вадим Евсеев предоставил игроку 90 минут в заключительной встрече сезона с «Арсеналом». В этом сезоне Белоусов дважды выходил на поле: на восемь минут против «Краснодара» и двенадцать — против «Рубина». Полностью раскрыть потенциал Никите пока не удалось.

8. Даниил Шамкин, 18 лет, полузащитник «Зенита»

статистика: 1 матч, 0 голов.



Дебют Шамкина в РПЛ состоялся ещё в марте. Если в прошлом сезоне полузащитник провёл четыре встречи и в совокупности сыграл 90 минут, то в этом вышел всего на одну игру. Зато Сергей Семак дал футболисту прочувствовать вкус Лиги чемпионов, выпустив Шамкина в гостевых матчах с «Лацио» и «Брюгге» на 16 и 15 минут соответственно.

Молодёжь на сборе «Зенита». Кто такие Шамкин и Прохин Один из них уже запустил собственную линию одежды!

7. Константин Тюкавин, 18 лет, нападающий «Динамо»

статистика: 5 матчей, 0 голов.



Дебют оттянутого форварда бело-голубых выпал на эмоциональную игру с «Тамбовом». Сандро Шварцу понравилось, как играет и располагается Тюкавин, поэтому доверил ему место в составе ещё в четырёх матчах. Если за пять матчей в дубле Константин забил шесть мячей, то в главной команде пока результативными действиями отметиться не удалось.

Фото: РИА Новости

6. Александр Гапечкин, 18 лет, защитник «Ростова»

статистика: 1 матч, 0 голов, 1 голевая передача.



Дебют Гапечкина в РПЛ вышел идеальным. Защитник впервые вышел в РПЛ всего на три минуты в матче с «Ахматом» и успел отметиться голевой передаче. Правда, после хорошей встречи защитник вновь оказался на скамейке и больше игрового времени не получал.

5. Даниил Сухомлинов, 18 лет, полузащитник «Ростова»

статистика: 3 матча, 0 голов.



Первая игра в рамках РПЛ у Сухомлинова была в гостях с ЦСКА. Тогда полузащитник сыграл всего минуту. С тех пор Даниил тренируется в главной команде и в матчах с «Ахматом» и ЦСКА отыграл 27 и 77 минут соответственно. В сезоне-2019/2020 Сухомлинов стал одним из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги.

Очень крутое событие, за которое нужно поблагодарить Карпина: дебют юного Сухомлинова В сложнейшем матче тренер не побоялся выпустить неокрепшего парня на ключевую позицию.

Фото: РИА Новости

4. Вадим Карпов, 18 лет, защитник ЦСКА

статистика: 7 матчей, 0 голов.

Карпов стал полноценным игроком главной команды ещё в прошлом сезоне. Тогда Вадим сыграл 13 матчей в чемпионате, пять — в Лиге Европы и одну встречу в Кубке России. Череда травм пока мешает молодому защитнику «армейцев» закрепиться в стартовом составе, поэтому в этом сезоне у Карпова семь матчей.

3. Артур Сохиев, 18 лет, нападающий «Ростова»

статистика: 3 матча, 0 голов.



Дебют Сохиева выпал на 11-й тур, когда «Ростов» принимал «Ахмат» (3:0). Форвард забить не смог, но зато отметился голевой передачей. Помимо этого, Сохиев выходил против «Спартака» и «Динамо». Что касается выступлений в молодёжном первенстве, то там у нападающего красных карточек больше, чем голов (2 против 0).

2. Егор Пруцев, 17 лет, полузащитник «Сочи»

статистика: 2 матча, 0 голов.



В составе «Сочи» Пруцев в этом сезоне выходил дважды: в домашнем матче с «Краснодаром» (12 минут) и «Ростовом» (одна минута). Ничем особенным пока полузащитник не отметился. Неплохая статистика у игрока в молодёжке, где он является капитаном команды. В ныншнем сезоне первенства Егор оформил «3+1» по системе «гол плюс пас» в 12 матчах.

1. Арсен Захарян, 17 лет, полузащитник «Динамо»

статистика: 2 матча, 0 голов.



Захарян — самый молодой игрок, выходивший на поле в этом сезоне. Арсен провёл всего 20 минут в РПЛ, но наиболее заметен в дубле команды. Там у молодого форварда восемь голов и пять голевых передач в 15 матчах.

Молодой российский вратарь нашёлся в Испании. Кто такой Пётр Кудаковский Он прошёл очень необычный путь – от Владивостока до Валенсии.

По информации СМИ, Арсена отслеживают скауты из Франции, Испании и Англии. Поговаривают, что даже сам Пеп Гвардиола просил дать посмотреть нарезку игр Захаряна. Сам же футболист в октябре попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии The Guardian. Интересно посмотреть на Захаряна после 18 лет: останется в России или уедет в Европу?