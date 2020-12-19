Красножан возвращается в большой футбол. И сразу в сборную

Юрий Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и подтвердил собеседник знакомый с ситуацией.

Спикеры отметили, что нынешний главный тренер Елена Фомина покинет свой пост и штаб. «Решение по Красножану находится на финальной стадии согласования. Пока Красножан основной кандидат», — добавил собеседник в РФС. Эти данные подтвердил источник знакомый с ситуацией.



Красножан начал тренерскую деятельность ещё в середине 90-х годов. Он известен, в первую очередь, по работе со «Спартаком» из Нальчика, московским «Локомотивом», махачкалинским «Анжи» и мужской сборной Казахстана.



Летом 2011 года он был назначен главным тренером второй сборной России. Под его руководством команда провела шесть матчей, выиграв пять из них. Однако после прихода на пост президента РФС Николая Толстых и перехода Красножана в «Кубань» было решено прекратить проект второй сборной.



Женская сборная России во главе с Фоминой завершила квалификационный раунд чемпионата Европы 2022 года на второй строчке группы А и в апреле проведет стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира.