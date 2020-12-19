Кого из тренеров РПЛ чаще всех наказывали судьи.

Это Тедеско нервный? Но его ни разу в сезоне не выгоняли с лавки!

2 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в правила игры в футбол. Одним из нововведений стали жёлтые и красные карточки тренерам. Первый полноценный сезон, где тренерам начали показывать карточки — 2020/2021. Специально для «Чемпионата» transfermarkt.ru посчитал жёлтые и красные карточки тренерам РПЛ в этом сезоне.

Сергей Подпалый, 2 жёлтых карточки

Бывший главный тренер «Арсенала» всего два раза был награждён «горчичником»: первый он получил в стартовом туре в матче с «Ахматом», второй — в шестом туре во встрече со «Спартаком».

Вадим Евсеев, 2 жёлтых карточки

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Первое предупреждение в сезоне Евсеев получил на 56-й минуте встречи третьего тура «Уфа» — «Спартак». Главный арбитр встречи наказал экс-тренера башкирского клуба за излишнюю эмоциональность. Второй «горчичник» Евсеев получил во втором тайме матча четвёртого тура с «Ростовом». Тренер апеллировал к судейской бригаде, требуя предъявить предупреждение игроку «Ростова» за срыв быстрой атаки. В итоге Михаил Вилков показал жёлтую карточку Евсееву.

Вильям Оливейра, 1 красная карточка

Тренер «Зенита» Артур Вильям Де Оливейра получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении официального лица в матче 14-го тура с «Краснодаром» (3:1). Помимо этого, Оливейру оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Леонид Слуцкий, 1 красная карточка

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственную красную карточку Леонид Слуцкий увидел перед собой в перерыве матча с «Локомотивом». Главный тренер «Рубина» был крайне недоволен решениями судьи Сергея Иванова.

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Олег Кузьмин, 2 желтых и 1 красная карточки

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин был удалён на 79-й минуте домашнего матча с грозненским «Ахмата» (1:1) за удар бутылки ногой в поле в момент остановки игры.

Валерий Карпин, 2 желтых и 1 красная карточки

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин первую жёлтую карточку в сезоне получил в матче девятого тура с тульским «Арсеналом». Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал жёлтую карточку тренеру за то, что тот высказывал недовольство решениями судейской бригады.



Вторую жёлтую карточку в сезоне главный тренер «Ростова» получил в матче 10-го тура с «Сочи» (2:4). Во время игры арбитр Евгений Турбин показал тренеру «горчичник», а после финального свистка — удалил.

Виктор Гончаренко, 5 жёлтых карточек

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлом сезоне после ничьей с «Рубином» (1:1) Гончаренко заявил, что перестал понимать, за что даются жёлтые карточки его игрокам. В этом сезоне главный тренер ЦСКА начал награждаться сам и успел уже пропустить матч с «Химками» из-за перебора «горчичников». Новый путь к дисквалификации главный тренер ЦСКА начал в матче 19-го тура с «Ростовом». Белорусский специалист на 52-й минуте встречи не согласился с фолом на Фёдоре Чалове и поспорил с арбитром на повышенных тонах, за что получил предупреждение.

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Доменико Тедеско, 6 жёлтых карточек

Первый «горчичник» в этом сезоне главный тренер «Спартака» получил в матче седьмого тура с ЦСКА. В концовке встречи специалист выражал недовольство действиями арбитра, за что и был предупрежден.



Вторую жёлтую карточку Тедеско получил в матче девятого тура «Тамбов» — «Спартак». Доменико выражал несогласие с действиями, махал руками и требовал арбитра обратиться к помощи ВАР. В результате Панин показал ему «горчичник». Немецкий специалист продолжил возмущаться и после этого — в том числе жестикулировал и прыгал в своей технической зоне.



Стоит отметить, что игру 13-го тура с «Ростовом» Тедеско пропустил из-за перебора «горчичников». Пятую и шестую карточки Доменико получал в матчах с «Ротором» и «Сочи» за эмоциональное поведение.

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Владимир Федотов, 2 жёлтых и 2 красных карточек

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался недоволен решением судьи удалить Кирилла Заику в матче с «Краснодаром» и высказал претензии арбитру Сергею Карасёву, за что увидел перед собой красный цвет.

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В перерыве матча 16-го тура с «Уралом» Федотов высказал недовольство арбитру, за что был удалён и получил дисквалификацию на три матча.

Мурад Мусаев, 2 жёлтых и 2 красных карточек

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Краснодара» был дважды удалён в этом сезоне по окончании матчей. Сразу после финального свистка во встрече с «Ростовом» (1:1) Мусаев саркастично поаплодировал главному арбитру, и тот показал наставнику красную карточку.

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А после матча 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1) Мусаев вступил в спор с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, нецензурно высказавшись в его адрес, за что увидел перед собой красный цвет.