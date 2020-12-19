«Такого нет ни у кого в РПЛ». «Динамо» установило рекорд сезона по числу воспитанников

Директор динамовский академии имени Льва Яшина Александр Кузнецов рассказал о рекордном числе воспитанников в главной команде, ближайших планах развития и финансовой уверенности в завтрашнем дне.

— Александр Юрьевич, 2020 год подходит, наконец, к своему завершению. Для многих он сложился неважно. Как вы считаете, академия «Динамо» сделала большой шаг вперёд, если говорить о тех проектах, которые были запущены, или могло быть и лучше?

— Если разделить на две составляющие жизнедеятельность академии, то одна из них — это спортивная часть, другая же — процесс развития. Я считаю, что и в той, и в другой академия в уходящем году преуспела. При этом, коронавирус и эпидемиологическая ситуация, конечно, наложили свой отпечаток на оба направления. Большое количество мероприятий пришлось отменить из-за ограничений. Практически четыре месяца мы сидели дома, потом были некие послабления: начали укороченный сезон Клубной лиги, который, к сожалению, так и не смогли доиграть.



Единственные соревнования, которые сейчас проходят — это Юношеская футбольная лига, в которой выступают два наших старших возраста, и Молодёжная Лига-РПЛ, проводимая в новом формате РФС. Команда, которая там представлена теперь входит в состав динамовской «альма-матер», что для нас тоже важно.



Исходя из обозначенных выше условий спортивная составляющая получилась следующей: мы достаточно успешно выступали в столичном чемпионате, у нас практически все команды находятся на первых местах в своих возрастных категориях. Это что касается I отделения. Команды же II отделения «катком» прошлись по всем соперникам, и с большим отрывом находятся на первом месте общего зачёта, тем более что у них стоит задача выйти в следующую лигу.



Но, к сожалению, ситуация сейчас такая, что мы не знаем продолжится ли чемпионат в следующем году в период зимнего первенства или же все результаты будут аннулированы. В любом случае, очень жаль, что коронавирус вмешался в футбол. К сезону мы подготовились хорошо, селекционная служба сработала грамотно, точечно укрепив наиболее уязвимые места практически во всех командах. Мы предстали в играх с ведущими академиями Москвы весьма боеспособными коллективами и, в принципе, успешно провели матчи со всеми топами. Таким образом, перед последними, увы пока не состоявшимися турами, гипотетически у нас хорошие шансы в этом розыгрыше занять 1-е место в общекомандном зачёте Клубной лиги.



Что ещё хочу сказать. Мы испытываем гордость и радость за этот сезон из-за того, что большое количество наших ребят пополнили состав первой команды. Тринадцать воспитанников нашей академии выходили на поле за «Динамо» в Премьер-Лиге – такого результата нет ни у одного клуба, ни у одной академии в лиге. Ряд ребят даже определяли результат. В частности, Слава Грулёв провел хороший матч в Краснодаре в конце прошлого сезона, его гол принес победу «Динамо» и, фактически, место в еврокубках.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень рад, что в этом сезоне за основу уже стали выходить 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян. Бывало и так, что в протоколе матча значились сразу 10 воспитанников академии «Динамо». Самое главное, что первичная оценка главного тренера Сандро Шварца и спортивного директора Желько Бувача по динамовской молодёжи благоприятная. Суть её в том, что молодые футболисты, которые привлечены к работе с главной команды, — хорошего уровня. И будущее у них в «Динамо» светлое. Добавлю, что у нас есть ещё футболисты младших возрастов, которых со временем мы также представим тренерскому штабу первой команды. Так что в этом отношении мы двигаемся в правильном направлении.

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Что касается второй составляющей, то, конечно, с благодарностью нужно отметить, что руководства футбольного клуба и акционера — Банка ВТБ — видит будущее в развитии академии. Прилагаются все усилия, чтобы реализовать идею создания в одном месте большого, современного центра подготовки с хорошей инфраструктурой, манежем, интернатом и достаточным количеством полей для качественного тренировочного процесса. Я вижу в этом и заинтересованность, и глубокое погружение в тему со стороны руководства футбольного клуба и лично председателя совета директоров Юрия Соловьёва. Этот вопрос стали решать комплексно и целенаправленно.



В частности, проводится целый ряд мероприятий по закупке оборудования для тестирования, для наблюдения за медицинскими показателями и статистическими данными во время тренировочного процесса, — в этом аспекте мы выходим на совершенно новый качественный уровень, абсолютно сравнимый с европейскими топ-академиями. Внедряем специальное программное обеспечение, которое агрегирует всю информацию по развитию молодых игроков, начиная с их первых шагов в спорте. Это позволит создать единую статистическую базу по профилям юных футболистов, что существенно повысит эффективность работы с молодыми талантами.



Особое внимание уделяем видеофиксации тренировок и официальных матчей — нарезки позволяют наглядно показать игроку на те ошибки, которые он допускает. Мы также в любой момент можем оценить качество и состав тренировок, проводимых тем и иным тренером. Конечно, это радует. Текущий год дал нам в этом смысле много положительных эмоций и заложил перспективы на будущее. Раньше были у нас периоды, когда деньги на бюджет академии выделялись, но из-за их острой дальнейшей нехватки или неправильного отношения к проекту его кураторов Академия в итоге практически всегда оказывалась на задворках финансирования. Из-за этого были определенные проблемы перед приходом нового акционера.



— В этом году ваша академия стала разрастаться, появились филиалы. В чем основные плюсы?

— Они существенные. Опять же здесь есть два ключевых момента. Первая — ребята, которые занимаются в филиалах, франшизах, организованных в регионах, их родители и родственники так или иначе обращают внимание на бренд «Динамо» и со временем превращаются в лояльных клубу людей. Второй — спортивный — это постоянная подпитка центральной Академии. Селекционная работа у нас ведётся в режиме 24/7, но гораздо проще воспитывать новые таланты в своих недрах, с четким представлением о тренировочном процессе. Я надеюсь, что со временем в филиалах мы получим много одарённых, амбициозных ребят, которые пополнят ряды нашей «кузницы талантов».



На данный момент почти год активно работает филиал в Дагестане. И оттуда к нам на просмотр уже приезжают перспективные юные футболисты. У нас была запланирована большая программа по интеграции двух академий, но, к сожалению, коронавирус спутал планы. Мы перенесли это всё на следующий год. В январе, когда выйдем после каникул на работу, планируется привезти две команды из Махачкалы в Москву для того, чтобы они поучаствовали в совместном тренировочном процессе и сыграли контрольные матчи со сверстниками из главной академии. Заодно посмотрим и оценим качество работы тренеров, а, самое главное, определим там наличие хороших игроков.



У нас нет такого, что пришли какие-то небожители и решили навязывать свою философию. Здесь должен выстраиваться процесс взаимного сотрудничества. Если бы не пандемия, мы бы продвинулись гораздо дальше. Но и сейчас есть хорошие точки соприкосновения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается филиалов в других регионах, то они находятся на стадии финальной подготовки к началу полноценной работы. Надеемся, что и оттуда будет хорошая подпитка в виде качественных футболистов. В планах также — открытие большого количества футбольных школ по схеме франчайзинга на территории России.

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— Вы упомянули про франшизы. У «Динамо» уже есть несколько точек футбольных школ в регионах. Что можно сказать о них? Какой контакт налажен с ними?

— В Воронеже, например, у нас ещё пока не было возможности глубоко ознакомиться с уровнем ребят, которые там занимаются. Однако, команда 2008 г.р. уже приезжала в Москву на турнир. И могу сказать, что, как минимум, двое из юных футболистов привлекли внимание наших селекционеров. Ещё двое из этой возрастной категории приезжали к нам на тренировки. В январе планируем пригласить их снова в Москву, чтобы оценить дальнейшие перспективы.



— Буквально на днях в жизни вашей академии случилось весомое событие — появление эндаумент-фонда. Изменится ли что-то с появлением, можно сказать, «финансовой подушки»?

— Надо сказать, что последние полтора года, после смены акционера у футбольного клуба, финансирование деятельности академии проходило на должном уровне. Как я упоминал, ранее в жизни академии были периоды, когда мы были недофинансированы.



Сейчас все четко, а эндаумент-фонд как раз направлен на то, чтобы те деньги, которые аккумулируются в нём за счёт взносов акционера, крупных компаний и частных лиц, обеспечивали устойчивое финансовое состояние Академии и ее развитие. Средства, которые будут зарабатываться на инвестировании средств фонда под контролем акционера клуба, и станут тратиться на нужды Академии и ни на что больше. Соответственно, то, о чём мы говорили до этого, в том числе открытие филиалов, также является целью финансирования из средств фонда. Ещё хочу отметить, что теперь любой желающий может сделать свой вклад в развитие футбола. Ведь даже небольшая сумма, внесенная в эндаумент, будет долгие годы поддерживать детско-юношеский футбол «Динамо».

Также с помощью заработанных денег на инвестициях средств эндаумент-фонда будет достаточно легко продвигать новые идеи в развитие технологий. Ведь динамовская Академия — это будущее как футбольного клуба и всего динамовского движения, так в том числе и отечественного футбола. Поэтому появление эндаумента — отличный момент, которому мы, безусловно, рады.



— То есть, можно сказать, что академия получила уверенность в завтрашнем дне?

— Конечно! К сожалению, в жизни академии были разные периоды, я с 2006 года работаю в «Динамо» и видел многое. Какого-то острого безденежья не было, но серьезные ограничения случались. Иногда мы не могли, например, поехать на зарубежные турниры или нормально провести учебно-тренировочные сборы. Сейчас, уверен, ничего подобного не случится.



— «Услада для ушей» каждого динамовского болельщика — это строительство собственной Академии. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

— Знаю, что у руководителей футбольного клуба и Банка ВТБ есть четкое понимание того, что Академия должна иметь свой дом. Сейчас в завершающей фазе согласование территории, на которой будет идти строительство. Ведь не так просто найти такое место, где бы совпали все необходимые факторы: доступность, логистика, экология, да ещё и нужная площадь, чтобы вместить всё, что задумано в проекте. Само строительство обещает быть достаточно быстрым — 2-2,5 года. Поэтому ждём, когда это всё чисто технически будет завершено. Осталось потерпеть совсем немного.