«Ливерпуль» нужно дисквалифицировать! Такая реализация – это бесчеловечно

Долго казалось, что в АПЛ дела идут плохо сразу у всех топ-клубов. На какую команду не посмотри, есть какие-то свои проблемы. Если речь заходила про «Ливерпуль», то этой проблемой считались травмы. Правда, сейчас большинство вернулись в основу. По версии Моуринью у «Ливерпуля» вернулись все кроме Ван Дейка, что является правдой лишь с большущей натяжкой.

В любом случае «Ливерпуль» достойно преодолел проблемы. Команда не просто не рассыпалась, а удержалась на первом месте, а теперь победила «Кристал Пэлас» со счётом 7:0. При том, что «Пэлас» далеко не самая слабая команда АПЛ, и недавно лондонцы сами громили «Вест Бром» со счётом 5:1. А теперь уничтожили уже их.



Когда «Ливерпуль» побеждает со счётом 7:0, то не имеет смысла описывать все голы. Лучше просто гляньте обзор матча. Хотя лучший гол точно остался за Салахом:

Несколько фактов коротко:

«Ливерпуль» уничтожил соперника, когда главный бомбардир команды Салах (11 мячей в АПЛ) не попал в основной состав.

Минамино год назад перешёл в «Ливерпуль» и теперь забил свой дебютный гол в чемпионате Англии.

Во втором тайме было шесть замен, но главный арбитр добавил лишь одну минуту и завершил встречу, когда на табло было ровно 90:59.

Впервые за один матч Мане, Салах и Фирмино отметились и голом, и передачей.

С Клоппом «Ливерпуль» добился больше побед в АПЛ, чем с любым другим тренером (127 выигранных матча). После игры с «Кристал Пэлас» удалось обойти Бенитеса по этому показателю.

Единственное, что может расстроить фанатов «Ливерпуля», – недовольство Мане заменой на 57-й минуте.

После матча Хендерсон сказал, что команда подсела по ходу игры. Даже сразу не скажешь – всерьёз он это сказал или с иронией. А вообще «Ливерпуль», конечно, нужно дисквалифицировать. Гости нанесли восемь ударов в створ и забили семь мячей – какая-то космическая реализация. Просто бесчеловечно!