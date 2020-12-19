«Ливерпуль» нужно дисквалифицировать! Такая реализация – это бесчеловечно

Долго казалось, что в АПЛ дела идут плохо сразу у всех топ-клубов. На какую команду не посмотри, есть какие-то свои проблемы. Если речь заходила про «Ливерпуль», то этой проблемой считались травмы. Правда, сейчас большинство вернулись в основу. По версии Моуринью у «Ливерпуля» вернулись все кроме Ван Дейка, что является правдой лишь с большущей натяжкой.
В любом случае «Ливерпуль» достойно преодолел проблемы. Команда не просто не рассыпалась, а удержалась на первом месте, а теперь победила «Кристал Пэлас» со счётом 7:0. При том, что «Пэлас» далеко не самая слабая команда АПЛ, и недавно лондонцы сами громили «Вест Бром» со счётом 5:1. А теперь уничтожили уже их.
Когда «Ливерпуль» побеждает со счётом 7:0, то не имеет смысла описывать все голы. Лучше просто гляньте обзор матча. Хотя лучший гол точно остался за Салахом:
Несколько фактов коротко:
- «Ливерпуль» уничтожил соперника, когда главный бомбардир команды Салах (11 мячей в АПЛ) не попал в основной состав.
- Минамино год назад перешёл в «Ливерпуль» и теперь забил свой дебютный гол в чемпионате Англии.
- Во втором тайме было шесть замен, но главный арбитр добавил лишь одну минуту и завершил встречу, когда на табло было ровно 90:59.
- Впервые за один матч Мане, Салах и Фирмино отметились и голом, и передачей.
- С Клоппом «Ливерпуль» добился больше побед в АПЛ, чем с любым другим тренером (127 выигранных матча). После игры с «Кристал Пэлас» удалось обойти Бенитеса по этому показателю.
- Единственное, что может расстроить фанатов «Ливерпуля», – недовольство Мане заменой на 57-й минуте.
После матча Хендерсон сказал, что команда подсела по ходу игры. Даже сразу не скажешь – всерьёз он это сказал или с иронией. А вообще «Ливерпуль», конечно, нужно дисквалифицировать. Гости нанесли восемь ударов в створ и забили семь мячей – какая-то космическая реализация. Просто бесчеловечно!
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