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«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 0:7, видео, голы Салаха, Мане, Фирмино, Минамино, 19 декабря 2020

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 0:7
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» нужно дисквалифицировать! Такая реализация – это бесчеловечно
Матч, который войдёт в историю сразу по нескольким причинам.
Футбол / Англия 0
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Долго казалось, что в АПЛ дела идут плохо сразу у всех топ-клубов. На какую команду не посмотри, есть какие-то свои проблемы. Если речь заходила про «Ливерпуль», то этой проблемой считались травмы. Правда, сейчас большинство вернулись в основу. По версии Моуринью у «Ливерпуля» вернулись все кроме Ван Дейка, что является правдой лишь с большущей натяжкой.

В любом случае «Ливерпуль» достойно преодолел проблемы. Команда не просто не рассыпалась, а удержалась на первом месте, а теперь победила «Кристал Пэлас» со счётом 7:0. При том, что «Пэлас» далеко не самая слабая команда АПЛ, и недавно лондонцы сами громили «Вест Бром» со счётом 5:1. А теперь уничтожили уже их.

Когда «Ливерпуль» побеждает со счётом 7:0, то не имеет смысла описывать все голы. Лучше просто гляньте обзор матча. Хотя лучший гол точно остался за Салахом:

Несколько фактов коротко:

  • «Ливерпуль» уничтожил соперника, когда главный бомбардир команды Салах (11 мячей в АПЛ) не попал в основной состав.
  • Минамино год назад перешёл в «Ливерпуль» и теперь забил свой дебютный гол в чемпионате Англии.
  • Во втором тайме было шесть замен, но главный арбитр добавил лишь одну минуту и завершил встречу, когда на табло было ровно 90:59.
  • Впервые за один матч Мане, Салах и Фирмино отметились и голом, и передачей.
  • С Клоппом «Ливерпуль» добился больше побед в АПЛ, чем с любым другим тренером (127 выигранных матча). После игры с «Кристал Пэлас» удалось обойти Бенитеса по этому показателю.
  • Единственное, что может расстроить фанатов «Ливерпуля», – недовольство Мане заменой на 57-й минуте.

После матча Хендерсон сказал, что команда подсела по ходу игры. Даже сразу не скажешь – всерьёз он это сказал или с иронией. А вообще «Ливерпуль», конечно, нужно дисквалифицировать. Гости нанесли восемь ударов в створ и забили семь мячей – какая-то космическая реализация. Просто бесчеловечно!

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